РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11565 посетителей онлайн
Новости
16 711 55

Украинские полярники зарегистрировали на станции "Академик Вернадский" температурный рекорд. ФОТО

Украинские полярники зарегистрировали на станции

Температура рядом со станцией поднялась до +12,7 градусов Цельсия.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, передает Цензор.НЕТ.

Ученые отметили, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 1985 году и составлял +11,7 С°. Теперь же аномально высокие температуры отмечены и на других антарктических станциях на острове Кинг Джордж, расположенном к северу от "Вернадского".

Украинские полярники зарегистрировали на станции Академик Вернадский температурный рекорд 01

И это резкое потепление они связывают с явлением "атмосферной реки", усиленным эффектом "горного фена".

Причиной столь резкого потепления ученые считают явление "атмосферной реки", усиленное "эффектом горного фена".

Река в атмосфере – это узкая полоса, которая быстро переносит теплый воздух и влагу из тропиков в Антарктиду.

Украинские полярники зарегистрировали на станции Академик Вернадский температурный рекорд 02

В свою очередь, "эффектом горного фена" называют сильный теплый ветер с гор, причиной которого считают образование осадков над горами, от чего воздух высушивается и нагревается. В то время, когда на нашей станции был зафиксирован температурный рекорд, сила ветра была достаточно высокой - 27,9 м/с.

Характерно, что такие температурные рекорды являются одним из свидетельств изменения климата, и это настораживает ученых.

"Академик Вернадский" – украинская научная станция в Антарктиде. Как сообщалось, 4 февраля туда отправился очередной отряд сезонной экспедиции из 11 специалистов – 7 ученых и 4 инженеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 2021 год в Киеве вошел в двадцатку самых теплых с 1881 года: побиты 25 температурных рекордов

Украинские полярники зарегистрировали на станции Академик Вернадский температурный рекорд 03
Украинские полярники зарегистрировали на станции Академик Вернадский температурный рекорд 04
Украинские полярники зарегистрировали на станции Академик Вернадский температурный рекорд 05

Автор: 

Антарктида (106) климат (164) полярники (39)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
картошку пора сажать)
показать весь комментарий
10.02.2022 18:33
+7
в южном полушарии сейчас лето
показать весь комментарий
10.02.2022 18:42
+7
Во первых там сейчас лето. Во вторых - наша станция находится не в той Антарктиде где морозы −90°C, а на острове где климат не очень отличается от Украины. Летом температура выше ноля, зимой до двадцати мороза.
показать весь комментарий
10.02.2022 18:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
картошку пора сажать)
показать весь комментарий
10.02.2022 18:33 Ответить
Воно красиво але хрєново-бо глобальне потепління призведе до дуже паганих наслідків...
показать весь комментарий
10.02.2022 18:34 Ответить
Це циклічні зміни. Нічого тут не поробиш.
показать весь комментарий
10.02.2022 18:41 Ответить
це наслідки хрєнової діяльності царя природи...
показать весь комментарий
10.02.2022 18:47 Ответить
Ви себе переоцінюєте )
показать весь комментарий
10.02.2022 18:58 Ответить
А вы вторите кацапской пропаганде если отрицаете изменения климата.
Вибачте, Ксенія, я не кажу що ви за москалей, ні ні. Але вони шалено не ******* цю тему бо вона б'є по Газпрому и Роснефти, й засрали Інет інформаціонними мінами за Клімат.

