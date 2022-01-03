В Антарктиду прибула сезонна експедиція, яка продовжить модернізацію української станції "Академік Вернадський", - НАНЦ. ФОТО
На українську станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді дісталася перша частина сезонної експедиції, що вирушила з Києва 5 грудня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
Це перші гості з квітня 2021 року у зимівників 26-ї УАЕ. Прибулі привезли, зокрема, свіжі овочі та фрукти, які закінчилися на "Вернадському" ще кілька місяців тому.
Зазанчається, що у сезонну команду входять здебільшого технічні фахівці – інженери та механіки, які продовжать початі раніше роботи з модернізації станції. Планується, що в найближчі два місяці спільно з колегами-зимівниками вони виконають наступні завдання:
- повна заміна паливопроводів, що з’єднують головний та резервний паливні баки між собою та з приміщенням дизельної, заміна всіх запірних вентилів на трубах та паливних резервуарах;
- організація нової системи заземлення для об’єктів критичної інфраструктури. Це потребує буріння в надтвердих вулканічних породах, базальтах та андезитах понад 100 отворів діаметром 52 мм;
- виготовлення стовпчастих опор для будівлі нового складу. Для цього треба розкопати до скелі сніг та лід, пробурити 96 отворів під арматуру, зафіксувати арматуру в отворах хімічним анкером, встановити опалубку та забетонувати 24 опори;
- розширення та приведення у відповідність до міжнародних антарктичних норм майданчика для зберігання сміття. Це теж передбачає бурові та арматурні роботи, бетонування, потім – виготовлення стін та даху;
- очищення головного паливного бака від залишків пального, осаду та парафінів, підготовка його внутрішніх стінок до антикорозійного фарбування;
- відновлення теплоізоляції та вітробар’єру під головною будівлею станції на площі близько 30 м кв.;
- виготовлення з нержавіючої сталі нового розхідного паливного бака, що живить опалювальні котли головної будівлі, та встановлення його замість старого.
Нагадуємо, що масштабну модернізацію станції "Академік Вернадський" НАНЦ почав 3 роки тому, вперше з моменту передачі станції Україні від Британії 1996-го.
Будь ласка, зачекайте...
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Дякую, але навіть не буду цього робити.
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Тайна Земли Королевы Мод или секретная База 211. (Часть 1)
https://www.youtube.com/watch?v=d0TQ0YwNC5M
Тайна Земли Королевы Мод или секретная База 211. ( Часть 2)
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военную базу 211 «Новый Берлин»,
и там экипаж подводной лодки U-530 при участии Общества Врил спрятал оккультные «реликвии Третьего рейха», в том числе
и Святой Грааль...
авианосцем
https://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Philippine_Sea_(CV-47) CV-47 «Филиппин Си» капитан 1 ранга Д. Корнуэлл (Delbert S. Cornwell)
и двумя эсминцами на подходе к земле Королевы Мод. В Состав
«Оперативного соединения 68» входили 4700 человек, 13 кораблей и 33 самолета.
Восточная группа (Оперативная группа 68.3Капитан 1 ранга https://en.wikipedia.org/wiki/George_J._Dufek Дж. Дуфек
База гидросамолётов https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Pine_Island_(AV-12)&action=edit&redlink=1 AV-12 «Пайн-Айленд» , капитан 1 ранга Г. Колдуэлл (Henry H. Caldwel)
Эсминец https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Brownson_(DD-868)&action=edit&redlink=1 DD-868 «Браунсон» , капитан 2 ранга Г. Гимбер (H.M.S. Gimber)
Танкер https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Canisteo_(AO-99)&action=edit&redlink=1 AO-99 «Канистео» , капитан 1 ранга Э. Уолкер (Edward K. Walker)
Западная группа (Оперативная группа 68.1)
Капитан 1 ранга Ч. Бонд (Charles A. Bond)
База гидросамолётов https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Currituck_(AV-7)&action=edit&redlink=1 AV-7 «Курритак» , капитан 1 ранга Дж. Кларк (John E. Clark)
Эсминец https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Henderson_(DD-785)&action=edit&redlink=1 DD-785 «Гендерсон» , капитан 1 ранга К. Бейли (C.F. Bailey)
Танкер https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Cacapon_(AO-52)&action=edit&redlink=1 AO-52 «Какапон» , капитан 1 ранга Р. Митчелл (R.A. Mitchell)
Центральная группа (Оперативная группа 68.2)
Контр-адмирал https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_H._Cruzen Р. Крузен
