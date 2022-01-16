Антарктическую станцию "Академик Вернадский" засыпало трехметровым слоем снега: полярники до сих пор расчищают инфраструктуру. ФОТОрепортаж
В конце декабря в Антарктиде зафиксировали рекордные за последние 20 лет снегопады. Украинскую станцию "Академик Вернадский" засыпало трехметровым слоем снега.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Национального антарктического научного центра.
Сообщается, что 24 и 25 декабря высота снежного покрова на станции "Академик Вернадский" была самой большой за 20 лет - 3 метра. С начала 2022 снегопады почти прекратились, и полярники до сих пор откапывают всю инфраструктуру станции.
На сегодняшний день уже почти откопан жилой корпус, часовня и проход ко второму причалу.
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Вот когда это все таять начнет тогда проблема)
Закаленные?)
А топливный бак не смогли уместить в фюзеляже !
Это вторичное - когда пингвинов нет.
Украине нужно увеличить флот ледоколов - с экипажами и прочей инфраструктурой.
И вообще - по пингвинам пора министерство создавать.
Та і з лопатою відосик закатає - БУБОЧККА РЯТУЄ СТАНЦІЮ ІМ. ВЕРНАДСЬКОГО
Ну а так будет хоть, чем заняться.
Им спешить некуда.
За банку сгущёнки он вам километр тоннеля прокопает.
Що краще - тупі понти з непотрібних досліджень чи операція пораненим військовим? Не хватає коштів на всіх напрямках.
В нас що вже ВСІ інваліди АТО отримали медчину допомогу, забезпечені житлом і т.д. А діти загиблих? За ці кошти (7 років) на дурін експедиції, кораблі і т.д. можна було купити як мінімум 1000 квартир тим хто ЗАСЛУЖИВ. Не диванним атовцям (2 дні в зоні ато).
Чи ти ще хочеш забрати кошти у науковців на розробку зброї, ракет і електроніки України .
Антарктична експедиція України це ії майбутнє. Як що Антарктида стане придатною до видобутку корисних копален, то Україна вже там є. Не кажучи вже про престиж країни яку сприймають у всьому свтіті як серйозну державу, а не Албанію.
Треба грощі ? Тряси Зе клоуна і його Зе владу, при чому тут науковці.
"Престиж"? В чому? Україна УЖе винна купу грошей. Це даремне витрачання грошей. Що мішає в нас державі розвідувати, добувати та продавати копалини та продукцію?