Украинские полярники зарегистрировали на станции "Академик Вернадский" температурный рекорд. ФОТО

Температура рядом со станцией поднялась до +12,7 градусов Цельсия.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, передает Цензор.НЕТ.

Ученые отметили, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году и составлял +11,7 С°. Теперь же аномально высокие температуры отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, расположенном к северу от "Вернадского".

И это резкое потепление они связывают с явлением "атмосферной реки", усиленным эффектом "горного фена".

Причиной столь резкого потепления ученые считают явление "атмосферной реки", усиленное "эффектом горного фена".

Река в атмосфере – это узкая полоса, которая быстро переносит теплый воздух и влагу из тропиков в Антарктиду.

В свою очередь, "эффектом горного фена" называют сильный теплый ветер с гор, причиной которого считают образование осадков над горами, от чего воздух высушивается и нагревается. В то время, когда на нашей станции был зафиксирован температурный рекорд, сила ветра была достаточно высокой - 27,9 м/с.

Характерно, что такие температурные рекорды являются одним из свидетельств изменения климата, и это настораживает ученых.

"Академик Вернадский" – украинская научная станция в Антарктиде. Как сообщалось, 4 февраля туда отправился очередной отряд сезонной экспедиции из 11 специалистов – 7 ученых и 4 инженеров.

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