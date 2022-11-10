РУС
Новости Агрессия России против Украины Война
8 296 45

Российские военные не забирают тела своих погибших

уршалович

Российских погибших оставляют на поле боя. И такое явление носит массовый характер.

Об этом рассказал во время брифинга в.и.о. директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши разведчики фиксируют чрезвычайный уровень цинизма и пренебрежительного отношения российских оккупационных войск к собственным погибшим. Их тела не забирают с поля боя. Такие явления уже носят массовый характер и все чаще становятся одним из негативных факторов для наших защитников не только с точки зрения общечеловеческой морали, но и с точки зрения прямой санитарно-эпидемической угрозы в районах выполнения боевых задач", - сказал Уршалович.

Автор: 

россия (96899) смерть (9284)
Топ комментарии
+27
Нема тіла - нема лади каліна.
10.11.2022 13:28 Ответить
+9
Нема тіла - нема діла так кацапчики ?
10.11.2022 13:29 Ответить
+9
От этих удобрений тока бурьян может вырасти, тьфу...
10.11.2022 13:31 Ответить
Нема тіла - нема лади каліна.
10.11.2022 13:28 Ответить
Н паРаше, вдовы уже свечки поставили за Ладу Калину...
10.11.2022 13:32 Ответить
Органічні добрива херсонського чорнозему
10.11.2022 13:28 Ответить
От этих удобрений тока бурьян может вырасти, тьфу...
10.11.2022 13:31 Ответить
То я для пропогандонів таке омтимістичне заспокоєння -пояснення дала
10.11.2022 13:44 Ответить
Думаю, така кількість специфічного "добрива" може стати проблемою. При первісному розкладанні це яд для людей, і гречу на такому не посадиш. Треба, щоб гриби або бактерії спочатку це перетравили, і вже після них такі "добрива" перестануть бути отрутою. Але я не біолог і не знаю, як швидко це відбувається в природі.
10.11.2022 13:53 Ответить
треба попросити на Заході гриби, ну не ті, що ви подумали, а корисні, для розкладання, причому швидкому...
10.11.2022 14:13 Ответить
Нема тіла - нема діла так кацапчики ?
10.11.2022 13:29 Ответить
Обговорень цього питання було тут достатньо, у т.ч. і фахівцями, пропозицій поки немає. З позицій норм і правил цивілізованого світу - потрібна згода ідіотів з тієї сторони, а її нема, бо їм не вигідно. Якщо спалюватимемо самі - порушення. закопувати...коротше проблема
10.11.2022 13:29 Ответить
В лісопосадках ЗСУ посипали вапном..десь відео бачив..бо трупи вже геть розложились і там взагалі нема шо збирати..все поростікалось..
10.11.2022 13:32 Ответить
правильно, тимчасово так - а далі?
10.11.2022 13:34 Ответить
а далі природа ...
10.11.2022 13:36 Ответить
...сумніваюсь, якби то так. Витимуть - віддайте, трохи згодом - там купа правових наслідків, є, як є
10.11.2022 13:38 Ответить
Нехай виють.
10.11.2022 13:39 Ответить
Та згоден обома руками - ...найдуться ж Хрести разні красні, ООНи, шмони, женеви...і пішло гівно по трубах...права, туда-сюда...таке діло
10.11.2022 13:41 Ответить
Правові наслідки, ви серйозно?
"Как ви пасмєлі унічтожить труп нашева насільніка, каторий ми самі жє і нє захатєлі винасіть прі бєгствє с вашей страни!"
Про яке право може йти мова, крім кримінального, відносно уйобка, який припхався в чужу країну унітазікі тягать?
10.11.2022 13:41 Ответить
...та про їхнє - спадщина, кредитики, відсутність безвісти пропавшого батька і т.д., бо ще мене вб"єте тут . А взагалі - знаю, в трьох місцях цю срань, так місцеві пропонують, щоб замести сліди - перезарить і шоб шито крито (мисливці - вони такі)
10.11.2022 13:45 Ответить
сьогодні в ТГ бачив статистику по мокшанських виплатах, сумма еквівалентна 18к загиблих. Тож зекономили багатенько
10.11.2022 13:33 Ответить
козломордих тварюк кремувати та пропонувати попіл викупити, термін зберігання - місяць, потім закопати ...
10.11.2022 13:41 Ответить
...там ще ж серед цього біосміття могли бути в міжнародному розшуку або такі, які себе туди списали, як Спермоусові т.д. коротше ці пітари крім біди ще й геморою приносять, тварюки
10.11.2022 13:55 Ответить
Справжній «пазітів»: росіянка із усмішкою випровадила 2 синів на смерть в Українуhttps://www.youtube.com/watch?v=50sVARHql7U
10.11.2022 13:30 Ответить
Шумахери ...вже
10.11.2022 13:31 Ответить
ага
10.11.2022 13:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=eKxv5Jr6dMU
10.11.2022 13:39 Ответить
Вже й розписала що купити на 14 млн
10.11.2022 13:53 Ответить
може Ердоган забере?
10.11.2022 13:32 Ответить
ДО РЕЧІ - це ідея, я так зрозумів, що султан мабуть може ШО ХОЧ
10.11.2022 13:36 Ответить
Ну а шо? на добрива - помідори все-таки
10.11.2022 13:39 Ответить
Я учора продивилася відео від племінника,як вони рятують поранених захисників. Через біль,скорботу знаходять добрі слова для кожного, жаль,що інколи останні слова....
10.11.2022 13:36 Ответить
тягніть в зоопарк ..або замість зерна-в африку-крокодили подякують
10.11.2022 13:37 Ответить
Чий не новина. Згрібати бульдозерами і спалювати.
10.11.2022 13:38 Ответить
А поставте питання--Нехай "матері" їх, і забирають ,їхні трупи з полів та лісів, і збирають в баночки в кульочки від мусору
10.11.2022 13:39 Ответить
в наших лисиць та собак скоро буде ожиріння...
10.11.2022 13:40 Ответить
А чьо скоро. За сезон уже нагуляли на кацапах жирок. Скоро кацапами займутся защитники животных.
10.11.2022 13:43 Ответить
Це вони спеціално хитрують , щоб в майбутньому був привід якусь мітку поставити , бо як верещать козломорді : "Гдє мі - там расея" !
10.11.2022 13:41 Ответить
"Вторая" армия мира в миллион чмобиков проигрывает 100 тысячной украинской Армии. Внушает.
10.11.2022 13:41 Ответить
А раки в Днепре на следующий год будут здоровые-прездоровые..
10.11.2022 13:45 Ответить
Родіна тєбя бросіт всєгда, синок (А.Бабченко)
10.11.2022 13:46 Ответить
до речі, сьогодні 40 років, як здох "бровєносєц в потьомках"
через 7 років став валитися "совок"

