У Києві та 8 областях вводять екстрені відключення електроенергії, - Укренерго

У Києві, а також ще восьми областях України сьогодні, 12 листопада вводять екстрені відключення електроенергії. Під час яких планові графіки не працюватимуть.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі додатково застосовані аварійні відключення споживачів у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що цей вимушений крок потрібен для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж.

"Перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень. Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення", - підкреслили у компанії.

