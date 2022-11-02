Испания поможет отстроить объекты культурного и исторического наследия
Испания будет оказывать финансовую помощь, которая позволит восстановить инфраструктуру и объекты наследия Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Евросоюза и сотрудничества Испании Хосе Мануэль Альбарес на совместном с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве.
"Хочу подтвердить нашу вовлеченность в реконструкцию Украины. Финансовая помощь, которую мы предоставим, позволит восстановить инфраструктуру, а еще объекты культуры, а также объекты исторического значения и наследия Украины, чтобы люди могли жить в мире и гармонии", - сказал он.
Как сообщалось, 2 ноября министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес прибыл с визитом в Киев.
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