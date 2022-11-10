РУС
Испания передаст Украине еще две установки Hawk по просьбе НАТО

Испания передаст Украине еще две установки Hawk по просьбе НАТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Infodefensa.

"Еще две пусковые установки будут отправлены именно потому, что об этом нас попросили из НАТО, для помощи Украине. Мы твердо привержены Украине, потому что понимаем, что она реализует свое законное право на оборону, став жертвой вторжения и жестокой войны", – рассказала министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Также уже в ближайшее время 64 военнослужащие Украины прибудут в Толедо для учений. Еще 21 воин на этой неделе будет учиться пользоваться гаубицами калибра 105 мм в Альмерии на юго-востоке страны.

Испания имеет возможность обучать около 400 украинских военных каждые два месяца.

Читайте также: Испания поможет отстроить объекты культурного и исторического наследия

Напомним, что Испания передает Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk и противотанковые ракетные комплексы.

давайте все шо є,все берем)
10.11.2022 19:20 Ответить
Щиро Дякуем👍‼️
10.11.2022 19:45 Ответить
DZEHKI !!!!
10.11.2022 19:22 Ответить
Будемо сподіватися що поставки зброї не припиняться до кінця війни
Все ж таки поставки хоча і повільні але є і не про всі громадяни знають
Хтось каже ЛЕНД ЛІЗ не працює
Але Україна так довго протрималася і поступово звільняє території все на власній зброї не могло обійтися
10.11.2022 19:25 Ответить
Щиро дякуємо, Іспаніє.
10.11.2022 19:34 Ответить
10.11.2022 19:35 Ответить
побачили перемоги..то наперегонки зброю дають ,чи шо? хочуть бути причетні до нашої перемоги?
Правду кажуть-Переможці пишуть історію--переможених історія стирає.
10.11.2022 19:48 Ответить
ДЯКУЕМО!
10.11.2022 20:05 Ответить
 
 