На Киевщине запретили использование праздничной иллюминации, - Кулеба

Учреждениям коммерческой, коммунальной и государственной собственности нельзя использовать гирлянды и световые декорации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Как отмечается, на территории Киевской области запрещено использование праздничной иллюминации - гирлянд, световых декораций и т.д. Решение было принято на Оперативном штабе совета обороны Киевской области.

"Мы сопротивляемся врагу, который осуществляет энерготеррор нашей страны. Максимальная экономия электроэнергии - это наш гражданский фронт сегодня", - подчеркнул Кулеба.

Киевская область (4293) Новый год (934) освещение (14) Кулеба Алексей (110)
+10
пишуть, що зараз в Херсоні,вікна дрожат, наші накривают колонни оккупантів.. чекаєм підтверджень
10.11.2022 20:06 Ответить
+9
Святкова елімінація рашистів не забороняється!
)))
10.11.2022 19:55 Ответить
+9
нормально, если и правда дали им такой "зелёный корридор" ))
10.11.2022 20:09 Ответить
Святкова елімінація рашистів не забороняється!
)))
10.11.2022 19:55 Ответить
Ще б десь роздобути позитронні гармати, щоб елімінація рашистів відбувалася шляхом анігіляції, ото б яскраво було, по-святковому))
10.11.2022 20:51 Ответить
Нам хоча б звичайних гармат, аби побільше. Багато честі для рузьге - щезати у позитронних спалахах. Тарганів киздять капцем, а не смартфоном.
Як казав один композитор студенту, "Нащо тут тромбони? Для такої вашої теми вистачить і одного кларнету!"
10.11.2022 20:56 Ответить
Блідого фюрера можна було б все ж таки так зашкварити, яскравий відхід у нього був би))
10.11.2022 22:08 Ответить
Гірлянди на акумуляторах можуть бути єдиним доступним засобом освітлення під час блекаутів, а ці зелені й це хочуть відійняти.
10.11.2022 19:57 Ответить
вкликі скупчення людей..не айс
10.11.2022 20:04 Ответить
При чому тут скупчення?
10.11.2022 20:06 Ответить
при ялинці
10.11.2022 20:06 Ответить
які ***** гірлянди??? В моєму місті - 40 тис населення вчора приїхало 4 загинувших
10.11.2022 20:37 Ответить
Тебе никто не запрещает дома их использовать. В первом предложении указано где нельзя.
10.11.2022 21:11 Ответить
Гірляндами користуються для освітлення магазини та ресторани, а тепер виходить, що не можна. Доведеться зовсім зачинятись.
10.11.2022 22:00 Ответить
а як гірлянда впливає на закритя бізнеу? літом без ілюмінації і всі працюють.
10.11.2022 22:25 Ответить
Влітку на вулиці і так світло, а зараз уже рано темніє.
11.11.2022 00:16 Ответить
пишуть, що зараз в Херсоні,вікна дрожат, наші накривают колонни оккупантів.. чекаєм підтверджень
10.11.2022 20:06 Ответить
нормально, если и правда дали им такой "зелёный корридор" ))
10.11.2022 20:09 Ответить
Для кацапні достатньо і червоного коридору
10.11.2022 21:01 Ответить
Тільки но в Миколаєві два прильоти, *****.
10.11.2022 20:22 Ответить
Усі забули про ковідло...
10.11.2022 20:19 Ответить
заждіть..пару лярдів коли буде треба зарити..
10.11.2022 20:25 Ответить
Главное - запрет петард и прочей бабахающей дряни.
10.11.2022 20:26 Ответить
 
 