Глава МЗС Іспанії Альбарес прибув з візитом до Києва

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув до Києва з візитом.

Про це Альбарес написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно прибув до Києва, щоб передати прихильність та підтримку Іспанії народу та уряду України у захисті її суверенітету, миру та свободи; а також підтримати та подякувати співробітникам посольства Іспанії в Україні за їхню роботу", - написав він.

Водночас CNN із посиланням на МЗС Іспанії повідомляє, що міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув до Києва, щоб передати Україні 30 машин швидкої допомоги.

Зазначається, що його візит до Києва раніше тримався в секреті.

Пожертвувані автомобілі швидкої допомоги спеціально обладнані для обслуговування вагітних жінок, повідомили у пресслужбі МЗС.

Альбарес відвідає райони, постраждалі від останніх ракетних ударів Росії, і вшанує пам'ять загиблих на війні українців, повідомили в МЗС. Також очікується його зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

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