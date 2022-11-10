Выступление Шойгу и Суровикина – это типичный пример российской пропаганды, - Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала выступление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и командующего войной России против Украины Сергея Суровикина, "типичным примером российской пропаганды".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По ее словам, россиянам верить нельзя, в чем Украина убеждалась неоднократно, а искусство войны включает в себя и умение обмануть противника.

Она отметила, что с точки зрения пропаганды — это "показательный" кейс, который сделан в "лучших российских традициях".

"Они все там выстроились, все видели это театрализованное действие. Это сигналы РФ, которые Москва подает внутреннему потребителю и на внешнюю аудиторию. Но еще раз повторюсь, россиянам верить нельзя", — сказала Маляр.

Напомним, ранее глава Минобороны страны-оккупанта Сергей Шойгу поручил начать "отвод войск" с правого берега Днепра в Херсонской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ закрепляются на деоккупированных территориях и готовятся к наступлению, - Минобороны