В Херсоне наблюдают движение военной техники РФ
В ночь с 9 на 10 ноября в Херсоне наблюдалось движение военной российской техники в сторону Антоновки, где расположены переправы войск РФ.
Об этом сообщила во время онлайн-конференции начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая, информирует Цензор.НЕТ.
"В Херсоне очень напряженная ситуация. Мне люди сообщили, что ночью шло много техники на выезд из Херсона, колоннами КамАЗы, легковые автомобили. Они шли группами через каждые 100 метров. Потом такая каждая следующая колонна шла. Двигались со стороны Белозерки, на объездную выходили, на Музыковку, Антоновку, в том направлении. Много этой техники получалось", – отметила Луговая.
Топ комментарии
+8 Марта Шепель
показать весь комментарий10.11.2022 17:26 Ответить Ссылка
+7 Endy Brix
показать весь комментарий10.11.2022 17:15 Ответить Ссылка
+4 Philip #450827
показать весь комментарий10.11.2022 17:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
С тех пор эта традиция и пошла
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 💙💛🇺🇦🇱🇷🇨🇦🇬🇧🔱🔱🔱✊✌️👍👌