Очередная стычка между мобилизованными и чеченцами в Макеевке, есть раненые, - Генштаб

Мобилизованные оккупанты продолжают выяснять отношения с чеченцами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на временно оккупированной территории Донецкой области остаются напряженными отношения между мобилизованными военнослужащими и оккупантами с территории Чеченской республики.

"В частности, очередная стычка в городе Макеевка Донецкой области привела к ранению 3 человек", - говорится в сообщении.

