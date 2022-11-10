РУС
Мы готовы говорить с Россией, которая признает, что они оккупанты и должны все вернуть, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает мирные переговоры с РФ, однако готов говорить с "другой Россией".

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кроме ультиматумов, я ничего не слышал от действующего президента Российской Федерации. Но я не закрыл дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру. Той, которая готова признать, что они оккупанты… Им нужно все вернуть. Землю, права, свободу, деньги. И самое главное - справедливость", - объяснил Зеленский.

"И пока я не слышал таких заявлений от Российской Федерации - ни от Путина, ни от кого-либо другого", - добавил президент.

Читайте также: Заявление МИД РФ о готовности вести переговоры – очередная дымовая завеса, - МИД Украины

Зеленский Владимир (21616) переговоры с Россией (1285)
10.11.2022 23:43 Ответить
10.11.2022 23:24 Ответить
10.11.2022 23:27 Ответить
Хамелеон. Сказав же. що ніколи.
10.11.2022 23:22 Ответить
Вы из окопа комментируете? Готовы биться пока Путлера не уйдут с поста президнта, а тут вам ZE подосрал своим заявлением?
11.11.2022 10:33 Ответить
ЗСУ і переважна кількість народу України готова битися до звільнення останнього клаптя землі в межах кордонів1991 року. І хоч в цьому питанні я згоден з цією позицією, те, шо Вазєлін синонім хамєлєона - цілковита правда.
11.11.2022 12:50 Ответить
Никто не говорит, что гондофелам рашиским отдать хоть что то, говорю о том, что при любом раскладе переговорам быть. Их может не быть, только если захватить Маскаву, но этого не будет.
11.11.2022 22:49 Ответить
10.11.2022 23:24 Ответить
пошли Арахамію,і нехай з ним кацапи говорять,його не жалко
10.11.2022 23:24 Ответить
Так це ж їхня абхазька мавпа. Ще записочки боневтіку почне возити від хутлєра
11.11.2022 01:36 Ответить
Володя, ти таки лох.
10.11.2022 23:26 Ответить
Может и лох.....но очень упакованный.....и никому ничего не должен....кроме сына
10.11.2022 23:37 Ответить
10.11.2022 23:27 Ответить
ворожий паблік плачеться:

