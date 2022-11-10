В Киеве русский язык исключили из программы государственных школ
Проект решения предусматривает осуществление организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее решение поддержали 94 депутата Киевского городского совета, сообщают на сайте учреждения.
"В условиях войны с Российской Федерацией нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, принадлежащих к коммунальной собственности территориальной громады города Киева", - говорят депутаты.
Глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук напомнил, что россияне неоднократно заявляли, что "Россия простирается настолько далеко, насколько далеко распространен русский язык".
"В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора.
Язык имеет значение, и во время войны – это вопрос национальной безопасности", – сказал Васильчук.
Ранее в КГГА сообщили, что в столичных школах не будут преподавать русский язык даже факультативно.
Также русский перестали изучать в государственных школах Житомира и Николаева.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Аншлаг обеспечен.
Особую благодарность вам выразят проживающие здесь украинцы, которые занимаются непосредственной отправкой и доставкой всего этого напрямую в руки ваших бойцов. Ваши парни, получающие это на поле боя, тоже непременно станут горячими сторонниками ваших научных пояснений.
НЕ кизди ФУЙНЮ, восьмибітовий!!!!
Так же и не тебе судить, чья помощь дороже, нужнее и важнее.
И этой помощи было бы ещё больше, если бы не такие чванливые, высокомерные и неблагодарные, как ты.
Последняя штука баксов от 70 летней бабули может стоить дороже грузовика гуманитарки от любого государства.
А если так хочешь знать, какие именно носочки оправила тётя Сара, начни с себя и расскажи, чем сам внес вклад в защиту страны, кроме оскорблений в комментариях.
Это естественный рефлекс на то, что творят эти мрази россияне.
Просто русский язык стал символом людоедства.