В Херсоне наблюдают движение военной техники РФ

В ночь с 9 на 10 ноября в Херсоне наблюдалось движение военной российской техники в сторону Антоновки, где расположены переправы войск РФ.

Об этом сообщила во время онлайн-конференции начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая, информирует Цензор.НЕТ.

"В Херсоне очень напряженная ситуация. Мне люди сообщили, что ночью шло много техники на выезд из Херсона, колоннами КамАЗы, легковые автомобили. Они шли группами через каждые 100 метров. Потом такая каждая следующая колонна шла. Двигались со стороны Белозерки, на объездную выходили, на Музыковку, Антоновку, в том направлении. Много этой техники получалось", – отметила Луговая.

