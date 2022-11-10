РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12123 посетителя онлайн
Новости Война
6 956 72

России понадобится не менее недели на вывод войск из Херсона, – Резников

резніков

России потребуется не менее недели, чтобы вывести свои войска из Херсона.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в комментарии Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

По словам министра, сейчас в Херсонской области находится российский контингент численностью 40 тыс. человек, и разведка показала, что оккупанты остались в областном центре, вокруг города и на правом берегу Днепра.

"Вывести эти войска из Херсона за один-два дня не так просто. По меньшей мере, это займет одну неделю", – сказал он.

Резников подчеркнул, что такое отступление высвободит силы с обеих сторон для борьбы в другом месте.

Читайте также: Минобороны о Херсоне: В России есть несколько сценариев действий, все зависит от ситуации на фронте

Министр назвал "сумасшедшей" идею о том, что Россия может подорвать Каховскую ГЭС во время отступления, заявив, что это приведет к затоплению временно оккупированных Россией территорий.

Если вы посмотрите на ландшафт в этом районе, то обнаружите, что западный берег представляет собой высокую местность, а восточный берег – более низкую. Это означает, что вода будет течь на восток от этого берега, и они (россияне. – Ред.) будут подвергать опасности свои войска", – сказал он.

Автор: 

Херсон (3019) Резников Алексей (1173) Херсонская область (5117)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
ЗСУ має на це свою думку.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:40 Ответить
+26
Судя из увиденного как ЗСУ провожает рашистов то завтра уже орков в Херсоне не будет. Зато на переправах будет веселуха.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:47 Ответить
+25
показать весь комментарий
10.11.2022 23:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗСУ має на це свою думку.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:40 Ответить
І шо, їх так просто випустять? Щоб вони вже на правому березі вбивали наших хлопців?
показать весь комментарий
11.11.2022 00:11 Ответить
не можна їх так просто випустити!
показать весь комментарий
10.11.2022 23:46 Ответить
По них працює арта уже напрямку, Херсон 17 км і усе замінювали. ЗСУ ідуть на плечах орків,але чи знищать орків не зрозумілр,зеболото не воює, воно веде шоу в якому помирають українці
показать весь комментарий
11.11.2022 00:30 Ответить
Судя из увиденного как ЗСУ провожает рашистов то завтра уже орков в Херсоне не будет. Зато на переправах будет веселуха.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:47 Ответить
Молния. В Херсоне открылся первый магазин Рошен.
показать весь комментарий
11.11.2022 00:01 Ответить
А в окупованiй Горлiвцi афiши анонсують концертной тур "Кварталу-95"..Зовсiма "зiрками"..
показать весь комментарий
11.11.2022 00:10 Ответить
))
показать весь комментарий
11.11.2022 00:50 Ответить
умом расію нє панять, щоб її зрозуміти треба думати не головою.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:48 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 00:03 Ответить
Меняй Херсон на Севастополь сразу. И дорогу на Кубань
показать весь комментарий
11.11.2022 00:10 Ответить
На Кубань зараз тільки морем, міст не функціонує.
показать весь комментарий
11.11.2022 07:25 Ответить
«Зимняя отступательная кампания»
показать весь комментарий
11.11.2022 00:12 Ответить
Бобри зара зi смiху корою деревини вдавляться...)
показать весь комментарий
11.11.2022 00:13 Ответить
Выход можно и ускоритьПосылая им в догонку горячие приветы от ВСУ
показать весь комментарий
10.11.2022 23:48 Ответить
Там началось уже
показать весь комментарий
10.11.2022 23:52 Ответить
Неделю ето если организованно, с техникой и награбленным. Но ЗСУ сделают так что орки в трусах босеком будут бежать по головах друг друга побросав все.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:49 Ответить
показать весь комментарий
10.11.2022 23:53 Ответить
Все как в Иловайске. Помните? И тут никто вам зеленый коридор не обещал.
показать весь комментарий
11.11.2022 00:12 Ответить
головні мародери уже вивезли усе, що змогли!
ванькам доведеться, з сльозами на очах, кидати награбоване та топитися у Дніпрі!
показать весь комментарий
10.11.2022 23:53 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 00:08 Ответить
Пока еще ничего не получилось. Получится позже. С каждым днем все интереснее и интереснее будет.
показать весь комментарий
11.11.2022 00:13 Ответить
З унітазом не поплаваєш
показать весь комментарий
11.11.2022 00:20 Ответить
Да и стиральная машина хорошо держит воду только внутри себя.
показать весь комментарий
11.11.2022 03:20 Ответить
"Резніков наголосив, що такий відступ звільнить сили з обох сторін для боротьби в іншому місці."

