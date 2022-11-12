УКР
У Києві та 8 областях вводять екстрені відключення електроенергії, - Укренерго

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

У Києві, а також ще восьми областях України сьогодні, 12 листопада вводять екстрені відключення електроенергії. Під час яких планові графіки не працюватимуть.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго"

"Наразі додатково застосовані аварійні відключення споживачів у м. Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Житомирській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", - йдеться в повідомленні. 

У компанії зазначили, що цей вимушений крок потрібен для збалансування енергосистеми. Пошкодження, яких зазнала енергетична інфраструктура під час вчорашньої атаки ворога, привели до зростання навантаження на працюючу частину електромереж.

"Перевантаження може стати причиною нових пошкоджень та збільшення термінів ремонту, тож аварійні відключення запобігають необхідності застосовувати ще більші обсяги обмежень. Після стабілізації ситуації в цих регіонах продовжать діяти планові відключення", -  підкреслили у компанії. 

Можливі триваліші обмеження електропостачання у Києві із настанням холодів, - ДТЕК

Автор: 

електроенергія (6334) Укренерго (2741) Електрика (2047)
Тобто Укренерго та ДТЕК у своїй діяльності обмежуються збором грошей, коли все добре, та вимкненням, коли все погано.

То може хай гроші збирають ті, хто буде ремонтувати, модернізувати та підтримувати?

Я б з більшим задоволенням віддавав свої гроші енергокомпанії США, ніж Ахметову та ЗЄрмаку.
12.11.2022 11:10 Відповісти
А ви дивились обїеми які потрібні, та які фізичн можно купити в ЕС? Чи для порівняння IQ не вистачає? Та й не тільки в наявності електрики справа. Страждають розподільчі системи. Розумні люди повинні хочь трохи розуміти як це працює...
Грьобані кремлеботи.
12.11.2022 20:50 Відповісти
привет ахметавским ворам, кремле-обїемный
13.11.2022 11:05 Відповісти
І ви, і я можем як хочемо відноситися до Ахметова, але це не скасовуе того факту, що кожен трансформатор, розмикач, Високовольтна вишка и тд коштує грубі грощі. І це ще не найгірше, бо це все ще треба виготовити, привести, та встановити. А це і в мирний час не так швидко робиться.
До речі, саме тому ачас війни держава відібрала деякі предприємства...
13.11.2022 19:44 Відповісти
********* менеджмент у ДТЕКу.
Європа допомагає із постачанням електрики, а ці знай собі - відключають.
Може поляків поставити керувати енергосистемою ?
Чи турків ?
12.11.2022 11:28 Відповісти
12.11.2022 11:35 Відповісти
Согласно гугла площадь одного этажа основного здания около 3000м2, в здании 4 этажа, итого 12000м2.

Может сюда стоит добавить также уборку подвала от жизнедеятельности тараканов, мышей и крыши от снега, листьев, птиц, дождя.

Даже если это цена за год, то в месяц 1млн на уборку этой площади.

Можно сравнить с уборкой двухсот 2к квартир площадью 60м2 - уборка квартиры 5000 грн в месяц.

Электростанции не могут вырабатывать энергию, без потребителей.

Учитывая, постоянные отключения в Киеве и соседних областях, закрытие предприятий, выезд населения в ЕС - потребителей явно стало меньше, чем вырабатывается энергии.

Если разрушены распределительные станции возле Киева, то куда девают выработанную энергию?

Продают в ЕС?

А ведь могли бы вместо уборки зданий, заказать комплектующие для ремонта...
12.11.2022 12:20 Відповісти
Если продают в ЕС - то ремонтировать нет смысла, продавая в ЕС можно больше заработать,

и потом оплатить дорогую уборку зданий от снега, помета и прочего,

в общем потратить на своих, чтобы прибыли на ремонт не осталось.

