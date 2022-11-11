РУС
12 ноября отключение электроэнергии запланировано в Киеве и семи областях, - Укрэнерго

київ,блекаут

Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" предупреждает о плановых отключениях электроэнергии 12 ноября в Киеве и 7 областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Завтра, 12 ноября, будут действовать плановые отключения 00:00 - 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях", – говорится в сообщении.

Согласно информации НЭК, в других областях Украины отключения не прогнозируются.

Гендиректор поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко сообщил, что завтра, 12 ноября, в Киеве предусматривается энергоснабжение по почасовым графикам.

При этом он отметил, что в Киеве экстренные отключения 11 ноября после ночных обстрелов россиянами энергоинфраструктуры продолжались всего пять-шесть часов. "Хотя прилет был и не по нашей области, но у нас единая энергосистема, поэтому нужно было вводить дополнительные ограничения во избежание масштабных аварий. Сначала они были очень большими. Но впоследствии пришли к ограничениям в 351 МВт (это треть всего потребления). С 12.00 и сейчас мы проходим вплотную по границе графиков", – написал Коваленко.

Читайте также: В Киеве во вторник от электроснабжения отключали 904 тыс. потребителей

11.11.2022 22:42 Ответить
Так 00:00 та 24:00 це те ж саме, нє?
11.11.2022 22:51 Ответить
ждем что скоро у ***** по всей педирации также будет такой график ...
11.11.2022 22:52 Ответить
починаєте нагліти, в понеділок прильотів в Києві не було. Єкономайзери зелені.
11.11.2022 22:53 Ответить
убьют мелкий и средний бизнес. получат безработицу. вилы мотыги и топоры. вам Киев 26% бюджета приносит.
11.11.2022 23:05 Ответить
да мы вас понимаем, экономика пыхтит и уменьшилась на 50%. Были прилёты в электроструктуры ахметова, но их никто не видел, Более того, никто не видит, что восстанавливают. Если так надо для ВСУ - браво,отлично, прекрасно! Такое надо для прочистки зас ратых земозгов. Поскольку бухающих в кабаках и не кабах на раслабоне и подгавкивающих про хорошие дороги и потребляющих тёпленькое зЕшоблы дох уя
12.11.2022 09:02 Ответить
 
 