И вот их любимая фишка рассказывать, что потепление уже было, и что атмосфера так уже менялась как сейчас
Было, менялось, но за 500 лет и никогда за 50 ! Антропогенный фактор глобальных изменений климата признают более 90/ профильных ученых в мире
показать весь комментарий
11.02.2022 06:40 Ответить
у природы не бывает поганых наслидкив, у неё всё правильно
показать весь комментарий
10.02.2022 19:06 Ответить
Земля вийшла з малого льодовикового періоду лише приблизно у 1860-х роках тому нічого особливо дивного у потеплінні немає.
показать весь комментарий
10.02.2022 20:37 Ответить
По мнению альтернативных исследователей зимы до 18 века небыло.
Или как обьяснить отсутствие систем отопления в дворцах,храмах,церквях?
Или был другой источник энергии-атмосферное электричество, а генераторами служили все эти древние сооружения з Куполами-резонаторами.
показать весь комментарий
10.02.2022 21:02 Ответить
мда, я думав фанатики плоскої землі тупі, а ніт...
показать весь комментарий
10.02.2022 21:25 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 21:31 Ответить
Вообще-то системы отопления во дворцах были. В Европе начиная с сооружений примерно 3-4 века нашей эры, и под конец эпохи "дворцестроения", достигли достаточно высокой сложности. Это если забывать про дворцы Японии и Китая, где печное отопление и "теплые полы" было известны как минимум с третьего тысячелетия до нашей эры.
показать весь комментарий
10.02.2022 23:45 Ответить
По поводу каминов, там тоже есть свои версии, шо они выполняли совсем иную функцию.,как и древние пушки стрелявшие ядрами,которые и небыли пушками.
А вот мое мнение.:
Если разложить слово камин и зделать перевод , то получается:
"Кам"-каман-идти-выходить.
-"Ин"- из,в.
Тоесть-выходить из-вытяжка.
показать весь комментарий
11.02.2022 00:16 Ответить
Вот как раз камины - это и есть самые первые, простейшие системы отопления, "по черному" гревшие небольшой участок перед собой. А ещё в них можно было зажарить половину быка на вертеле, и угощать компанию зашедших покутить на пару вечерков соседей. Начиная с 8-9-го века нашей эры в европейскиз замках печи внизу, где сновала прислуга, посредством достаточно сложной системы труб грели стены комнат господ, которые жили на самом верху. Парадный зал внизу, да, не отапливался, ибо нефиг. Гости и так перетерпят. Гостевые комнаты могли отапливаться, могли - нет, с тех пор в обиход вошло выражение "холодный прием". Он в буквальном смысле был холодный, нежданых гостей селили в комнаты, которые не отапливались.

PS А ещё надо учитывать то, что в Западной Европе к 13...15-му веку вокруг замков не осталось лесов, всё пустили на дрова. И поэтому приходилось экономить.
показать весь комментарий
11.02.2022 00:29 Ответить
Приехали . В Украине холоднее .
показать весь комментарий
10.02.2022 18:37 Ответить
в южном полушарии сейчас лето
показать весь комментарий
10.02.2022 18:42 Ответить
Тепліше ніж у нас. Може полюс похилився ?
показать весь комментарий
10.02.2022 18:41 Ответить
Во первых там сейчас лето. Во вторых - наша станция находится не в той Антарктиде где морозы −90°C, а на острове где климат не очень отличается от Украины. Летом температура выше ноля, зимой до двадцати мороза.
показать весь комментарий
10.02.2022 18:51 Ответить
Ты только забыл упомянуть, что зима длится девять месяцев у году и что зимой до двадцати мороза - это среднемесячное значение. А так то там самая низкая зафиксированная украинскими экспедициями температура -47С. И -40 и ниже бывает каждый год. А в остальном, да, климат не сильно отличается от Украины
показать весь комментарий
10.02.2022 23:52 Ответить
Ну я же не поставил знак равенства между Украиной и островом Галиндез. Да не юг Украины. И - 40 там бывает, как аномальное значение.В последнее время правда такое давно уже не наблюдалось. В Украине тоже бывали аномальные морозы. Но вот тебе данные нашего антарктического центра с сайта мин освиты и науки:

Клімат станції - відносно м'який (морський субантарктичний). Оскільки Тихий океан, південні води якого оточують острови архіпелагу, діє як гігантський акумулятор тепла, взимку тут температура повітря рідко опускається нижче -20 °С. Влітку, навпаки, вихолоджена вода та сніговий покрив не дозволяють повітрю прогрітися набагато вище нуля.

