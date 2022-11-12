В Киеве и 8 областях вводят экстренные отключения электроэнергии, - "Укрэнерго"

В Киеве, а также еще в восьми областях Украины сегодня, 12 ноября, вводят экстренные отключения электроэнергии. В ходе которых плановые графики не будут работать.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время дополнительно применены аварийные отключения потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что этот вынужденный шаг необходим для сбалансирования энергосистемы. Повреждения, понесенные энергетической инфраструктурой во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей.

"Перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, поэтому аварийные отключения предотвращают необходимость применять еще большие объемы ограничений. После стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения", - подчеркнули в компании.

