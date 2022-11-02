Іспанія допоможе відбудувати об’єкти культурної та історичної спадщини
Іспанія надаватиме фінансову допомогу, яка дасть змогу відбудувати інфраструктуру та об’єкти спадщини України.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Євросоюзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес на спільному з главою МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу в Києві.
"Хочу підтвердити нашу залученість у реконструкцію України. Фінансова допомога, яку ми надамо, дозволить відбудувати інфраструктуру, а ще об’єкти культури, а також об’єкти історичного значення і спадщини України, щоб люди могли жити в мирі і гармонії", - сказав він.
Як повідомлялося, 2 листопада міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес прибув з візитом до Києва.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Джерело: