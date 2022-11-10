Мы готовы говорить с Россией, которая признает, что они оккупанты и должны все вернуть, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает мирные переговоры с РФ, однако готов говорить с "другой Россией".
Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Кроме ультиматумов, я ничего не слышал от действующего президента Российской Федерации. Но я не закрыл дверь. Я сказал, что мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Той, которая действительно готова к миру. Той, которая готова признать, что они оккупанты… Им нужно все вернуть. Землю, права, свободу, деньги. И самое главное - справедливость", - объяснил Зеленский.
"И пока я не слышал таких заявлений от Российской Федерации - ни от Путина, ни от кого-либо другого", - добавил президент.
"Первые силы противника в лице специалистов ГУР (2х4) и ССО (6) Украины вошли в Херсон. Проводится дозор малыми группами на предмет выявления засадных мероприятий. Оборудуются наблюдательные точки. Разделяются сектора контроля окраинных кварталов с целью выявления подстав противника (то есть нас, сил РФ) и партизанского сопротивления города".
Када Бутусов с нашыми вояками сообщит шо и как было/есть, ничиму неверю.
Держу пока булки напряжонно-сомкнутыми, за ЗСУ.
Ведь фсе в постоянном предчуйствии шо вот-вот Наркоман сдаст, вильньот хвостом по маленькому, или по большому.
Причьом этова ждут не тока украинцы, но и их враги - это чуйство коньсэнсусное.
Наркоман пообещал - Наркоман выполнил, а они ево прикрывают самым эффективным сваим оружыем - брэхньой.
Вчира попалась фраза Резникова Льошы, ну просто заверения орков, фселение в них уверенности, обещания шофсьо пройдьот как условились. Ваащэ фпечатление, шо Резников это эффективный спикер МО РФ. А они зачемто Конашэнкова поставили... зачем?..
Пессиместический сцэнарий это 20 тыщ пленных!!!
А оптиместический тока пять?
Ничиво непонял!
Оптиместический сцэнарий это 20 тыщ жмуров.
В пленит их пусть сам Наркоман, пораздвал гарантии убийцам, из тайнова бункера.
В результате удара, нанесенного по колонне, перевозившая ракеты, дроны-камикадзе и боеприпасы, большинство автомобилей уничтожено, около 20 проиранских боевиков, убито.
Предположительно, удар нанесли израильские истребители F-35.
======================
Смелая ваащэ эта порода, евреи? Да?
По бедуинам на ослах "ударяют" из F-35, а супротиф их спонсороф фсераюцца. И дажэ обеспечили их беспилотниками сваими!
Украине жэ дали тока дельные советы. Например, как удачно обслужывать резинопопое чудовище.
Боневтік знов "здвинув" свою "червону лінію":
Раніше говорив, що після анексії НІЯКИХ перемовин не може бути.
(@башем), конечно готовы к переговорам и чтоб они начались надо всего ничего: уйдите с нашей признанной всем миром территории. Это такая малость для того чтоб начать переговоры про репарации и суд над военными преступниками.
якось так...
Завтра в ранковій статистиці буде рекорд з ліквідованих орків за добу
Слава ЗСУ і Залужному!!!