Флагманский корабль https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Mount_Olympus_(AGC-8)&action=edit&redlink=1 AGC-8 «Маунт-Олимпус» , капитан 1 ранга Р. Мур (R.R. Moore)
Судно снабжения https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Yancey_(AKA-93)&action=edit&redlink=1 AKA-93 «Янси» , капитан 1 ранга Дж. Кон (J.E. Cohn)
Судно снабжения https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Merrick_(AKA-97)&action=edit&redlink=1 AKA-97 «Меррик» , капитан 1 ранга Дж. Хурихэн (John J. Hourihan)
Подводная лодка https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Sennet_(SS-408)&action=edit&redlink=1 SS-408 «Сеннет» , капитан 2 ранга Дж. Айзенхауэр (Joseph B. Icenhower)
Ледокол https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USS_Burton_Island_(AG-88)&action=edit&redlink=1 AG-88 «Бартон-Айленд» , капитан 2 ранга Дж. Кетчум (Gerald L. Ketchum)
Ледокол https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=USCGC_Northwind_(WAG-282)&action=edit&redlink=1 WAG-282 «Нортвинд» , капитан 1 ранга https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_W._Thomas_(Captain) Ч. Томас
Авианосная группа (Оперативная группа 68.4)
Контр-адмирал отставке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D1%80%D0%B4,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4 Р. Бэрд (руководитель)
Авианосец https://ru.wikipedia.org/wiki/USS_Philippine_Sea_(CV-47) CV-47 «Филиппин Си» , капитан 1 ранга Д. Корнуэлл (Delbert S. Cornwell)
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Велика Британія передала Україні антарктичну станцію (тоді вона мала назву «Фарадей») безоплатно 6 лютого 1996 року. Є ще така легенда, що українці купили станцію за 1 фунт стерлінгів. Це жарт, який увійшов в історію «Вернадського». Коли 6-го лютого 1996 року остання британська експедиція назавжди покидала станцію, її бейз-командер Данкан Хейг зажадав від свого українського колеги Геннадія Міліневського символічної плати за станцію. Геннадій Міліневській намацав у кишені монету у 1 фунт і «розплатився». Хейг тут же вмонтував її у шинквас бару «Фарадей». Напис на табличці під історичною монетою було зроблено наступного дня, отож у ньому помилково зазначено дату не 6-те, а 7-ме лютого 1996 року.
установить на станции Вернадского ?
Вместо того тянули в Антарктиду листы и не известно , потекут ли швы самодельщиков
на морозе минус 50С..
А флянцевые соединения и тубопроводы....
простаивает..
""""После 30 лет службы в составе Британской антарктической миссии ледокол "Джеймс Кларк Росс" был продан украинской антарктической станции "Академик Вернадский".
срань...
Потім будеш кукурікати.
Верно было бы так: 1. Становишся экономически развитой страной 2. Занимаешься исследованиями Антарктиды, и подобного
А так, - пощекотать самолюбие .... Из разряда "посадим миллиард деревьев", "запустим спутник", "миллион км дорог" итд. И это в беднейшей стране Европы, безнадежно погрязшей в коррупции, перманентном экономическом спаде, в период пандемии, в состоянии войны з более сильным противником
Задел патриотическое, "выпрыгивая из дырявых штанов, любой ценой"? Жить по средствам, - это не для нас, кредиты - наше все?
Украине не по карману не только станция, но и недавно купленное там же научное судно-ледокол "James Clark Ross", ныне "Ноосфера".
Только ежегодное обслуживание его будет обходиться от 172 до 195 млн грн, дороже его покупки, (145 млн грн) ...
При нынешних раскладах в стране, эти расходы лучше на бы современное оружие для армии, и многое иное, первоочередное. Иначе накроется медным тазом все, включая "Вернадского", в числе первых.
Знаток, блин. В Антарктиде - десятки станций Британской антарктической службы(БАС),
насколько мне известно, действующих - пять:
Ротера-Пойнт (67°34'06" ю.ш. 68°07'33" з.д.), на острове Аделаида, столица БАС.
Сигни-Айленд (60°43' ю.ш. 45°36' з.д.) на острове Сигни (Южные Оркнейские о-ва).
Халли(Halley) (75°31' ю.ш. 26°42' з.д.) на шельфовом леднике Бранта на берегу Кэрда (Земля Котса)
Sky Blu (74° 51' ю.ш. 71° 34' з.д.) логистическая, на юге Земли Палмера
Фоссил-Блафф (71° 20' ю.ш. 68° 17' з.д.), логистическая, на восточной стороне Земли Александра
Так что "построили"? Одну только Халли(Halley) капитально перестраивали 6 (шесть) раз! Потому как богатая страна. Которая умеет считать свои деньги, и может себе позволить как строить, так и отдавать ненужное.
До этого на этой станции погибло 5 англичан.