В Антарктиду прибула сезонна експедиція, яка продовжить модернізацію української станції "Академік Вернадський", - НАНЦ. ФОТО

На українську станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді дісталася перша частина сезонної експедиції, що вирушила з Києва 5 грудня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Це перші гості з квітня 2021 року у зимівників 26-ї УАЕ. Прибулі привезли, зокрема, свіжі овочі та фрукти, які закінчилися на "Вернадському" ще кілька місяців тому.

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Зазанчається, що у сезонну команду входять здебільшого технічні фахівці – інженери та механіки, які продовжать початі раніше роботи з модернізації станції. Планується, що в найближчі два місяці спільно з колегами-зимівниками вони виконають наступні завдання:

повна заміна паливопроводів, що з’єднують головний та резервний паливні баки між собою та з приміщенням дизельної, заміна всіх запірних вентилів на трубах та паливних резервуарах;

організація нової системи заземлення для об’єктів критичної інфраструктури. Це потребує буріння в надтвердих вулканічних породах, базальтах та андезитах понад 100 отворів діаметром 52 мм;

виготовлення стовпчастих опор для будівлі нового складу. Для цього треба розкопати до скелі сніг та лід, пробурити 96 отворів під арматуру, зафіксувати арматуру в отворах хімічним анкером, встановити опалубку та забетонувати 24 опори;

розширення та приведення у відповідність до міжнародних антарктичних норм майданчика для зберігання сміття. Це теж передбачає бурові та арматурні роботи, бетонування, потім – виготовлення стін та даху;

очищення головного паливного бака від залишків пального, осаду та парафінів, підготовка його внутрішніх стінок до антикорозійного фарбування;

відновлення теплоізоляції та вітробар’єру під головною будівлею станції на площі близько 30 м кв.;

виготовлення з нержавіючої сталі нового розхідного паливного бака, що живить опалювальні котли головної будівлі, та встановлення його замість старого.

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Нагадуємо, що масштабну модернізацію станції "Академік Вернадський" НАНЦ почав 3 роки тому, вперше з моменту передачі станції Україні від Британії 1996-го.