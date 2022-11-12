РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10882 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
16 577 28

В Киеве и 8 областях вводят экстренные отключения электроэнергии, - "Укрэнерго"

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

В Киеве, а также еще в восьми областях Украины сегодня, 12 ноября, вводят экстренные отключения электроэнергии. В ходе которых плановые графики не будут работать.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время дополнительно применены аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что этот вынужденный шаг необходим для сбалансирования энергосистемы. Повреждения, понесенные энергетической инфраструктурой во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей.

"Перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, поэтому аварийные отключения предотвращают необходимость применять еще большие объемы ограничений. После стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения", - подчеркнули в компании.

Читайте также: Аварийные отключения света не отменяют действия почасовых графиков, - "Укрэнерго"

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2187) Укрэнерго (662) электроэнергия (775)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
Тобто Укренерго та ДТЕК у своїй діяльності обмежуються збором грошей, коли все добре, та вимкненням, коли все погано.

То може хай гроші збирають ті, хто буде ремонтувати, модернізувати та підтримувати?

Я б з більшим задоволенням віддавав свої гроші енергокомпанії США, ніж Ахметову та ЗЄрмаку.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:10 Ответить
+24
********* менеджмент у ДТЕКу.
Європа допомагає із постачанням електрики, а ці знай собі - відключають.
Може поляків поставити керувати енергосистемою ?
Чи турків ?
показать весь комментарий
12.11.2022 11:28 Ответить
+14
Усіх ZEлених треба прибирати, бо вони докерують до ручки
показать весь комментарий
12.11.2022 11:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тобто Укренерго та ДТЕК у своїй діяльності обмежуються збором грошей, коли все добре, та вимкненням, коли все погано.

То може хай гроші збирають ті, хто буде ремонтувати, модернізувати та підтримувати?

Я б з більшим задоволенням віддавав свої гроші енергокомпанії США, ніж Ахметову та ЗЄрмаку.
показать весь комментарий
12.11.2022 11:10 Ответить
А ви дивились обїеми які потрібні, та які фізичн можно купити в ЕС? Чи для порівняння IQ не вистачає? Та й не тільки в наявності електрики справа. Страждають розподільчі системи. Розумні люди повинні хочь трохи розуміти як це працює...
Грьобані кремлеботи.
показать весь комментарий
12.11.2022 20:50 Ответить
привет ахметавским ворам, кремле-обїемный
показать весь комментарий
13.11.2022 11:05 Ответить
І ви, і я можем як хочемо відноситися до Ахметова, але це не скасовуе того факту, що кожен трансформатор, розмикач, Високовольтна вишка и тд коштує грубі грощі. І це ще не найгірше, бо це все ще треба виготовити, привести, та встановити. А це і в мирний час не так швидко робиться.
До речі, саме тому ачас війни держава відібрала деякі предприємства...
показать весь комментарий
13.11.2022 19:44 Ответить
********* менеджмент у ДТЕКу.
Європа допомагає із постачанням електрики, а ці знай собі - відключають.
Може поляків поставити керувати енергосистемою ?
Чи турків ?
показать весь комментарий
12.11.2022 11:28 Ответить
показать весь комментарий
12.11.2022 11:35 Ответить
Согласно гугла площадь одного этажа основного здания около 3000м2, в здании 4 этажа, итого 12000м2.

Может сюда стоит добавить также уборку подвала от жизнедеятельности тараканов, мышей и крыши от снега, листьев, птиц, дождя.

Даже если это цена за год, то в месяц 1млн на уборку этой площади.

Можно сравнить с уборкой двухсот 2к квартир площадью 60м2 - уборка квартиры 5000 грн в месяц.

Электростанции не могут вырабатывать энергию, без потребителей.

Учитывая, постоянные отключения в Киеве и соседних областях, закрытие предприятий, выезд населения в ЕС - потребителей явно стало меньше, чем вырабатывается энергии.

Если разрушены распределительные станции возле Киева, то куда девают выработанную энергию?

Продают в ЕС?

А ведь могли бы вместо уборки зданий, заказать комплектующие для ремонта...
показать весь комментарий
12.11.2022 12:20 Ответить
Если продают в ЕС - то ремонтировать нет смысла, продавая в ЕС можно больше заработать,

и потом оплатить дорогую уборку зданий от снега, помета и прочего,

в общем потратить на своих, чтобы прибыли на ремонт не осталось.

