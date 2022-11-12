Можливі триваліші обмеження електропостачання у Києві із настанням холодів, - ДТЕК

Обмеження електроспоживання у Києві з настанням холодів можуть збільшитись у часі, якщо пропускна спроможність мереж, якими електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому самому рівні, як зараз.

ПРо це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо діятимуть ті мережеві обмеження, які є наразі і які призводять до обмежень електропостачання умовно по чотири години тричі на добу, якщо до холодів не буде збільшено пропускну спроможність мереж до Києва, то, можливо, час, протягом якого може бути відключено електроенергію, може бути трохи довший", - сказав Сахарук в ефірі Національного телемарафону.

При цьому він наголосив, що не готовий сказати, наскільки довшими можуть бути відключення, але хотів би звернути увагу на те, що зі зниженням температури підвищується споживання електрики.

"Коли знижуватиметься температура, споживання зростатиме. Кожні 5-7 градусів зниження температури це в середньому плюс 10% споживання. Навантаження буде більше, і дефіцит потужності зростатиме", - пояснив він.

Водночас Сахарук зазначив, що потрібно буде шукати шляхи, щоб, з одного боку, не залишити споживачів без світла, а з іншого - не допустити аварій у мережі через перевантаження.

"Ми намагатимемося скоротити тривалість відключень, якщо системний оператор "Укренерго" збільшуватиме можливість передачі електроенергії до Києва", - зазначив при цьому топменеджер ДТЕК.

Він також додав, що через масштабні руйнування енергосистеми внаслідок масованих ударів російських загарбників протягом жовтня, до яких додалися удари по інфраструктурних об'єктах у ніч на 11 листопада, Київ і область, а також низка інших областей мають обмеження пропускної спроможності мереж.