Ты же в школе географию проходил? Учил наверное что на островах всегда теплее чем в глубине континента?
показать весь комментарий
11.02.2022 00:58 Ответить
Вы наверно слушали Укр.радио.
Я недавно слушал,у нас на работе потихоньку работает, и я просто охренел.
Один "фахiвець з космосу"рассказывал про Луну.
Потом ему задавали вопросы.Так вот оказывается шо на Луне день и ночь потому шо Луна крутится "потихеньку"вокруг оси?
А на вопрос-в какую сторону, он засмеялся и сказал шо забув.
2.На вопрос,зачем Земле Луна,ответил шо она защищает землю от метиаритов?
Ну это как поставить танк в поле а перед ним Щит 1×1м, и со всех сторон по танку стрелять(это только в одной плоскости).
3.Ну самое главное,он выдал секрет(в этом я ему верю).-Оказывается космическим апаратам и астронавтам запрещено высаживаться в местах где якобы были амариканцы.Этот запрет принят ООН.,мол чтобы сохранить исторические места высадки первых людей.
А может они хотят скрыть шо америкосов там и небыло.
показать весь комментарий
10.02.2022 21:24 Ответить
1. Луна крутится вокруг своей оси. Период обращения Луны вокруг Земли и вокруг себя точно совпадают, поэтому Луна к Земле всегда повернута одной стороной. Но так было не всегда.
2. Луна действительно защищает Землю от метеоритов. Не абсолютно от всех, конечно, но гораздо сильнее, чем тебе кажется.Представь себе щит 1х1 метр, который на расстоянии 1км вокруг себя притягивает к себе все снаряды, и попробуй попасть снарядом в танк, который за этим щитом.
3. Это действительно запрещено, но не ООН, есть специальное международное соглашение. Даже если ты лично отправишь зонд на Луну, и он там успешно прилунится, зона посадки станет недоступной для последующих миссий в это же место, так что американцы тут "при чем" только потому, что у них этих миссий было больше всего. Луна большая, просто выбери себе в следующий раз площадку в 300 милях дальше от места посадки тех, кто это смог раньше. С другой стороны, ни один руководитель посадки на Луну не выберет участок, в котором спускаемый аппарат потенциально может столкнутся с железякой, которая там уже стоит. Чисто из соображений безопасности собственного аппарата.
показать весь комментарий
11.02.2022 00:08 Ответить
красиво )))
показать весь комментарий
10.02.2022 18:46 Ответить
Кацапи підігрівають атмосферу Землі.
показать весь комментарий
10.02.2022 18:47 Ответить
бздят ?
показать весь комментарий
10.02.2022 18:48 Ответить
Где украинцы, там всё цветёт. Скоро персики можно будет выращивать.
показать весь комментарий
10.02.2022 18:54 Ответить
Новина бомба! Хоч термометри в Антарктиді працюють.
А ось супутник так і запрацював
показать весь комментарий
10.02.2022 19:05 Ответить
Кожна метеостанція в Україні і в світі дає таку інформацію.
Я офігіваю, взяли, як жебраки станцію у Великобританії, а кацапія забрала десяток радянських. Велика подяка кравчуку і кучмі.
показать весь комментарий
10.02.2022 19:09 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2022 19:13 Ответить
Особливо пінгвіни
показать весь комментарий
10.02.2022 19:15 Ответить
А я то подумал,куда это толпа народу на" не нашем" ледоколе двинула.А они оказывается важным делом заняты.То бегали за пингвинами,все считали,теперь носятся с градусником и температуру измеряют.Интересно,только в какую копейку обходиться нашей стране ихнее научное исследование,если можно это назвать.Какое КПД оно принесет нашей стране.
показать весь комментарий
10.02.2022 19:18 Ответить
Вашій - не знаю. Знаю лише, що науковці - це єдині люди, які рухали, рухають і буду рухати цей світ жлобів і маргіналів вперед. Тому, хвала їм і шана. Особисто свою умовну долю в держбюджеті на це мені не шкода зовсім.
показать весь комментарий
10.02.2022 20:48 Ответить
А даремно не шкода, краще б усі ці гроші пустили на "Велике Крадівництво". Це ж скільки хатинок можна було б собі відбудувати із держбюджету, скільки майбахів можна було собі накупити.

