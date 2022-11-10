На Киевщине запретили использование праздничной иллюминации, - Кулеба

Учреждениям коммерческой, коммунальной и государственной собственности нельзя использовать гирлянды и световые декорации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Как отмечается, на территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации - гирлянд, световых декораций и т.д. Решение было принято на Оперативном штабе совета обороны Киевской области.

"Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии - это наш гражданский фронт сегодня", - подчеркнул Кулеба.

