12 ноября отключение электроэнергии запланировано в Киеве и семи областях, - Укрэнерго

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" предупреждает о плановых отключениях электроэнергии 12 ноября в Киеве и 7 областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра, 12 ноября, будут действовать плановые отключения 00:00 - 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях", – говорится в сообщении.

Согласно информации НЭК, в других областях Украины отключения не прогнозируются.

Гендиректор поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко сообщил, что завтра, 12 ноября, в Киеве предусматривается энергоснабжение по почасовым графикам.

При этом он отметил, что в Киеве экстренные отключения 11 ноября после ночных обстрелов россиянами энергоинфраструктуры продолжались всего пять-шесть часов. "Хотя прилет был и не по нашей области, но у нас единая энергосистема, поэтому нужно было вводить дополнительные ограничения во избежание масштабных аварий. Сначала они были очень большими. Но впоследствии пришли к ограничениям в 351 МВт (это треть всего потребления). С 12.00 и сейчас мы проходим вплотную по границе графиков", – написал Коваленко.