Це він має на увазі ,що випустивши свинособак в інше місце щоб вони вбивали і гвалтувати, нам також стане легше воювати з ними ,але вже наприклад на лівому березі, коли є можливість їх всіх вбити? Хтось може пояснити ?
показать весь комментарий
10.11.2022 23:51 Ответить
Резников так у тебя с Шойгу договорняк⁉️
показать весь комментарий
11.11.2022 01:16 Ответить
Я боюсь що в ЗСУ не вистачить снарядів їх всіх розхєрачити
показать весь комментарий
10.11.2022 23:53 Ответить
Ничего не понимаю. Почему все говорят о высвобождении войск "для других участков фронта"? И эксперты с нашей стороны, и с рашкинской, и с западной. Т.е., ВСУ форсировать Днепр и выбивать кацапов с правого берега Херсонщины не собираются?
показать весь комментарий
10.11.2022 23:54 Ответить
Опечатка, с левого берега, конечно же, имелось ввиду.
показать весь комментарий
10.11.2022 23:57 Ответить
Там потрібно тільки від Запоріжжя гнати.
показать весь комментарий
11.11.2022 00:03 Ответить
Може сходиш продемонструЭш як це правiльно зробити?Чи броньований диван охороняти потрiбно?
показать весь комментарий
11.11.2022 00:18 Ответить
Ну ти б для початку під жіночим ім'ям перестав писати, а потім вже давав свої експертні поради про дивани.
показать весь комментарий
11.11.2022 01:40 Ответить
Форсировать Днепр не имеет смысла.
показать весь комментарий
11.11.2022 02:44 Ответить
правильно организованные проводы значительно ускоряют процесс вывода кацовоинства из Херсонщины. При этом улучшается слой гумуса, что способствует повышению урожайности овощных культур уже в следующем сезоне.
https://twitter.com/i/status/1590780060986138625
показать весь комментарий
10.11.2022 23:55 Ответить
Дуже б хотілося,щоб орки виходили в суматохі,паніці,під щільним вогнем ЗСУ...
Інде проскакує інформація,що там буде сюрприз....тримаємо кулаки....
показать весь комментарий
10.11.2022 23:55 Ответить
Наче все йде по цьому сценарію.
показать весь комментарий
11.11.2022 00:04 Ответить
Вооруженные силы Украины вошли в Херсон. grey zone
показать весь комментарий
10.11.2022 23:56 Ответить
место оркам определено - скотомогильники...
показать весь комментарий
10.11.2022 23:57 Ответить
Странный ,мягко говоря Министр обороны в Украине...Другого такого случая нагнуть орков может и не представиться...ОПа?
показать весь комментарий
10.11.2022 23:59 Ответить
Он не говорит просто

