В Киеве и 8 областях вводят экстренные отключения электроэнергии, - "Укрэнерго"
В Киеве, а также еще в восьми областях Украины сегодня, 12 ноября, вводят экстренные отключения электроэнергии. В ходе которых плановые графики не будут работать.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
"В настоящее время дополнительно применены аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что этот вынужденный шаг необходим для сбалансирования энергосистемы. Повреждения, понесенные энергетической инфраструктурой во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей.
"Перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, поэтому аварийные отключения предотвращают необходимость применять еще большие объемы ограничений. После стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения", - подчеркнули в компании.
То може хай гроші збирають ті, хто буде ремонтувати, модернізувати та підтримувати?
Я б з більшим задоволенням віддавав свої гроші енергокомпанії США, ніж Ахметову та ЗЄрмаку.
Грьобані кремлеботи.
До речі, саме тому ачас війни держава відібрала деякі предприємства...
Європа допомагає із постачанням електрики, а ці знай собі - відключають.
Може поляків поставити керувати енергосистемою ?
Чи турків ?
Может сюда стоит добавить также уборку подвала от жизнедеятельности тараканов, мышей и крыши от снега, листьев, птиц, дождя.
Даже если это цена за год, то в месяц 1млн на уборку этой площади.
Можно сравнить с уборкой двухсот 2к квартир площадью 60м2 - уборка квартиры 5000 грн в месяц.
Электростанции не могут вырабатывать энергию, без потребителей.
Учитывая, постоянные отключения в Киеве и соседних областях, закрытие предприятий, выезд населения в ЕС - потребителей явно стало меньше, чем вырабатывается энергии.
Если разрушены распределительные станции возле Киева, то куда девают выработанную энергию?
Продают в ЕС?
А ведь могли бы вместо уборки зданий, заказать комплектующие для ремонта...
и потом оплатить дорогую уборку зданий от снега, помета и прочего,
в общем потратить на своих, чтобы прибыли на ремонт не осталось.
А на ремонт пустить "110 млн евро на ремонт энергосетей и закупку газа выделяют Нидерланды Украине", заодно можно и на уборку потратить.
Досить лошити народ... Народ уже злиться і підкіпає на таке нахабство.
Може менше продавайте за кордон енергії і тоді стабілізується система.
і як галузь та ДТЕК безпосередньо готуються до нових "прильотів"
скільки чого закупили