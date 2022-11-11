12 листопада відключення електроенергії заплановано у Києві та семи областях, – Укренерго

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" попереджає про планові відключення електроенергії 12 листопада у Києві та 7 областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфкс-Україна.

"Завтра, 12 листопада, діятимуть планові відключення 00:00 - 24:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях", - йдеться у повідомленні.

За інформацією НЕК, в інших областях України відключення не прогнозуються.

Гендиректор постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко повідомив, що завтра, 12 листопада, у Києві передбачається енергопостачання за погодинними графіками.

При цьому він зазначив, що у Києві екстрені відключення 11 листопада після нічних обстрілів росіянами енергоінфраструктури тривали лише п'ять-шість годин. "Хоча приліт був і не по нашій області, але у нас єдина енергосистема, тому потрібно було вводити додаткові обмеження, щоб уникнути масштабних аварій. Спочатку вони були дуже великими. Але згодом дійшли обмежень у 351 МВт (це третина загального споживання). З 12.00 і зараз ми проходимо впритул по межі графіків", – розповів Коваленко.

Також читайте: Міненерго доручило перевірити коректність застосування графіків відключення світла