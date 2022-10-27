Україна отримає від Іспанії новий пакет військової допомоги, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з іспанською колегою Маргаритою Роблес питання зміцнення обороноздатності країни. До України має надійти новий пакет військової допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Міністерство оборони України.

"Провів продуктивну розмову з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Дякуємо за вашу підтримку та за те, що ви перші надали системи Hawk, щоб зробити наше небо безпечнішим. Чекаємо на новий пакет військової допомоги, який надійде незабаром", - заявив Резніков.

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