PS Зазвичай люди, яким "не потрібна наука", просто хочуть "раціональніше" витрачати гроші на себе, улюблених. При цьому у питаннях, як саме треба витратити гроші, вони до цього підходять традиційно приземлено, найкраще накупити на них жратви та бухла. Навіть витрати на зразок "побудувати поліклініку в районі" для них виявляються надто складними для розуміння.
показать весь комментарий
11.02.2022 00:18 Ответить
Їм складно скласти два плюс два, щоб зрозуміти, що новий айфончик - ніщо інше, як плід тої ж науки. Що ж. Живіть далі в лаптях, як наші східні сусіди, на чужому.
показать весь комментарий
11.02.2022 00:24 Ответить
Таку інформацію можна назбирати в неті і не треба на експедицію гроші витрачати. А розмови про корисні копалини Антарктиди, які будуть в майбутньому розробляти країни, які присутні станціями зараз, це фарісейство. Українським копалинам уряд не може ради дати. Як не видубувач, то "українець" кашерний Чи є сенс, ще для них за наші гроші в Антарктиді місця тримати?
показать весь комментарий
10.02.2022 19:22 Ответить
Кто не прогуливал школу и в частности физику, тот помнит, что энергия не откуда не берется и никуда не исчезает. Просто так ,взять и переместить куда то хренолионы мега-гига-джоулей энергии не получится, в космос не выкинешь весь прогретый экватор. С ростом тепловыделяющих объектов на планете, стала расти и температура атмосферы, если раньше ночи хватало для охлаждения, то теперь источников тепла стало еще больше. Извлечь кучу энергии не проблема, проблема потом куда-то девать тепло. Города мегаполисы, те еще обогреватели планеты, с у четом плотности и высокой теплоемкости строительных материалов, это все прекрасно делает свое дело. Рано или поздно, геометрический рост живых существ и людей так же, дойдет до точки перегрева и дефицитов. Это вопрос ближайших 20 лет. Если солнышко сюрпризов не выкинет.
показать весь комментарий
10.02.2022 19:32 Ответить
А кто ни будь считал те хренолионы мега-гига-джоулей энергии, от ископаемых углеводородов сожженных людьми во всех машинах и котлах? Мне кажется глупо верить в парниковый эффект от углекислого газа, который прекрасно утилизируется растениями в процессе фотосинтеза. Просто тупое сжигание нефти, газа, угля разогревает планету.
показать весь комментарий
10.02.2022 20:42 Ответить
А в чем проблема посчитать, сколько гигаджоулей энергии выделилось при сжигании известных достаточно точно объемов добытых полезных ископаемых? Украина за прошлый год только сама, в одиночку, добыла и сожгла 29.411 млн тонн угля. Выбросив в атмосферу при этом 107 миллионов тонн углекислого газа и нагрев планету на 860 гигаджоулей тепла. Задачка то для третьеклассника. Потому что всё, абсолютно всё, что при этом было произведено, вся энергия, при этом рано или поздно стала теплом. Про это как-то все забывают, что мы не производим с точки зрения планеты ничего полезного, мы производим только тепло, с КПД ровно 100%. Ну, разве что в виде исключения нужно посчитать ту энергию, которая ушла в космос в виде радиоизлучения, так что с этой точки зрения радиостанции, вещаюшие в FM диапазоне, на свой лад борются с глобальным потеплением

