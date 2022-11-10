РУС
НКРЭКУ просит Антимонопольный комитет и правоохранителей проверить энерготрейдера Коломойского

НКРЭКУ обратилась в Антимонопольный комитет и правоохранительные органы с просьбой расследовать злоупотребления близкой к Игорю Коломойскому компании "Юнайтед Энерджи" на рынке электроэнергии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие решения НКРЭКУ приняла на заседании 10 ноября.

Антимонопольный комитет НКРЭКУ просит расследовать сговор "Юнайтед Энерджи" с ООО "ЮГ ЭНЕРГО СБЫТ". А также изучить обстоятельства работы других крупных трейдеров.

Правоохранительные органы НКРЭКУ просят расследовать обстоятельства нанесения "Юнайтед Энерджи" убытков государственной компании "Укрэнерго" из-за миллиардных долгов за небалансы.

Напомним, в 2019-2021 года "Юнайтед Энерджи", по сообщениям СМИ стала крупнейшим покупателем электроэнергии государственных компаний "Центрэнерго" и "Энергоатом".

По утверждению ряда СМИ, "Юнайтед Энерджи" контролируется олигархом Игорем Коломойским.

+8
10.11.2022 15:16
+7
Клован нє одобряєт. Про це буде у вечірньому відосіку.
10.11.2022 14:48
+6
и снова здрасьте ? ))))
10.11.2022 14:51
Клован нє одобряєт. Про це буде у вечірньому відосіку.
10.11.2022 14:48
на час гундрсиків в мене відключення - кааааааайф)) навіть примусово хрін побачиш)) цікаво, він знову кулачки моряка Папая виставить? бо вчора не було
10.11.2022 15:13
10.11.2022 15:19
и снова здрасьте ? ))))
10.11.2022 14:51
Та ладна, шо такое, я здесь гуляю
10.11.2022 15:15
10.11.2022 15:16
капець Ви хрінь знаходите))
10.11.2022 15:24
інше..може знову вибори сфабрикують..
10.11.2022 15:25
10.11.2022 15:24
АМК та Правоохоронці:
10.11.2022 15:26
Все просто Оманского Осла на пожизненное с полной клнфискацией в месте с кодлой, а беню в Гуантонамо, но ЗЕБилы не ищут легких путей
10.11.2022 16:03
Перевірки фірм Коломойського будуть дієві тільки в випадку знаходження фігуранта у суді штату Флорида.
10.11.2022 16:16
Оманські фантазііі для відосів лохторату!!
10.11.2022 16:27
Гидота. Все, будуть Україну зливати всі. Як пережити все, що з нами сталось, і пережити це скотство, що буде далі. Все повторюється з 2014: накинулись допомагати язиками, попустило, дагавариться. Зараз бачу все те саме. Таке відчуття, що нас ненавидить весь сввт
10.11.2022 17:07
після 2014-го багато змінилось. тоді було "не всьо так адназначна" - в Криму люди "проголосували" і народ "корінний" луганський і донецьий проти "хунти" повстав. і раша скрізь волала - нас там нєт.. але тепер уже всі знають, що вони тут є. і всі знають, що пуйло ядерною бімбою ********, а це вже світовий шантаж. прецедент. один раз таке попустиш і по всьому світу почнеться. Тому не панікуйте, дамочко, і не нагнітайте тут зради.
10.11.2022 19:05
Риторика ( піз...ж) той самий тоді і зараз
10.11.2022 20:29
Корисний дурень ні? Заспокой мене, а потім @бни, Україна це вже проходила неодразово
10.11.2022 21:55
жодного, підкреслюю, жодного заклику з боку західних партнерів до України про те, щоб вона сідала за стіл переговорів з руснею саме на умовах русні не було. був тільки заклик змінити риторику, щоб у світі ми не програвали московським наративам, що Україна взагалі відмовляється від переговорів і типу у цьому всьому винна Україна. Ми повинні донести світу, що ми від переговорів ніколи і не відмовлялися і згодні проводити їх тільки після виводу цапських військ з усієї міжнародно визнаної території України. І що переговори готові вести виключно на основі Статуту ООН і міжнародного права. Розумію, що це мало вас заспокоїть, але моя точка зору ближча до реальності, ніж ваша - все пропало, Україну зливають.
10.11.2022 23:48
Оцей аграмадний допис для мене? Зворушена ... вашим долбо...вом
11.11.2022 01:05
я можу інакше написати. коротко і зрозуміло. припиніть тут нити і розганяти зраду-зрадну.
11.11.2022 02:31
Через місяць побачите, але Ви і так знаєте, так, поляля
10.11.2022 23:58
 
 