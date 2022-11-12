У Києві та 8 областях вводять екстрені відключення електроенергії, - Укренерго
У Києві, а також ще восьми областях України сьогодні, 12 листопада вводять екстрені відключення електроенергії. Під час яких планові графіки не працюватимуть.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі додатково застосовані аварійні відключення споживачів у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що цей вимушений крок потрібен для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж.
"Перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень. Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення", - підкреслили у компанії.
То може хай гроші збирають ті, хто буде ремонтувати, модернізувати та підтримувати?
Я б з більшим задоволенням віддавав свої гроші енергокомпанії США, ніж Ахметову та ЗЄрмаку.
Грьобані кремлеботи.
До речі, саме тому ачас війни держава відібрала деякі предприємства...
Європа допомагає із постачанням електрики, а ці знай собі - відключають.
Може поляків поставити керувати енергосистемою ?
Чи турків ?
Может сюда стоит добавить также уборку подвала от жизнедеятельности тараканов, мышей и крыши от снега, листьев, птиц, дождя.
Даже если это цена за год, то в месяц 1млн на уборку этой площади.
Можно сравнить с уборкой двухсот 2к квартир площадью 60м2 - уборка квартиры 5000 грн в месяц.
Электростанции не могут вырабатывать энергию, без потребителей.
Учитывая, постоянные отключения в Киеве и соседних областях, закрытие предприятий, выезд населения в ЕС - потребителей явно стало меньше, чем вырабатывается энергии.
Если разрушены распределительные станции возле Киева, то куда девают выработанную энергию?
Продают в ЕС?
А ведь могли бы вместо уборки зданий, заказать комплектующие для ремонта...
и потом оплатить дорогую уборку зданий от снега, помета и прочего,
в общем потратить на своих, чтобы прибыли на ремонт не осталось.
А на ремонт пустить "110 млн евро на ремонт энергосетей и закупку газа выделяют Нидерланды Украине", заодно можно и на уборку потратить.
Досить лошити народ... Народ уже злиться і підкіпає на таке нахабство.
Може менше продавайте за кордон енергії і тоді стабілізується система.
і як галузь та ДТЕК безпосередньо готуються до нових "прильотів"
скільки чого закупили