Мы готовы говорить с Россией, которая признает, что они оккупанты и должны все вернуть, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает мирные переговоры с РФ, однако готов говорить с "другой Россией".

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кроме ультиматумов, я ничего не слышал от действующего президента Российской Федерации. Но я не закрыл дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру. Той, которая готова признать, что они оккупанты… Им нужно все вернуть. Землю, права, свободу, деньги. И самое главное - справедливость", - объяснил Зеленский.

"И пока я не слышал таких заявлений от Российской Федерации - ни от Путина, ни от кого-либо другого", - добавил президент.

