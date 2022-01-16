Антарктическую станцию "Академик Вернадский" засыпало трехметровым слоем снега: полярники до сих пор расчищают инфраструктуру. ФОТОрепортаж

В конце декабря в Антарктиде зафиксировали рекордные за последние 20 лет снегопады. Украинскую станцию "Академик Вернадский" засыпало трехметровым слоем снега.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Национального антарктического научного центра.

Сообщается, что 24 и 25 декабря высота снежного покрова на станции "Академик Вернадский" была самой большой за 20 лет - 3 метра. С начала 2022 снегопады почти прекратились, и полярники до сих пор откапывают всю инфраструктуру станции.

На сегодняшний день уже почти откопан жилой корпус, часовня и проход ко второму причалу.

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