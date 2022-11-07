Мир находится на пути к "климатическому аду", - Генсек ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящее время мир находится на пути к "климатическому аду" на фоне роста выбросов парниковых газов.
Об этом говорилось в его вступительной речи на климатическом саммите в Египте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
"Мы проиграем. Выбросы парниковых газов увеличиваются. Глобальная температура увеличивается. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на автобане в "климатический ад", и нога давит на педаль газа", - заявил Гутерреш.
Генсек ООН назвал изменение климата определяющей проблемой и центральным вызовом нашего столетия.
"Деятельность человека является причиной проблемы климата. Человеческие действия должны быть и решением. Наука однозначна: любая возможность ограничить повышение температуры до 1,5 градуса означает достижение глобальных чистых нулевых выбросов к 2050 году. Мы приближаемся к точке невозврата. Чтобы избежать страшной судьбы, все страны G20 должны ускорить переход прямо сейчас – в этом десятилетии", - подчеркнул он.
Гутерреш добавил, что развитые страны должны взять на себя инициативу по этому вопросу.
Он также призвал договориться о "соглашении климатической солидарности".
"Соглашение, согласно которому все страны приложат дополнительные усилия, чтобы сократить выбросы этого десятилетия согласно цели в 1,5 градуса. Соглашение, согласно которому более богатые страны и международные финансовые учреждения оказывают финансовую и техническую помощь, чтобы помочь развивающимся экономикам, ускорить переход на возобновляемую энергетику. Соглашение, в котором развитые и развивающиеся экономики, объединяются вокруг общей стратегии и объединяют мощности и ресурсы во благо человечества. Это либо соглашение климатической солидарности, либо коллективное соглашение о самоубийстве", - подытожил Генсек.
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Ніякі снаряди хоть мільйони не дадуть тої температури. Все це щоб стадо не рипалось та не готувалось до кінця.
Теорія со2 вигадана що не задумувались над тим що відбувається.
Альтернативники давно розібрались що "офіційна" теорія маячня. Але в пошуках істини багато суперечок. Але всі згодні - що процеси які нас очікують - недалеко від біблійських пересторог.
Пока существует кацапстан как государство - это угроза всему миру.
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Шо то задумали опять.
і загроза ***** застосувати ядерну зброю, теж не додає оптимізму..
та то таке...
Все эти оон, римские папы, рашкостан, китай, вечно озабоченные европейцы со своими западными ценностями, которыми сами же подтираются. Помножить на технический прогресс и реально есть все шансы не дожить до обещанного глобального потепления.
"Спасение утопающих - дела рук самих утопающих"... "Хоч камні з неба" - задумайтесь, якщо Земля зараз активно, с прискоренням, почала втрачати магнітні сили. До чого це призведе в кінці? Якщо аналізувати все що стосужться минулого - то це тектонічні здвиги, велика вода та каміння к неба... Тому можна представити що відбудеться зміна полюсів Землі, це 90%. А ось які рухи перед цим зробить невідомо: це або різка зміна позиції, або (більш небезпечна) переворот кулі по Джанибекове, а поверхнева тектоніка інерціально зміститься на 3-8 тис км. Є до речі картини де Сонце світить з іншої сторони на будівлі (це в межах 1650-1720). Якщо цікаво на каналі Neo History знайдете більше.
Як можна довіряти ЗМІ ворога? Якщо своєї голови немає ніхто не допоможе.
А можна вгадаю? Підручник з фізики?
Без образ але це слабка позиція, тим паче в питаннях клімату а життя в цілому.
П И Д А R Ю Г А
Коли бабло заводиться тупо під розкрадання без ніякої звітності.
Всі ці "кліматичні" - щоб основна маса не спаслась. Адже скоро самий лінивий не повірить що причина в со2... але буде запізно, на це і основний розрахунок. Ціль як і була 1 млрд. на снг 15 млн. Все за планом. Ні? Ермака за Херсон покарали? ...
корпорация Форда одна из лоббистов отказа от електропривода предложенного Теслой, так же те кто участвовал в вьірубке Лесов Амазонки, и не только.
Вся "ця" істерія виключно того щоб дурити цивілізацію яка через "очищення" поверхні проходить кожні 300-600 років. Саме таким чином "корпорації" стали домінувати над Державами цього світу.
Ті держави які могли будувати міста мільйонники в єдиному стилі за 10-15 років. Так так - те "барроко"... Задайте собі питання: хто будував ті міста с барельефами, з якого матеріалу і чому вони стоять і понині краще за 100 річний бетон...
Також задайте собі питання - що ви знаєте достеменно про періоди 1650-1800? Чи бачили ви картини де все мулом занесено?
Розумійте, изТорию пишуть переможці на кшталт Бени и Ко. Гои тут в аутсайдерах, саме тому "офіційна" то неправда.
збитки - нагальне питання і для G20.
Вуглекислий газ, надмірністю якого лякають нас гутаперчівуси, дуже добре розчиняється у воді океанів. І поки-що найбільшим джерелом находження СО2 в атмосферу Землі є вулканічна діяльність а не промисловість. Хай ооновський дебіл заборонить процеси в підземних надрах планети. Якщо зможе. Але ці мікроби в оон навіть з рашою не можуть справитись. А ще триндять про планетарні масштаби
Світ остаточно з'їхав з глузду!
червонийзелений комісар з ПолітбюроООН, буде розповідати скільки й кому жерти баланди, а кому (наближеним до Партіі) - посилена пайка. і людина - вона ж дуже просто влаштована - більшість з радістю продасть й матір - заради трохи посиленоі пайки і місце трохи подалі від параші.
А те, що все на Землі циклічно, і що за тільки останні 2-3 тисячі років на землі були часи й тепліші, і зараз просто йде невеличкий "відкат" після міні-льодовикових періодів - то про те воліють не здагувати, а незручні цифри - "заховати під коврик".
Ну й дійсно? Яка війна? Ви про що? - нам тут бабло пиляти нада. Та нагадати про себе - "які ми корисні".
Кому цікаво: наберіть в гуглі рік платона
Наприклад, в астрономії - повільне обертання земної осі. Вісь цього конуса перпендикулярна до площини земної орбіти, а кут між віссю й твірною конуса дорівнює приблизно 23°5'. Період прецесії для Землі (платонівський рік) становить 25 796±2,5 років[джерело?].
Вроде они наибольшие потребление имеют, по углю, газу, нефти.