Так что берем годовые мировые объемы нефти и газа, множим их на соответствующие коэффициенты и получаем объемы выбрасываемого углекислого газа. И это получается овер дофига, на самом деле. Растения просто не справляются с такими объемами. Пока излишек отбирается из атмосферы мировым океаном, при этом там повышается кислотность и вымирают из-за этого всякие кораллы. Но достаточно скоро по меркам жизни нашей цивилизации, за пару сотен лет или даже меньше, способности океанов будут исчерпаны и рост СО2 в атмосфере будет заметен на глобальном уровне. Пока же просто над Европой, США, Китаем висят шапки, где содержание СО2 выше в три-пять раз, по сравнению с той же Антарктидой.
показать весь комментарий
11.02.2022 00:50 Ответить
Ну насчёт гениальных третьеклассников ты конечно сильно преувеличиваешь. Тут целые институты и международные организации никак не могут вычислить среднюю температуру на планете и её зависимость от сжигаемого топлива. И кажется мне инертность мысли людей ведёт к неправильной методологии расчёта. Почему все ударились об углекислый газ? Он сам по себе полезный. И в пиве и в пепсиколе, мы его употребляем с удовольствием. А уж как растения ему рады. Даже погибающий комнатный цветок под колпаком с подпиткой углекислым газом, быстро расправляет свои листики и расцветает. Вот, если бы мы леса амазонки не вырубали, то углекислотный баланс бы не нарушился. И Зеленский ваш наверное не дурак, со своим миллиардом деревьев, понимает сущность проблемы.
показать весь комментарий
11.02.2022 06:00 Ответить
И насчет радиоизлучения ты не прав. Электромагнитные колебания, ******** магнитное поле земли. Когда в фазе то увеличивают, а когда в противофазе то вычитают магнитное поле сто миллионов раз в секунду, если о FM диапазоне говорим. То есть по любому расходуются внутри нашей планеты, согревая её, а не охлаждая.
показать весь комментарий
11.02.2022 06:23 Ответить
Средняя температура как не странно, на поверхности от 6+ градусов до 9+. Однако проблема не совсем с Со2. Вода обладает высокой теплоемкостью и очень высокой теплопередачей по сравнению с газами и объектами к которым прилегает, в процессе температурной энтропии и дифференциации начинает активно плодиться планктон, который "выдыхает" с поверхности океанов чудовищное количество со2 в летний период. Возьмем обычный парник, внутри воздух горячий, а уровень влажности 80%, снаружи жарко. И как только температура снаружи начнет падать, температура воздуха внутри тоже резко упадет и "летучая" вода выпадет конденсатом на стенках парника. В мире это называется дождем, когда нагретые пары, высоко в атмосфере резко начинают конденсироваться и выпадать.
показать весь комментарий
11.02.2022 14:47 Ответить
Со2 в итоге оседает и под давлением атмосферы преобразуется.(иначе бы масса и плотность атмосферы росла и росла.) Со2, лишь один из факторов.
Газы со2 и о2 хорошо перемещают тепло, удерживают его. Возможно произошел дисбаланс, между вырабатыванием со2 и генерацией о2. Но, перегрев всей планеты хотя бы на 1 градус, потребует очень много времени, в данный момент планета излучает в космос 0.121 эвт(эксаватт) а продуцируется скорее всего, значение несколько большее, вот и набираем понемногу больше чем отдаем.
показать весь комментарий
11.02.2022 14:29 Ответить
Давно известна формула фотосинтеза
6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2,
то есть под действием света из углекислого газа и воды получается глюкоза и кислород.
А вот формула сгорания метана
СН4+202=С02+2Н20.
получается одна молекула углекислого газа и две молекулы воды.
И не надо никакой карбоновый след искать и налог за него платить. Ох и дурят нашего брата! Это же очевидные вещи. Лучше бы деньги выбрасываемые на космос и оружие направили на коррекцию атмосферных процессов, для благоприятного произрастания земной флоры. Если бы люди притащили в пустыню сахару, айсберг в один кубический километр, то уменьшившиеся раскалённые воздушные восходящие потоки изменили бы климат на всей земле. Пустыни бы зазеленели. Ну и вообще, налог надо не на карбон вводить, а на роскошь, машины экономные производить и поощрять их использование, яхты, самолёты у олигархов отобрать и лесные массивы охранять. Экономней надо жить, тогда никакого катаклизма не будет.
показать весь комментарий
11.02.2022 15:17 Ответить
С айсбергом идея мне понравилась) Мобилизировать силы и накидать снега в пустыне. Но вот, что будет когда, рано или поздно вся эта масса испарится?) Вы представляете себе, какой объем воды выпадет в атмосферу? Локально действительно может произойти нейтрализация, а вот что потом будет? Мне вообще кажется, что объем затраченных сил и сгоревшего топлива ради перемещения льда в пустыню, где то создаст профицит, а где то дефицит, а суммарно опять тепла будет больше. Обчислить сложно, множество показателей в периоде. Но идея все равно веселая)
показать весь комментарий
11.02.2022 17:16 Ответить
