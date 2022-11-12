УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7298 відвідувачів онлайн
Новини
6 565 23

Можливі триваліші обмеження електропостачання у Києві із настанням холодів, - ДТЕК

київ,блекаут

Обмеження електроспоживання у Києві з настанням холодів можуть збільшитись у часі, якщо пропускна спроможність мереж, якими електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому самому рівні, як зараз.

ПРо це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо діятимуть ті мережеві обмеження, які є наразі і які призводять до обмежень електропостачання умовно по чотири години тричі на добу, якщо до холодів не буде збільшено пропускну спроможність мереж до Києва, то, можливо, час, протягом якого може бути відключено електроенергію, може бути трохи довший", - сказав Сахарук в ефірі Національного телемарафону.

При цьому він наголосив, що не готовий сказати, наскільки довшими можуть бути відключення, але хотів би звернути увагу на те, що зі зниженням температури підвищується споживання електрики.

"Коли знижуватиметься температура, споживання зростатиме. Кожні 5-7 градусів зниження температури це в середньому плюс 10% споживання. Навантаження буде більше, і дефіцит потужності зростатиме", - пояснив він.

Також читайте: 12 листопада відключення електроенергії заплановано у Києві та семи областях, – Укренерго

Водночас Сахарук зазначив, що потрібно буде шукати шляхи, щоб, з одного боку, не залишити споживачів без світла, а з іншого - не допустити аварій у мережі через перевантаження.

"Ми намагатимемося скоротити тривалість відключень, якщо системний оператор "Укренерго" збільшуватиме можливість передачі електроенергії до Києва", - зазначив при цьому топменеджер ДТЕК.

Він також додав, що через масштабні руйнування енергосистеми внаслідок масованих ударів російських загарбників протягом жовтня, до яких додалися удари по інфраструктурних об'єктах у ніч на 11 листопада, Київ і область, а також низка інших областей мають обмеження пропускної спроможності мереж.

Читайте також: Росія цілковито знищила всю енергосистему Херсону, – ДТЕК

Автор: 

Київ (20049) енергетика (2660) електроенергія (6334) ДТЕК (1990)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
в якій ще країні енергетична галузь знаходиться у власності бандітів, аферистів і сєпарів?
показати весь коментар
12.11.2022 00:35 Відповісти
+18
Откуда чувство, что ахметовский ДТЭК подыгрывает путину ?
Электрохозяйство нельзя доверять бандитам и предателям.
И пора вернуть в собственность государства.
показати весь коментар
12.11.2022 00:59 Відповісти
+11
пора переселять коломойских с ахметовыми в киевскую дэржавну гостинницу...
показати весь коментар
12.11.2022 00:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пора переселять коломойских с ахметовыми в киевскую дэржавну гостинницу...
показати весь коментар
12.11.2022 00:25 Відповісти
Близько 10% розподільчих потужностей у портфелі групи з російським корінням VS Energy. Загалом 14 українських обленерго в руках Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, Юрія Бойко, Костянтина Григоришина, Григорія та Ігоря Суркісів. Ще пʼять належать VS Energy, шість - державі.
показати весь коментар
12.11.2022 00:35 Відповісти
чы то правильнее бродячий цирк перемещать по областным центрам по строго утверждённому графику?
показати весь коментар
12.11.2022 00:37 Відповісти
в якій ще країні енергетична галузь знаходиться у власності бандітів, аферистів і сєпарів?
показати весь коментар
12.11.2022 00:35 Відповісти
У паРаші
показати весь коментар
12.11.2022 00:39 Відповісти
Откуда чувство, что ахметовский ДТЭК подыгрывает путину ?
Электрохозяйство нельзя доверять бандитам и предателям.
И пора вернуть в собственность государства.
показати весь коментар
12.11.2022 00:59 Відповісти
рашист,котрий не зумів окупувати столицю неньки України війсковим нападом ,перейшов до "тихої" окупації через своїх "гаманців"- колаборантів і прорашистських холуїв,котрі володіють дуже великою долею енергосистеми України .
показати весь коментар
12.11.2022 01:01 Відповісти
Зрадники в ДТЕК допомагають Росії влучати у об'єкти енергетики

www.youtube.com/watch?v=tN-BoryH2CU
показати весь коментар
12.11.2022 01:05 Відповісти
Посилання порібно робити активним.
http://www.youtube.com/watch?v=tN-BoryH2CU www.youtube.com/watch?v=tN-BoryH2CU
показати весь коментар
12.11.2022 01:33 Відповісти
За колабораціонізм з агресором ахмєтку можуть позбавити всіх активів в Україні цілком законно.
показати весь коментар
12.11.2022 01:37 Відповісти
Доволі клоунади і доволі знущань!
Об'являйте вже ДТЕК та УКРєнерго банкротами та повертайте всю єнергетику у власність держави.
показати весь коментар
12.11.2022 02:55 Відповісти
Укренерго та ДТЕК за місяць нічого не зробили щоб відновити постачання елктроенергії. Нахіба ви взагалі потрібні, якщо не можете робити свою справу?
показати весь коментар
12.11.2022 03:28 Відповісти
Таке враження, що, окрім вимкнення електрики, ДТЕК та держава нічого не роблять і чекають, коли все зроблять за них, як завжди.
показати весь коментар
12.11.2022 03:47 Відповісти
"...у власність держави"-це в руки якогось депутата? Чи особисто хтось із тут заявляючих готовий зайнятися управлінням напіврозрушеної енергосистеми?
показати весь коментар
12.11.2022 06:09 Відповісти
нах@й іді і гуді.
показати весь коментар
12.11.2022 06:48 Відповісти
ти пі....р
показати весь коментар
12.11.2022 14:37 Відповісти
она разрушена на 5% максимум твоя "половина" - это саботаж!

и может ты думаешь что энергосистемой "управляет" Ахметов? он только бабло оттуда тырит
показати весь коментар
12.11.2022 10:22 Відповісти
Европа нас поддерживает электричеством, а эти саботируют.
показати весь коментар
12.11.2022 06:52 Відповісти
Зеленський і депутати, якщо ви зараз не націоналізуєте всю енергетичну та інші стратегічні галузі, які були ВКРАДЕНІ в українського народу, то українці почнуть вас міняти на фахівців-патріотів..
показати весь коментар
12.11.2022 09:43 Відповісти
а раніше шо заважало украхнцям міняти зєльону шоблу? або зараз шо заважає?

тільки відсутність націоналізації?
показати весь коментар
12.11.2022 10:23 Відповісти
"якщо системний оператор "Укренерго" збільшуватиме можливість передачі електроенергії до Києва" - тобто ось хто винен несправді?
показати весь коментар
12.11.2022 10:45 Відповісти
месяц прошел, результат - 0! вы хоть что-то ремонтируете, придурки?
показати весь коментар
12.11.2022 22:14 Відповісти
 
 