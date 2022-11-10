России понадобится не менее недели на вывод войск из Херсона, – Резников

России потребуется не менее недели, чтобы вывести свои войска из Херсона.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в комментарии Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По словам министра, сейчас в Херсонской области находится российский контингент численностью 40 тыс. человек, и разведка показала, что оккупанты остались в областном центре, вокруг города и на правом берегу Днепра.

"Вывести эти войска из Херсона за один-два дня не так просто. По меньшей мере, это займет одну неделю", – сказал он.

Резников подчеркнул, что такое отступление высвободит силы с обеих сторон для борьбы в другом месте.

Министр назвал "сумасшедшей" идею о том, что Россия может подорвать Каховскую ГЭС во время отступления, заявив, что это приведет к затоплению временно оккупированных Россией территорий.

Если вы посмотрите на ландшафт в этом районе, то обнаружите, что западный берег представляет собой высокую местность, а восточный берег – более низкую. Это означает, что вода будет течь на восток от этого берега, и они (россияне. – Ред.) будут подвергать опасности свои войска", – сказал он.