"Первые силы противника в лице специалистов ГУР (2х4) и ССО (6) Украины вошли в Херсон. Проводится дозор малыми группами на предмет выявления засадных мероприятий. Оборудуются наблюдательные точки. Разделяются сектора контроля окраинных кварталов с целью выявления подстав противника (то есть нас, сил РФ) и партизанского сопротивления города".
10.11.2022 23:31 Ответить
Зранку завтра відкрию новини почитати - а там вже ЗСУ на лівому березі!
10.11.2022 23:32 Ответить
відкрию страшну таємницю.але нікому,тільки вам,ЗСУ УЖЕ ДАВНО на лівому березі))) і це Запоріжжя,навіть не так,ЗСУ ніколи з лівого берега і не відступали,а Херсон,це кацапський плацдарм який не вистрелив,і те що вони його здадуть це навіть не обговорюється,питання в якому виглялі...
10.11.2022 23:54 Ответить
10.11.2022 23:32 Ответить
дай БОГ
11.11.2022 00:35 Ответить
🙏🙏🙏❤️💙💛✊✌🏼✌🏼✌🏼✌🏼🍀🍀🍀🍀🍀
11.11.2022 01:23 Ответить
Шота мине кажэцца, шо это ИПСО. Не?
Када Бутусов с нашыми вояками сообщит шо и как было/есть, ничиму неверю.
Держу пока булки напряжонно-сомкнутыми, за ЗСУ.
11.11.2022 13:09 Ответить
А три недели чего смотрели как русня по понтонам уходит ?
11.11.2022 08:23 Ответить
"... на штатних шлюпках уходять..." Це на яких? Від танку?
11.11.2022 12:52 Ответить
Проводы рашистов с Херсонщины https://www.youtube.com/watch?v=oQbmpW8n3rM
10.11.2022 23:28 Ответить
Гойда
10.11.2022 23:30 Ответить
11.11.2022 08:16 Ответить
10.11.2022 23:32 Ответить
Хіба він пам'ятає щось з 2014 року? Від повістки дриманул, увесь час на підмостках кривлявся, з Сватами носився, як дурень зі ступою, увесь час, коли наші хлопці на війни гинули, у "шедеврах" знимався, по роялю непотребом тринькав ...- яка війна, де... ? Потім ще важче, друзяк та родичів треба було біля корита прилаштувати, схематози вигадувати.. Та і в "глазах ***** був мир" і треба було просто перестати стріляти ...яка війна, де війна?
11.11.2022 06:49 Ответить
показать весь комментарий
Я нипанимаю пачиму Наркоман с шоблой штирлицов и доси в цэнтре Кыйива в кабунетах ныкаюцца, а не на йолке укршэниями служат?
Ведь фсе в постоянном предчуйствии шо вот-вот Наркоман сдаст, вильньот хвостом по маленькому, или по большому.
Причьом этова ждут не тока украинцы, но и их враги - это чуйство коньсэнсусное.
11.11.2022 13:18 Ответить
10.11.2022 23:35 Ответить
ВЕРОЛОМНО и подло стреляет в спину
11.11.2022 00:36 Ответить
ЗСУ ничего не обещали, Иловайск помнит....
11.11.2022 00:53 Ответить
При цьому, як вдень повідомили з ГШ, орки не просили зеленого коридору в ЗСУ для відступу на лівий берег з оточення.
11.11.2022 01:52 Ответить
Хоча 3 місяці тримати ворога в цьому оперативному оточенні не здійснюючи жодних дій для «замикання кільця» викликає багато запитань.
11.11.2022 02:03 Ответить
это ИПСО. Не?
Наркоман пообещал - Наркоман выполнил, а они ево прикрывают самым эффективным сваим оружыем - брэхньой.
Вчира попалась фраза Резникова Льошы, ну просто заверения орков, фселение в них уверенности, обещания шофсьо пройдьот как условились. Ваащэ фпечатление, шо Резников это эффективный спикер МО РФ. А они зачемто Конашэнкова поставили... зачем?..
11.11.2022 13:25 Ответить
панікі нєт
10.11.2022 23:35 Ответить
Дюнкерк - 2 .. .
10.11.2022 23:43 Ответить
а хто їх буде рятувати? кого їм чекати)
11.11.2022 00:23 Ответить
а як ці дебіли планували використати Дніпро як лінію оборони,якщо ЗСУ теж на лівому березі?))))
10.11.2022 23:55 Ответить
Подивись на є.бло суровікіна, хіба цей організм здатний щось розумне спланувати???
11.11.2022 00:02 Ответить
глянув... рило не те що "не обезображене інтєлєктом",як воно взагалі живе))))
11.11.2022 00:36 Ответить
А мені подобається, як він двохсотить кацапське військо-орду.
11.11.2022 08:22 Ответить
вони географій в інститутах не вивчали, карти не бачили...
11.11.2022 00:02 Ответить
В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра! Пышный! ему нет равной реки в мире. Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает - и пацак- зверь, и птица;
11.11.2022 00:20 Ответить
С другой Россией нужно разговаривать. Но другой России не существует...
10.11.2022 23:37 Ответить
10.11.2022 23:43 Ответить
очень хорошо. мочите русьню до последнего мобика. Слава Украине!
10.11.2022 23:55 Ответить
Чмобіка.
11.11.2022 08:23 Ответить
Слава ЗСУ! Правильно, нелзя было их отпускать!
11.11.2022 00:07 Ответить
11.11.2022 01:30 Ответить
Некій договорняк з ким, з рашистом лєзенскім чи з дєрмаком? ЗСУ сказали, що до них ніхто не звертався.
11.11.2022 02:12 Ответить
У миня последние две волосины на затылке в стойку фстали!
Пессиместический сцэнарий это 20 тыщ пленных!!!
А оптиместический тока пять?
Ничиво непонял!
Оптиместический сцэнарий это 20 тыщ жмуров.
В пленит их пусть сам Наркоман, пораздвал гарантии убийцам, из тайнова бункера.
11.11.2022 13:41 Ответить
Израиль подозревают в ударе по иранскому конвою в Сирии.
В результате удара, нанесенного по колонне, перевозившая ракеты, дроны-камикадзе и боеприпасы, большинство автомобилей уничтожено, около 20 проиранских боевиков, убито.
Предположительно, удар нанесли израильские истребители F-35.
10.11.2022 23:45 Ответить
Нам що з того?
10.11.2022 23:55 Ответить
ці дрони перправлялись у рашку щоб вбивати нас, ось і допомога від Ізраелю не оснащенням то реальними військовими діями
11.11.2022 00:03 Ответить
Та так сбі думка. Ми не знаємо, чи їхали вони в русню. Ізраїль свою дупу береже. Ну, якщо нам допоміг, то великий шолом.
11.11.2022 00:24 Ответить
Ізраїль береже свою країну. А Лохбереже свою дупу в бункері
11.11.2022 06:48 Ответить
Предположительно, удар нанесли израильские истребители F-35.
======================
Смелая ваащэ эта порода, евреи? Да?
По бедуинам на ослах "ударяют" из F-35, а супротиф их спонсороф фсераюцца. И дажэ обеспечили их беспилотниками сваими!
Украине жэ дали тока дельные советы. Например, как удачно обслужывать резинопопое чудовище.
11.11.2022 13:47 Ответить
сказал вполне достойно. ему надо это говорить если главный спонсор байден ноет о переговорах.
10.11.2022 23:54 Ответить
Уйоб - "ДАВ ЗАДНЮЮ"!!

