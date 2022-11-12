РУС
Новости
Очередная стычка между мобилизованными и чеченцами в Макеевке, есть раненые, - Генштаб

Мобилизованные оккупанты продолжают выяснять отношения с чеченцами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, на временно оккупированной территории Донецкой области остаются напряженными отношения между мобилизованными военнослужащими и оккупантами с территории Чеченской республики.

"В частности, очередная стычка в городе Макеевка Донецкой области привела к ранению 3 человек", - говорится в сообщении.

армия РФ (20377) Генштаб ВС (6847) чеченцы (212) Донецкая область (10588)
+43
Вполне реальна ситуация, когда в одном подразделении окажутся 45-летние ветераны Чеченской войны, одни со стороны россии, а другие со стороны чечни. У одних Орден Мужества за то, что убивали чеченцев, а у другоих орден Ахмата Кадырова за то, что убивали русских.
И если между ними возникнет перепалка, переходящая в перестрелку, то победы желаю обеим сторонам конфликта.
12.11.2022 07:47 Ответить
+18
чеченці воюють на боці України, а ото кадики.
12.11.2022 07:46 Ответить
+16
Та нехай повбиваються.
12.11.2022 07:41 Ответить
Чеченцы на русских военных говорят "ваня".
12.11.2022 07:40 Ответить
Не всегда. Чаще они назівают репоедов Наташами, после того, как использовали кацапский тухес.
12.11.2022 08:06 Ответить
12.11.2022 07:41 Ответить
Це ж як треба опустити свою недокраїну...
Але вороги в них все одно укоаїнці
12.11.2022 07:45 Ответить
12.11.2022 07:46 Ответить
На стороні України воюють ічкерці
12.11.2022 07:59 Ответить
Шкода що "двохсотих" не зробили
12.11.2022 08:13 Ответить
Овцы против овцейобов.
12.11.2022 08:42 Ответить
Бутылки в помощь.👍
12.11.2022 08:52 Ответить
дебилы, хотели один великий на-рот рососия?
- получили, даже больше чем один, всё вам, кацапам не так
12.11.2022 09:01 Ответить
даже чмобам не нравиццо в жопу
12.11.2022 09:02 Ответить
надо русснявым посбрасывать видео с просьбой не насиловать....
показать весь комментарий
Реальні чеченці скоро зайдуть на свою Батьківщину і наведуть лад. А з кацапи разом проти України воює кадирня, яка буде перемелена разом з кацапими нашими козаками.
12.11.2022 10:33 Ответить
Симпатичный на рожу русский чмобик, потирая жопу, жалуется приятелю, что его чеченцы изнасиловали.
-А ты на них заявление напиши!- советует тот,- им за групповуху знаешь сколько дадут!
-Лет десять каждому. И моя жена узнает, а она такая ревнивая!
12.11.2022 11:11 Ответить
Таке враження, що кадирівців на Роісє більше ніж кацапів.
Хоча явно співвідношення більше ніж 1/10 на користь кацапів.

Тобто один кадирівець їбе більше ніж 10 кацапських овець.
12.11.2022 11:23 Ответить
 
 