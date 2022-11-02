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Іспанія допоможе відбудувати об’єкти культурної та історичної спадщини

музей

Іспанія надаватиме фінансову допомогу, яка дасть змогу відбудувати інфраструктуру та об’єкти спадщини України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Євросоюзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес на спільному з главою МЗС України Дмитром Кулебою  брифінгу в Києві.

"Хочу підтвердити нашу залученість у реконструкцію України. Фінансова допомога, яку ми надамо, дозволить відбудувати інфраструктуру, а ще об’єкти культури, а також об’єкти історичного значення і спадщини України, щоб люди могли жити в мирі і гармонії", - сказав він.

Як повідомлялося, 2 листопада міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув з візитом до Києва.

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02.11.2022 23:39 Відповісти
 
 