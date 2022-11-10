РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12069 посетителей онлайн
Новости
5 840 108

В Киеве русский язык исключили из программы государственных школ

мова,російська

Проект решения предусматривает осуществление организационно-правовых действий, направленных на переход групп и классов с русского на государственный язык.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее решение поддержали 94 депутата Киевского городского совета, сообщают на сайте учреждения.

"В условиях войны с Российской Федерацией нецелесообразно и неправильно проведение учебного процесса и изучение русского языка в учреждениях дошкольного и общего среднего образования, принадлежащих к коммунальной собственности территориальной громады города Киева", - говорят депутаты.

Глава постоянной комиссии по вопросам образования и науки, семьи, молодежи и спорта Вадим Васильчук напомнил, что россияне неоднократно заявляли, что "Россия простирается настолько далеко, насколько далеко распространен русский язык".

Смотрите также: Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды, - Данилов. ВИДЕО

"В связи с этим депутатский корпус Киевского городского совета принял решение, которое позволит избежать эскалации напряжения в обществе и усилит защиту образовательного пространства Киева от гибридных влияний государства-агрессора.

Язык имеет значение, и во время войны – это вопрос национальной безопасности", – сказал Васильчук.

Ранее в КГГА сообщили, что в столичных школах не будут преподавать русский язык даже факультативно.

Также русский перестали изучать в государственных школах Житомира и Николаева.

Автор: 

Киев (25996) школа (3031) русский язык (589)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Ситуація нагадує жорстокий спосіб навчання плаванню - за руки, за ноги та кидають у глибоку воду. Жити захочеш - попливеш.
Знадобилося 8 років окупації Донбасу та Криму та 8 місяців кровопролитної війни, в якій зруйнували половину країни, щоб нарешті дійшла найпростіша істина - в Україні треба говорити українською
показать весь комментарий
10.11.2022 21:21 Ответить
+31
а чому тільки в Києві, а не у всій Україні?
показать весь комментарий
10.11.2022 21:16 Ответить
+26
В Хмельницькому вже майже 10 років не вивчають "русской язік", навіть не має факультативів з його вивчення! Таке рішення нашої громади міста, рішення приймалося на місцевому рівні... А ще, на всі державні свята у місті поруч з державним прапором майорить червоно-чорний, у пам'ять про тих людей, які поклали своє життя у боротьбі за Незалежність України!
показать весь комментарий
10.11.2022 21:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Поясню_ бо національність - це набір архетипів, а свинособачий язик - один із головних архетипів срусскіх
показать весь комментарий
11.11.2022 03:15 Ответить
Вам надо приехать на пункты сбора помощи Украине где-нибудь в Голливуде или на Брайтон-Бич, и выступать с лекциями на эту тему перед теми, кто закупает редкие даже для Штатов медицинские наборы для остановки кровотечений из рваных ран прямо на поле боя, квадрокоптеры, броники, просто несёт деньги для покупки снаряжения для ваших защитников, но при этом объясняется на русском.
Аншлаг обеспечен.
Особую благодарность вам выразят проживающие здесь украинцы, которые занимаются непосредственной отправкой и доставкой всего этого напрямую в руки ваших бойцов. Ваши парни, получающие это на поле боя, тоже непременно станут горячими сторонниками ваших научных пояснений.
показать весь комментарий
11.11.2022 05:00 Ответить
з Польщі іхали і ідуть фури, як державноі так і волонтерськоі допоги, і в пунктах збору майже всі говорять ПОЛЬСКОЮ!!!! А ШО приіхало з Голлівуду, чи з Брайтон, тьотя Сара вязаные насочкі прінєсла????
НЕ кизди ФУЙНЮ, восьмибітовий!!!!
показать весь комментарий
11.11.2022 06:07 Ответить
Не тебе, хам, эти люди помогают, и не перед тобой, антисемит, им отчитываться.
Так же и не тебе судить, чья помощь дороже, нужнее и важнее.
И этой помощи было бы ещё больше, если бы не такие чванливые, высокомерные и неблагодарные, как ты.
Последняя штука баксов от 70 летней бабули может стоить дороже грузовика гуманитарки от любого государства.
А если так хочешь знать, какие именно носочки оправила тётя Сара, начни с себя и расскажи, чем сам внес вклад в защиту страны, кроме оскорблений в комментариях.
показать весь комментарий
11.11.2022 10:30 Ответить
Не обижайся, пойми, плохо было быть немцем в Европе в 40-ых.
Это естественный рефлекс на то, что творят эти мрази россияне.
Просто русский язык стал символом людоедства.
показать весь комментарий
11.11.2022 03:54 Ответить
А він був?
показать весь комментарий
11.11.2022 03:02 Ответить
Ну що ж - 9 місяців смертельної вогняної терапії дали плоди(( Але хіба обов'язково було такою страшною ціною? га, шановний український виборце? Але хіба не можна було зараня, 10-20 років тому зробити це - і по всій Україні? Якби зробили - ніхто б не поліз сюди захищати срусскій мір
показать весь комментарий
11.11.2022 03:14 Ответить
Как всегда плохие новости...
показать весь комментарий
12.11.2022 11:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 