Сам я конечно же не смогу построить математическую модель изменения климата земли в благоприятную сторону, потому что человек я тёмный, с колхоза. Но, интуитивно чувствую, что при благоприятном стечении обстоятельств и единении человечества под управлением искусственного интеллекта, без государственного эгоизма и политических дрязг, вполне можно управлять и климатом, и мировой экономикой без вреда для природы. Здесь единственное препятствие и оно не технического характера, а политическое. Каждое государство заботится только о своём благополучии. Нормой стали войны за ресурсы. После углеводородов будут воевать за пресную воду. А между тем, вся планета может стать раем, если будут использованы наши высокие человеческие познания, если фундаментальная наука спустится к прикладной науке и технике. Раз в Ирландском море смогли поставить сотни мощных ветряков, то почему бы их, вперемешку с солнечными батареями не построить в пустыне Сахара? Воду можно добывать и другими и необязательно такими весёлыми способами, например, опреснением. Охладится поверхность, выровняется температура и появится устойчивое равновесие, появится зелёный покров. Будут выпадать осадки. Потом этот процесс регулирования природа сама перехватит в свои руки. Надо только научиться что бы малые силы человечества управляли огромными силами природы. Это как курок ружья нажать или как малый ток по катушке реле, управляет большим током через его контакты.
показать весь комментарий
11.02.2022 18:21 Ответить
Во многом, я вас поддерживаю, но есть несколько нюансов) Иск. интеллект скорее всего сочтет людей своим врагом, из за нашего иррационализма и склонности к саморазрушению (ну, это если следовать логичной модели) Второе но, это изначальная бюрократия, куда уж без нее. Ну а третье но, это элементарный рост населения и в последствии рост потребностей и и больший суммарный спрос на все. Вечная прогрессия, сами понимаете к чему так или иначе приведет. Ветряки создают проблему осушения, ну а температуру просто перемещают и рассеивают, но в итоге она никуда как бы не девается. Так или иначе, мы достаем из недр, нефть одной плотности, а в процессе обработки, побочным продуктом, загаживается все вокруг. Все руководствуются принципом, после меня хоть потоп. Никакой генератор не сравнится с рекой у города. И я вам скажу, пока не научатся связывать водород с воздухом обратно в воду ,вряд ли мы достигнем совершенной модели распределения и рекуперации тепловой энергии. Даже когда яйцо миксером взбиваем, тратим энергии больше чем само яйцо принес калорий организму. Вот она изобильность)))
показать весь комментарий
11.02.2022 23:31 Ответить
Я оптимистический реалист. Как говорил мой дед, на мир надо смотреть ширше. Человечество меняется стремительно. Только за последнее столетие, на земле такие перемены, как будто бы земляне переселились на другую планету. Недавно, Африканцы были в набедренных повязках и вооружены луками и копьями, Китайцы в черных штанах и рубахах вручную втыкивали рисовую рассаду в своих болотах под соломенными шляпами, да и мы были на 86,5% крестьянами с примитивными инструментами и ручным трудом и на 13,5% горожанами ремесленниками. Но вот в течении одного века обстановка сменилась до неузнаваемости. Теперь горожан 86.5%, а селян 13,5%. Империи рухнули, колонии исчезли, индустриализация почти выровняла людей в своих возможностях. Этот процесс смены образа жизни очень, болезненный. Например у нас, инертную массу крестьян с превеликим трудом загоняли в колхозы. Ломали через колено старый быт. Мы с железным конём все поля обойдём, пели во время голодоморов. И таки 73% людской массы освободили от старой неэффективной культуры выживания, и заставили их строить всякие Днепрогэсы. Цинично звучит, но войны и революции двигают прогресс, ломают бюрократию и создают военные технологии для промышленности. С каждой войной мы переходим на новую ступень развития. Человечество объединяется. Вы почитайте, Гумилёва, посмотрите его графики пассионарных толчков, и их связях с войнами и революциями. И посмотрите на социальный срез своего общества. (Солженицин, в своём Раковом корпусе, отлично его описал) Всё идёт по плану. Осталось ждать немного. Люди умнеют и понимают необходимость жить экономно и в гармонии с природой. Умный человек это тот у кого не меньше двух высших образований. Причем, одно должно быть у деда, другое у отца. Вот когда те 73% вырванных с корнем из своей сельской культуры, приживутся и дадут новую здоровую поросль, тогда и начнётся строительство рая на земле. И численность народа земли, совсем не проблема. Наоборот, у развитого народа она будет снижаться, а кормовая база увеливаться. И иск. интеллект ни с кем сражаться не будет, потому, что это всего лишь автоматическая система управления энергией, ресурсами и средствами производства в оптимальном режиме. Во всяком случае Чернобыль при его управлении не сможет повториться.
показать весь комментарий
12.02.2022 09:18 Ответить
Так лук пусть срочно посадят. Через две недели можно срезать первые побеги. Пингвины есть не станут---пока!
показать весь комментарий
10.02.2022 20:20 Ответить
Станция находится на 65 градусе южной широты, это широты Исландии для северного полушария,
так что для таких широт в теплую пору года не тепло
показать весь комментарий
10.02.2022 20:52 Ответить
Циклические изменения климата происходили всю историю планеты.

Глупо паниковать или просто волноваться: что будет - то будет.
показать весь комментарий
11.02.2022 00:00 Ответить
 
 