А на ремонт пустить "110 млн евро на ремонт энергосетей и закупку газа выделяют Нидерланды Украине", заодно можно и на уборку потратить.
показать весь комментарий
12.11.2022 13:27 Ответить
Усіх ZEлених треба прибирати, бо вони докерують до ручки
показать весь комментарий
12.11.2022 11:44 Ответить
"Вони докерують до ручки", уже давно науправлялись.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:16 Ответить
одні й ті ж самі регіони..Київ і область не ********, а відключають - як у перші дні повномасштабної не відключали..ото ОПа ненажерлива..ще й монетний на Троєщині цілодобово працює..інфляційні папірці, пам'ятні монети й медальки штампує..
показать весь комментарий
12.11.2022 12:04 Ответить
мы знаем, что вы тупые и держите людей за идиотов.
показать весь комментарий
12.11.2022 13:10 Ответить
Только идиоты выбирают бандюковичей.
показать весь комментарий
16.11.2022 13:08 Ответить
Вже на часі ******* зегнід? Чи ще трошки треба почекати, поки ми всі в тилу передохнемо?
показать весь комментарий
12.11.2022 14:19 Ответить
месяц прошел от бомбежки - ничего не сделано! и еще добавляют аварийные отключения к плановым! ну не уроды?
показать весь комментарий
12.11.2022 15:12 Ответить
Станом на 01.11.2022 р. згідно вказівок Кабінету міністрів і діями диспетчерського центру "Укренерго" надлишкова генерація Рі́вненської атомної електростанції (РАЕС) і Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) більше не подається на балансування енергозабезпечення центральних і північних регіонів України, а спрямовується на експорт в Молдову і країни ЄС. Причина - дефіцит бюджетних надходжень і збільшення видаткової частини бюджету 2023.
показать весь комментарий
12.11.2022 21:31 Ответить
мені цікаво оті не хороші люди які звинувачують у відключеннях електроенергії дтк. Зеленського. Порошенка і тд і тп дійсно так думають ? Чи вони працюють на ворога тому що ворог бьє ракетами по енергосистемі з одною цільлю щоб люди винили в відсутності електроенергії владу і примусили її йти на перемовини з ворогом...
показать весь комментарий
13.11.2022 07:36 Ответить
ЛЮДИ ААААУУУУУ У ВІДСУТНОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У ВАШОМУ ДОМІ ВИННА РАШКА І ОСОБИСТО ПУТІН НЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ДТК НЕ ХТО ТАМ ЩЕ А ОСОБИСТО ПУТІН
показать весь комментарий
13.11.2022 07:41 Ответить
Потрібно було готуватись до війни з ******,та закупати резервне обладнання.
показать весь комментарий
13.11.2022 13:29 Ответить
Ніхто не бачив ніяких пошкоджень інфраструктури таких масштабів. Це все більше схоже на саботаж. Чого ворог не зміг добитися ракетними обстрілами , йому вдається зробити завдяки саботажникам і зрадникам. Держава повинна на час війни взяти під свій контроль енергетику , розігнати всякі ДТЕКи і провести ретельне розслідування діяльноти тих людей...
показать весь комментарий
13.11.2022 07:59 Ответить
Я бачив. З Броварів чудово було видно пожежу на ТЕС Троєщіни та ТЕС Трипілля. Гадаю, що з будь якого холмика Київської області було видно. І це тільки невелика частина того, що пошкоджено.
показать весь комментарий
13.11.2022 19:49 Ответить
И я видел с Киева. ТЭЦ дымела знатно пол дня. Исчезла горячая вода и отопление. Через два дня всё восстановилось. Кто ещё что видел?)
показать весь комментарий
14.11.2022 07:48 Ответить
Пора їм ліхтарики у сраки вставляти,кончені підараси які здатні лише красти та ******* красиво.
показать весь комментарий
13.11.2022 13:25 Ответить
не за#бались еще рубильником клацать?
показать весь комментарий
13.11.2022 15:43 Ответить
Шановний ДТЕК!
Досить лошити народ... Народ уже злиться і підкіпає на таке нахабство.
Може менше продавайте за кордон енергії і тоді стабілізується система.
показать весь комментарий
13.11.2022 19:54 Ответить
Ми народ усе розуміємо і згодні підтримати систему, але щоб усе було чесно...
показать весь комментарий
13.11.2022 19:55 Ответить
хотілось би почути, що саме було зроблено за місяць, окрім планових і позапланових відключень

і як галузь та ДТЕК безпосередньо готуються до нових "прильотів"

скільки чого закупили
показать весь комментарий
13.11.2022 21:33 Ответить
 
 