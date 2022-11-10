Российские военные не забирают тела своих погибших

Российских погибших оставляют на поле боя. И такое явление носит массовый характер.

Об этом рассказал во время брифинга в.и.о. директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши разведчики фиксируют чрезвычайный уровень цинизма и пренебрежительного отношения российских оккупационных войск к собственным погибшим. Их тела не забирают с поля боя. Такие явления уже носят массовый характер и все чаще становятся одним из негативных факторов для наших защитников не только с точки зрения общечеловеческой морали, но и с точки зрения прямой санитарно-эпидемической угрозы в районах выполнения боевых задач", - сказал Уршалович.

