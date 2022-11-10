России понадобится не менее недели на вывод войск из Херсона, – Резников
России потребуется не менее недели, чтобы вывести свои войска из Херсона.
Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в комментарии Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.
По словам министра, сейчас в Херсонской области находится российский контингент численностью 40 тыс. человек, и разведка показала, что оккупанты остались в областном центре, вокруг города и на правом берегу Днепра.
"Вывести эти войска из Херсона за один-два дня не так просто. По меньшей мере, это займет одну неделю", – сказал он.
Резников подчеркнул, что такое отступление высвободит силы с обеих сторон для борьбы в другом месте.
Министр назвал "сумасшедшей" идею о том, что Россия может подорвать Каховскую ГЭС во время отступления, заявив, что это приведет к затоплению временно оккупированных Россией территорий.
Если вы посмотрите на ландшафт в этом районе, то обнаружите, что западный берег представляет собой высокую местность, а восточный берег – более низкую. Это означает, что вода будет течь на восток от этого берега, и они (россияне. – Ред.) будут подвергать опасности свои войска", – сказал он.
ванькам доведеться, з сльозами на очах, кидати награбоване та топитися у Дніпрі!
Це він має на увазі ,що випустивши свинособак в інше місце щоб вони вбивали і гвалтувати, нам також стане легше воювати з ними ,але вже наприклад на лівому березі, коли є можливість їх всіх вбити? Хтось може пояснити ?
https://twitter.com/i/status/1590780060986138625
Інде проскакує інформація,що там буде сюрприз....тримаємо кулаки....
Что там уже ад для кацапов
бо засиділися на нашій землі...
будуть вони тонуть у Дніпрі...
щільно біля Антонівського мосту...
ніхто їх не випустить просто так...
@andrey_malgin
"Похоже, российские войска понесут сегодня ночью самые большие потери за всю эту войну."
Что там намечается?
Введите, пожалуйста, в курс
👁 По данным руснявых военкоров не могут переправиться от 6 до 20 тыс. свинособак
👁 ВСУ накрывают всякую попытку переправы и уничтожают живую силу противника.
👁Антоновский мост взорван.
👁По данным Генштаба в области освобождены 12 населённых пунктов.
👁 Много техники и живой силы остается на правом берегу Днепра в окрестностях Херсона.
👁 У русни нет плавсредств, чтобы переплыть Днепр.