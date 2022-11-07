Мир находится на пути к "климатическому аду", - Генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящее время мир находится на пути к "климатическому аду" на фоне роста выбросов парниковых газов.

Об этом говорилось в его вступительной речи на климатическом саммите в Египте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Мы проиграем. Выбросы парниковых газов увеличиваются. Глобальная температура увеличивается. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на автобане в "климатический ад", и нога давит на педаль газа", - заявил Гутерреш.

Генсек ООН назвал изменение климата определяющей проблемой и центральным вызовом нашего столетия.

"Деятельность человека является причиной проблемы климата. Человеческие действия должны быть и решением. Наука однозначна: любая возможность ограничить повышение температуры до 1,5 градуса означает достижение глобальных чистых нулевых выбросов к 2050 году. Мы приближаемся к точке невозврата. Чтобы избежать страшной судьбы, все страны G20 должны ускорить переход прямо сейчас – в этом десятилетии", - подчеркнул он.

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Гутерреш добавил, что развитые страны должны взять на себя инициативу по этому вопросу.

Он также призвал договориться о "соглашении климатической солидарности".

"Соглашение, согласно которому все страны приложат дополнительные усилия, чтобы сократить выбросы этого десятилетия согласно цели в 1,5 градуса. Соглашение, согласно которому более богатые страны и международные финансовые учреждения оказывают финансовую и техническую помощь, чтобы помочь развивающимся экономикам, ускорить переход на возобновляемую энергетику. Соглашение, в котором развитые и развивающиеся экономики, объединяются вокруг общей стратегии и объединяют мощности и ресурсы во благо человечества. Это либо соглашение климатической солидарности, либо коллективное соглашение о самоубийстве", - подытожил Генсек.

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