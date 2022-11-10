РУС
10 753 18

В Херсоне наблюдают движение военной техники РФ

херсон

В ночь с 9 на 10 ноября в Херсоне наблюдалось движение военной российской техники в сторону Антоновки, где расположены переправы войск РФ.

Об этом сообщила во время онлайн-конференции начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая, информирует Цензор.НЕТ.

"В Херсоне очень напряженная ситуация. Мне люди сообщили, что ночью шло много техники на выезд из Херсона, колоннами КамАЗы, легковые автомобили. Они шли группами через каждые 100 метров. Потом такая каждая следующая колонна шла. Двигались со стороны Белозерки, на объездную выходили, на Музыковку, Антоновку, в том направлении. Много этой техники получалось", – отметила Луговая.

Смотрите: ВСУ освободили Евгеньевку и Бобровый Кут на границе Херсонской и Николаевской областей. ВИДЕО

оккупация (10258) Херсон (3018) техника (1773) Херсонская область (5116)
Топ комментарии
+8
"Ваше слово, товарищ "Маузер"... ой, Хаймарс.
10.11.2022 17:26 Ответить
+7
Питання чи будуть наші накривати ці колони?
10.11.2022 17:15 Ответить
+4
Але дуже щільно мінують території, все одно треба бути пильними.
10.11.2022 17:19 Ответить
Тобто тікають і ніякої пастки немає
10.11.2022 17:09 Ответить
10.11.2022 17:19 Ответить
Та найдуть їм і пастку і пропасницю, ну не швиди...все там...
10.11.2022 19:02 Ответить
Интересно сколько они техники в итоге оставят.
10.11.2022 17:13 Ответить
10.11.2022 17:15 Ответить
Об"являть в міжнародний розшук
10.11.2022 19:40 Ответить
10.11.2022 17:26 Ответить
Тобто ,лбди допоможить собі самі. А що Держава робить з допомогою. Зелені я вас ненавиджу!
10.11.2022 17:28 Ответить
Первым "жестом доброй воли" был выход (бегство) Гиркина из Славянска

С тех пор эта традиция и пошла
10.11.2022 17:30 Ответить
Zekи РабZZeи уносят Лапти🦍🦍🦍балалайку и Скрепоусова...
Слава ЗСУ та Генералу Залужному 💙💛🇺🇦🇱🇷🇨🇦🇬🇧🔱🔱🔱✊✌️👍👌
10.11.2022 17:41 Ответить
А нащо ім на Музиківку?
10.11.2022 18:06 Ответить
Тому що виходять через каховську дамбу.
10.11.2022 18:11 Ответить
А як? Дар'ївка ж розбита.
10.11.2022 18:59 Ответить
Дивись карту доріг
10.11.2022 19:15 Ответить
Щоб з Херсону пройти на Каховку треба пройти через Даріївку.
10.11.2022 20:50 Ответить
Сарана.
10.11.2022 18:19 Ответить
Відходили з київщини та чернігівщини теж безперешкодно. Навіть коли на відході можна було організувати їм котел малими силами. Чому ці колони не відстежуються і не знищуються?! Залужному жаль рашистських 3,14дорів, чи причина в іншому?
10.11.2022 19:43 Ответить
А почему мы эти переправы не уничтожаем? Стесняемся что ли? Или нечем? Что то я ничего понять не могу….
10.11.2022 21:42 Ответить
 
 