А на ремонт пустить "110 млн евро на ремонт энергосетей и закупку газа выделяют Нидерланды Украине", заодно можно и на уборку потратить.
12.11.2022 13:27 Відповісти
Усіх ZEлених треба прибирати, бо вони докерують до ручки
12.11.2022 11:44 Відповісти
"Вони докерують до ручки", уже давно науправлялись.
16.11.2022 13:16 Відповісти
одні й ті ж самі регіони..Київ і область не ********, а відключають - як у перші дні повномасштабної не відключали..ото ОПа ненажерлива..ще й монетний на Троєщині цілодобово працює..інфляційні папірці, пам'ятні монети й медальки штампує..
12.11.2022 12:04 Відповісти
мы знаем, что вы тупые и держите людей за идиотов.
12.11.2022 13:10 Відповісти
Только идиоты выбирают бандюковичей.
16.11.2022 13:08 Відповісти
Вже на часі ******* зегнід? Чи ще трошки треба почекати, поки ми всі в тилу передохнемо?
12.11.2022 14:19 Відповісти
месяц прошел от бомбежки - ничего не сделано! и еще добавляют аварийные отключения к плановым! ну не уроды?
12.11.2022 15:12 Відповісти
Станом на 01.11.2022 р. згідно вказівок Кабінету міністрів і діями диспетчерського центру "Укренерго" надлишкова генерація Рі́вненської атомної електростанції (РАЕС) і Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) більше не подається на балансування енергозабезпечення центральних і північних регіонів України, а спрямовується на експорт в Молдову і країни ЄС. Причина - дефіцит бюджетних надходжень і збільшення видаткової частини бюджету 2023.
12.11.2022 21:31 Відповісти
мені цікаво оті не хороші люди які звинувачують у відключеннях електроенергії дтк. Зеленського. Порошенка і тд і тп дійсно так думають ? Чи вони працюють на ворога тому що ворог бьє ракетами по енергосистемі з одною цільлю щоб люди винили в відсутності електроенергії владу і примусили її йти на перемовини з ворогом...
13.11.2022 07:36 Відповісти
ЛЮДИ ААААУУУУУ У ВІДСУТНОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У ВАШОМУ ДОМІ ВИННА РАШКА І ОСОБИСТО ПУТІН НЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ НЕ ДТК НЕ ХТО ТАМ ЩЕ А ОСОБИСТО ПУТІН
13.11.2022 07:41 Відповісти
Потрібно було готуватись до війни з ******,та закупати резервне обладнання.
13.11.2022 13:29 Відповісти
Ніхто не бачив ніяких пошкоджень інфраструктури таких масштабів. Це все більше схоже на саботаж. Чого ворог не зміг добитися ракетними обстрілами , йому вдається зробити завдяки саботажникам і зрадникам. Держава повинна на час війни взяти під свій контроль енергетику , розігнати всякі ДТЕКи і провести ретельне розслідування діяльноти тих людей...
13.11.2022 07:59 Відповісти
Я бачив. З Броварів чудово було видно пожежу на ТЕС Троєщіни та ТЕС Трипілля. Гадаю, що з будь якого холмика Київської області було видно. І це тільки невелика частина того, що пошкоджено.
13.11.2022 19:49 Відповісти
И я видел с Киева. ТЭЦ дымела знатно пол дня. Исчезла горячая вода и отопление. Через два дня всё восстановилось. Кто ещё что видел?)
14.11.2022 07:48 Відповісти
Пора їм ліхтарики у сраки вставляти,кончені підараси які здатні лише красти та ******* красиво.
13.11.2022 13:25 Відповісти
не за#бались еще рубильником клацать?
13.11.2022 15:43 Відповісти
Шановний ДТЕК!
Досить лошити народ... Народ уже злиться і підкіпає на таке нахабство.
Може менше продавайте за кордон енергії і тоді стабілізується система.
13.11.2022 19:54 Відповісти
Ми народ усе розуміємо і згодні підтримати систему, але щоб усе було чесно...
13.11.2022 19:55 Відповісти
хотілось би почути, що саме було зроблено за місяць, окрім планових і позапланових відключень

і як галузь та ДТЕК безпосередньо готуються до нових "прильотів"

скільки чого закупили
13.11.2022 21:33 Відповісти
 
 