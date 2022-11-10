Испания передаст Украине еще две установки Hawk по просьбе НАТО
Испания передаст Украине еще две установки Hawk по просьбе НАТО
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Infodefensa.
"Еще две пусковые установки будут отправлены именно потому, что об этом нас попросили из НАТО, для помощи Украине. Мы твердо привержены Украине, потому что понимаем, что она реализует свое законное право на оборону, став жертвой вторжения и жестокой войны", – рассказала министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Также уже в ближайшее время 64 военнослужащие Украины прибудут в Толедо для учений. Еще 21 воин на этой неделе будет учиться пользоваться гаубицами калибра 105 мм в Альмерии на юго-востоке страны.
Испания имеет возможность обучать около 400 украинских военных каждые два месяца.
Напомним, что Испания передает Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk и противотанковые ракетные комплексы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все ж таки поставки хоча і повільні але є і не про всі громадяни знають
Хтось каже ЛЕНД ЛІЗ не працює
Але Україна так довго протрималася і поступово звільняє території все на власній зброї не могло обійтися
Правду кажуть-Переможці пишуть історію--переможених історія стирає.