https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100001205690197/?hc_ref=ARTCtKF6KC91Fq-11*******************************-6glqK8t3Zq5czmi6No&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAYRHIXH19f1MjBza9hOnbMXE6H7-*************************************************************************************************************************************************************************-Yb7BnojX2EqrqUxjTaNJTNhZsP7dnpriXFGckSsdGLzbzodhqBjXT3VsHSDImJxRwajehlXZZlDBGpXyK19_6cufGOhqjfOwRgL05wcqtQ&__tn__=C-R Антон Санченко
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02SDNMPrTcHBNfG3ZUegYbgRtLa35obfBC5HHvuBhVzKkbDpkY76QguYswHfcA1vBml&id=100001205690197&__xts__%5B0%5D=68.ARAYRHIXH19f1MjBza9hOnbMXE6H7-*************************************************************************************************************************************************************************-Yb7BnojX2EqrqUxjTaNJTNhZsP7dnpriXFGckSsdGLzbzodhqBjXT3VsHSDImJxRwajehlXZZlDBGpXyK19_6cufGOhqjfOwRgL05wcqtQ&__tn__=-R 19 ч. ·

Бог часто ловить на слові.
Пам'ятаєте, колись московський телеведучий з цаповою борідкою і дивним прізвищем Трахтенберг помер посеред ефіру, після того, як заявив, що, що хотів би померти у студії?

Кірілл Стремоусов недавно сказав: "Пока я жив, Херсон будєт русскім".
Так отож.
10.11.2022 13:48 Ответить
Казали солдати, що сморід неймовірний. А кажуть ''хороший русскій''...
10.11.2022 13:52 Ответить
кацапский биомусор он и есть биомусор!без чувста жалости,сострадания,любви к ближнему.как сказал кацап жуков-бабы ещё нарожают.
10.11.2022 13:54 Ответить
почему бы не назвать кучу иностранных журналистов не продемонстрировать эти сотни трупов на камеры и не привлечь внимание международной общественности к данным фактам?
Из этой лапотной практики можно извлечь прекрасный пропагандисткий эффект. Очередной раз макнув дурашку в дермище.
10.11.2022 14:06 Ответить
ось чому в нас чорнозем такий родючий
10.11.2022 14:23 Ответить
Вони і не будуть забирати, адже кожне тіло це додаткове навантаження на російський бюджет. А так вони проходять як "безвести пропавший". Назавжди. Але напевно цей факт можна використати нам інформаційно. Наприклад, привезти папу римського (чи інших ліваків з Заходу ) щоб він (як слуга Божий) походив по цих "культурних росіянах" які, на його думку, несуть (чи несли) лише добро. Може тоді його лівацький мозок стане трохи правішим. Але навряд. Практика показує, що лівака навіть могила не робить правішим.
10.11.2022 14:54 Ответить
 
 