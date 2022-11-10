Российские военные не забирают тела своих погибших
Российских погибших оставляют на поле боя. И такое явление носит массовый характер.
Об этом рассказал во время брифинга в.и.о. директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наши разведчики фиксируют чрезвычайный уровень цинизма и пренебрежительного отношения российских оккупационных войск к собственным погибшим. Их тела не забирают с поля боя. Такие явления уже носят массовый характер и все чаще становятся одним из негативных факторов для наших защитников не только с точки зрения общечеловеческой морали, но и с точки зрения прямой санитарно-эпидемической угрозы в районах выполнения боевых задач", - сказал Уршалович.
"Как ви пасмєлі унічтожить труп нашева насільніка, каторий ми самі жє і нє захатєлі винасіть прі бєгствє с вашей страни!"
Про яке право може йти мова, крім кримінального, відносно уйобка, який припхався в чужу країну унітазікі тягать?
через 7 років став валитися "совок"
Антон Санченко
19 ч. ·
Бог часто ловить на слові.
Пам'ятаєте, колись московський телеведучий з цаповою борідкою і дивним прізвищем Трахтенберг помер посеред ефіру, після того, як заявив, що, що хотів би померти у студії?
Кірілл Стремоусов недавно сказав: "Пока я жив, Херсон будєт русскім".
Так отож.
Из этой лапотной практики можно извлечь прекрасный пропагандисткий эффект. Очередной раз макнув дурашку в дермище.