Боневтік знов "здвинув" свою "червону лінію":
Раніше говорив, що після анексії НІЯКИХ перемовин не може бути.
10.11.2022 23:54 Ответить
Не так. Він казав, що не буде переговорів із ******.
11.11.2022 00:18 Ответить
А в росії в кого не плюнь *****.))
11.11.2022 01:20 Ответить
11.11.2022 08:26 Ответить
Это политика, улыбаемся и машем (@башем), конечно готовы к переговорам и чтоб они начались надо всего ничего: уйдите с нашей признанной всем миром территории. Это такая малость для того чтоб начать переговоры про репарации и суд над военными преступниками.
11.11.2022 01:01 Ответить
Кацапія має зникнути на завжди! Тільки так планета Земля може очиститися від зла. Не можна молитися Богу та вести перемовини з сатаною. Смерть кацапам!
10.11.2022 23:55 Ответить
щоб не відмотувати взад, теба пистіти менше і відкривати рота після аналізу того, що хочеш висловити! ну і узгоджувати свої вислови з розумними та благодійниками.

якось так...
10.11.2022 23:57 Ответить
Там в Херсоні зараз пє.зда русні... Хлопці будуть вбивати москальню всю ніч. На снарядах наші пишуть Іловайськ та Азовсталь!
Завтра в ранковій статистиці буде рекорд з ліквідованих орків за добу
11.11.2022 00:04 Ответить
Пару діб будуть уточнювати
11.11.2022 00:35 Ответить
как-то спать перехотелось
11.11.2022 00:38 Ответить
Вова,стули пельку,ніяких перемовин...
11.11.2022 00:06 Ответить
Молодец!!!
11.11.2022 00:18 Ответить
продавили все-таки...
11.11.2022 00:40 Ответить
Так пуйло ж всіх своїх кротів по всьому світу активізував, підгора знатно у фашистів, якось тра харю рятувать, бо позорище неймовірне: маленька Україна надавала люлєй другій армії світу!
Слава ЗСУ і Залужному!!!
11.11.2022 00:58 Ответить
Взагалі-то не така Україна і маленька. Перша за розмірами країна Європи, нічо?

11.11.2022 09:18 Ответить
Я маю на увазі в порівнянні з рашкою і з "другою армією світу"
11.11.2022 09:34 Ответить
То категоричне "ні" переговорам, то вже знов переграв чи хтось заставляє і тисне, щоб бункерному діду зберегти "ліцо" і щоб рашка не розвалилась.
11.11.2022 00:51 Ответить
А вбитих, замордованих людей і дітей теж повернуть?
11.11.2022 00:53 Ответить
Вова з Єрмаком і Бєньою такі самі окупанти і повинні все повернути.
11.11.2022 01:23 Ответить
Буде у себе в кварталі переговори вести де на роялі зіграти, коли евакуюється в растов, а не від українців з їхніми катами і вбивцями - рашистами
11.11.2022 02:25 Ответить
Салливан не даром приезжал, идёт нагиб Украины на мир с ЛДНР и обеспечение коридора с Крымом, это устроит пуйло и к сожалению США.
11.11.2022 03:26 Ответить
це не нагиб, а дипломатія. Що сказав Салліван насправді нам ніколи не скажуть. Не може ж Байден сказати на весь світ-----знищуйте їх. Він це каже тихенько.
11.11.2022 07:08 Ответить
Спокуса велика. Навіть президентський указ, де Зеля сам собі заборонив вести переговори з путіним, не допоміг.
11.11.2022 07:01 Ответить
А в очі і очко пуйлу вже подивився? 2 роки про це розповідав українцям і будував дороги, а не ракети. Точніше крав разом зі своєю шоблою з "великого крадівництва", бо що вкрасти з ракет?
11.11.2022 08:36 Ответить
Повний неадекват президент наш. То спочатку заявляє що не буде домовлятися, тепер каже що може домовлятися. 7 пятниць у неділі.
11.11.2022 09:17 Ответить
Іншої росії не було й не буде.
11.11.2022 09:45 Ответить
то хо-хо,то не хо-хо!А хо-хо не хо-хо?Війна це катастрофа для нашої країни,95к в війні-це катострофічний писець.
11.11.2022 11:37 Ответить
Осел, завжди залишиться ослем!
11.11.2022 11:51 Ответить
Зелене чмо обіцяло ніколи з путіним не сісти навіть срати разом!!!
11.11.2022 13:13 Ответить
 
 