Что там уже ад для кацапов
показать весь комментарий
11.11.2022 00:12 Ответить
Який тиждень? Там до ранку, схоже, орки видохнуть.
показать весь комментарий
11.11.2022 00:01 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 00:07 Ответить
Хотелось бы, что это было правдой, но в реале орки будут в Херсоне ещё не меньше недели.
показать весь комментарий
11.11.2022 00:16 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 00:21 Ответить
Бьют значит любят Главное это акт устрашения ВСУ. Типа, мы даже по своим бьем как диды
показать весь комментарий
11.11.2022 00:24 Ответить
Ну то, что ВСУ в районе Чернобаевки и Белозерки это факт.
показать весь комментарий
11.11.2022 00:22 Ответить
Бажано,їх трішечки підігнати в шию....
бо засиділися на нашій землі...
будуть вони тонуть у Дніпрі...
показать весь комментарий
11.11.2022 00:25 Ответить
Сожрали все херсонские арбузы и в Мелитополе черешню , мрази ************ , валите ОККУПАНТЫ
показать весь комментарий
11.11.2022 02:58 Ответить
То не міністр, то якийсь дебіл.
показать весь комментарий
11.11.2022 00:14 Ответить
Адвокат пропускав пари під час навчання. Крилатий афоризм:"Мовчання - золото" - він не чув . А в трускавецькому лікнепі цього не проходили. Там основна дисципліна скоріш за все було крадівництво і намахалово бюджету. Сумно від бовкання недолугих керманичів.
показать весь комментарий
11.11.2022 00:35 Ответить
досить цю мульку просувати, вони не дебіли, вони вороги!
показать весь комментарий
11.11.2022 00:35 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2022 00:15 Ответить
Я сприйму тільки 20000 кацапських трупів. Не можна давати їм вирватись!
показать весь комментарий
11.11.2022 00:20 Ответить
Резник даже переживает за орков что им тяжело уходить с такой численностью. Ну давай тогда помогай. Предоставь транспорт...логистику..людей. Они убивали украинцев и разрушают страну. Тут не место для сентиментальности. Их надо было добивать не давая эвакуироваться. Понятно у зели какие-то закулисные шептания и кивания головой..
показать весь комментарий
11.11.2022 00:30 Ответить
Там очевидный договорняк- относительно безопасное отступление в обмен на оккупированные территории.
показать весь комментарий
11.11.2022 00:39 Ответить
Не кажіть дурниць...трупи орків плавають
щільно біля Антонівського мосту...
ніхто їх не випустить просто так...
показать весь комментарий
11.11.2022 00:46 Ответить
А что трупы своих когда-то останавливали власть в россии? ПЛД Курск....Норд-Ост...взрывы домов.Главное добиться цели.Тем более что Береза пишет что они своих и дубасят. И договорняк реальный просматривается.Вон и стремоусова мразоту убрали не случайно думается....видно был против сдачиСкоро все прояснится и спорить не стоит даже....
показать весь комментарий
11.11.2022 01:08 Ответить
Нет там никакого договорняка.
показать весь комментарий
11.11.2022 02:49 Ответить
У ЗСУ и Генерала Залужного ТОЧНО НЕТ, а вот у ОПы не без этого, Резников 100% фунт , помню , как они в унисон "не видели "скопления 160 000 рашистских полчищ у границы‼️
показать весь комментарий
11.11.2022 03:05 Ответить
От би накривати цілу ніч без розбору по любим цілям снарядами з вольфрамовими шариками, влаштувати у орків на західному берегу хаос і паніку. А з східного їх добьють рашисти артой, прийняв за ЗСУ.
показать весь комментарий
11.11.2022 00:46 Ответить
копняка під дупу щоб пришвидшити
показать весь комментарий
11.11.2022 01:13 Ответить
Вы должны помнить, кто устроил Ивайловский котел в 2014 г. и сколько украинских ребят остались в живых ?. Нельзя опускать руки , а устроить "Херсонский котел " для дикарей с востока.
показать весь комментарий
11.11.2022 02:11 Ответить
Андрей Мальгин, 30 минут назад:

@andrey_malgin

"Похоже, российские войска понесут сегодня ночью самые большие потери за всю эту войну."

Что там намечается?
Введите, пожалуйста, в курс
показать весь комментарий
11.11.2022 02:16 Ответить
Смешной дедулька опять делает свои дурацкие прогнозы, которые ему никто не поручал, разве что из Москвы. Типа не надо шифровок, озвучь все публично, что там вы знаете, как Серега Гайдай. Хорошо, Резников хоть уже увидел признаки февральского вторжения с территории Беларуси.
показать весь комментарий
11.11.2022 06:25 Ответить
Мало хто з кацапів допливе до середини Дніпра. З унітазом.
показать весь комментарий
11.11.2022 07:46 Ответить
❗️Что известно о ситуации в Херсоне на данный момент:

👁 По данным руснявых военкоров не могут переправиться от 6 до 20 тыс. свинособак

👁 ВСУ накрывают всякую попытку переправы и уничтожают живую силу противника.

👁Антоновский мост взорван.

👁По данным Генштаба в области освобождены 12 населённых пунктов.

👁 Много техники и живой силы остается на правом берегу Днепра в окрестностях Херсона.

👁 У русни нет плавсредств, чтобы переплыть Днепр.
показать весь комментарий
11.11.2022 07:47 Ответить
Что то сообщили украинские сми что оккупанты отключили интернет и начяли переправлятся через Днепр . Надо быть дебилом ... если отключат или включат помехи "Химарсы " недостигнут цели . Для этого и Е. Муск и сосдал Стар Линк . Чтобы всякие придурки ( с Цари государств ) несмогли шантажировать население .
показать весь комментарий
11.11.2022 07:49 Ответить
"Резников подчеркнул, что такое отступление высвободит силы с обеих сторон для борьбы в другом месте...." На*** нам объяснять их проблемы логистики ?! ПОэтому УКраина будет неделю наблюдать, как они выходят и не херячить их ?
показать весь комментарий
11.11.2022 08:26 Ответить
шо воно верзе...
показать весь комментарий
11.11.2022 08:36 Ответить
Короче, нах это мгновение, Херсон наш как Одесса и Николаев.
показать весь комментарий
11.11.2022 08:48 Ответить
 
 