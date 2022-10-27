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Україна отримає від Іспанії новий пакет військової допомоги, - Резніков

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков обговорив з іспанською колегою Маргаритою Роблес питання зміцнення обороноздатності країни. До України має надійти новий пакет військової допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Міністерство оборони України.

"Провів продуктивну розмову з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес. Дякуємо за вашу підтримку та за те, що ви перші надали системи Hawk, щоб зробити наше небо безпечнішим. Чекаємо на новий пакет військової допомоги, який надійде незабаром", - заявив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вдячний іспанській колезі за рішення відправити в Україну чотири ЗРК Hawk, - Резніков

Автор: 

Іспанія (900) допомога (8341) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+6
Щиро дякуємо, Іспаніє.
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27.10.2022 12:38
+4
Пакет военной помощи для России.
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27.10.2022 12:42
+3
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27.10.2022 12:38
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27.10.2022 12:38 Відповісти
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27.10.2022 12:39 Відповісти
Лідар кончений.
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27.10.2022 13:51 Відповісти
Щиро дякуємо, Іспаніє.
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27.10.2022 12:38 Відповісти
Цікаво, хто саме проводив опитування, як оцінюють українці допомогу від країн світу?
Про Іспанію, яка постачає нам озброєння, та амуніцію, навіть не згадали!
Можливо це ще одна маніпуляція нашої пришибленої влади?
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27.10.2022 12:39 Відповісти
Ваша влада і є маніпуляція.
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27.10.2022 12:41 Відповісти
Кожен народ має таку владу, на яку заслуговує.
Якщо люди мають замість мізків телевізор, або готові за пакет з продуктами віддати свій голос, то якраз така влада і буде.
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27.10.2022 13:02 Відповісти
По світу з протягнутою рукою, бо свого не виробляли, а великобудувати.
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27.10.2022 12:41 Відповісти
Пакет военной помощи для России.
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27.10.2022 12:42 Відповісти
Хаи помагают -- в чому проблема .
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27.10.2022 12:52 Відповісти
 
 