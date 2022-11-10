На Киевщине запретили использование праздничной иллюминации, - Кулеба
Учреждениям коммерческой, коммунальной и государственной собственности нельзя использовать гирлянды и световые декорации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
Как отмечается, на территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации - гирлянд, световых декораций и т.д. Решение было принято на Оперативном штабе совета обороны Киевской области.
"Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии - это наш гражданский фронт сегодня", - подчеркнул Кулеба.
Топ комментарии
+10 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий10.11.2022 20:06 Ответить Ссылка
+9 Алекс Скела
показать весь комментарий10.11.2022 19:55 Ответить Ссылка
+9 Fjall_Raven
показать весь комментарий10.11.2022 20:09 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
)))
Як казав один композитор студенту, "Нащо тут тромбони? Для такої вашої теми вистачить і одного кларнету!"