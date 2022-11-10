РУС
9 777 11

Выступление Шойгу и Суровикина – это типичный пример российской пропаганды, - Минобороны

шойгу,суровікін

Заместитель министра обороны Анна Маляр назвала выступление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и командующего войной России против Украины Сергея Суровикина, "типичным примером российской пропаганды".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По ее словам, россиянам верить нельзя, в чем Украина убеждалась неоднократно, а искусство войны включает в себя и умение обмануть противника.

Она отметила, что с точки зрения пропаганды — это "показательный" кейс, который сделан в "лучших российских традициях".

"Они все там выстроились, все видели это театрализованное действие. Это сигналы РФ, которые Москва подает внутреннему потребителю и на внешнюю аудиторию. Но еще раз повторюсь, россиянам верить нельзя", — сказала Маляр.

Напомним, ранее глава Минобороны страны-оккупанта Сергей Шойгу поручил начать "отвод войск" с правого берега Днепра в Херсонской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ закрепляются на деоккупированных территориях и готовятся к наступлению, - Минобороны

Минобороны (9546) Херсон (3018) Шойгу Сергей (718) Маляр Анна (412) Суровикин Сергей (36)
Топ комментарии
+10
10.11.2022 13:11 Ответить
10.11.2022 13:11 Ответить
+7
Нічого, Залужний розбереться, вже були прецеденти з Ізюмом...
10.11.2022 13:08 Ответить
10.11.2022 13:08 Ответить
+6
Без про
10.11.2022 13:10 Ответить
10.11.2022 13:10 Ответить
Пропагандони .
10.11.2022 13:06 Ответить
10.11.2022 13:06 Ответить
Без про
10.11.2022 13:10 Ответить
10.11.2022 13:10 Ответить
І без "па"
10.11.2022 14:27 Ответить
10.11.2022 14:27 Ответить
коли настане час знищенню ЄЄМАРАФОНУ ТБ ( чому двілітери Є? - Єдиного Єрмаківсьго пропогандоніаського типу рашистському) , називаю його ЄРМАКОТУДЕЙ . Під фанфари перемоги влади здаються медаедчуківцям укрнафти та розграбовужться на заробітки на дорогах гпошч Заходу
10.11.2022 13:25 Ответить
10.11.2022 13:25 Ответить
Нічого, Залужний розбереться, вже були прецеденти з Ізюмом...
10.11.2022 13:08 Ответить
10.11.2022 13:08 Ответить
Кацапи готують якусь подлянку.
10.11.2022 13:08 Ответить
10.11.2022 13:08 Ответить
10.11.2022 13:11 Ответить
10.11.2022 13:11 Ответить
я вже назвав то--марлізонський балет
10.11.2022 13:16 Ответить
10.11.2022 13:16 Ответить
проте їхня біомаса вірить!)
10.11.2022 13:17 Ответить
10.11.2022 13:17 Ответить
Вечірній Соловйов програшу майбутнього президентства Трампа присвятив більше емоцій , ніж «виходу» з Херсону ,але чомусь саме ці дві подї пов'язав між собою ,як причинно послідовні . Вірніше «типу заперечив» це , що як раз говорить про протилежне
10.11.2022 13:18 Ответить
10.11.2022 13:18 Ответить
які ж вони жалюгідні)
показать весь комментарий
10.11.2022 13:33 Ответить
 
 