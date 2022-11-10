В Киеве русский язык исключили из программы государственных школ

Проект решения предусматривает осуществление организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее решение поддержали 94 депутата Киевского городского совета, сообщают на сайте учреждения.

"В условиях войны с Российской Федерацией нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, принадлежащих к коммунальной собственности территориальной громады города Киева", - говорят депутаты.

Глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук напомнил, что россияне неоднократно заявляли, что "Россия простирается настолько далеко, насколько далеко распространен русский язык".

"В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора.

Язык имеет значение, и во время войны – это вопрос национальной безопасности", – сказал Васильчук.

Ранее в КГГА сообщили, что в столичных школах не будут преподавать русский язык даже факультативно.

Также русский перестали изучать в государственных школах Житомира и Николаева.