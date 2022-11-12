Очередная стычка между мобилизованными и чеченцами в Макеевке, есть раненые, - Генштаб
Мобилизованные оккупанты продолжают выяснять отношения с чеченцами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, на временно оккупированной территории Донецкой области остаются напряженными отношения между мобилизованными военнослужащими и оккупантами с территории Чеченской республики.
"В частности, очередная стычка в городе Макеевка Донецкой области привела к ранению 3 человек", - говорится в сообщении.
И если между ними возникнет перепалка, переходящая в перестрелку, то победы желаю обеим сторонам конфликта.
Але вороги в них все одно укоаїнці
- получили, даже больше чем один, всё вам, кацапам не так
-А ты на них заявление напиши!- советует тот,- им за групповуху знаешь сколько дадут!
-Лет десять каждому. И моя жена узнает, а она такая ревнивая!
Хоча явно співвідношення більше ніж 1/10 на користь кацапів.
Тобто один кадирівець їбе більше ніж 10 кацапських овець.