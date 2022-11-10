Испания передаст Украине еще две установки Hawk по просьбе НАТО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Infodefensa.

"Еще две пусковые установки будут отправлены именно потому, что об этом нас попросили из НАТО, для помощи Украине. Мы твердо привержены Украине, потому что понимаем, что она реализует свое законное право на оборону, став жертвой вторжения и жестокой войны", – рассказала министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Также уже в ближайшее время 64 военнослужащие Украины прибудут в Толедо для учений. Еще 21 воин на этой неделе будет учиться пользоваться гаубицами калибра 105 мм в Альмерии на юго-востоке страны.

Испания имеет возможность обучать около 400 украинских военных каждые два месяца.

Напомним, что Испания передает Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk и противотанковые ракетные комплексы.