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Новости Война
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В Киеве во вторник от электроснабжения отключали 904 тыс. потребителей

світло,світла,відключення,віялові

Отключения электроэнергии в Киеве во вторник, охватившие более 900 тысяч потребителей, происходили по графику стабилизационных отключений, аварийных применять не пришлось.

Об этом сообщил СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы обошлись без аварийных отключений, стабилизационных ограничений хватило, чтобы система работала. По графику за день было отключено 903 963 пользователя", - сообщил Коваленко.

В среду Киев также остается в стабилизационных графиках.

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В то же время Коваленко обратил внимание, что основная проблема с отключениями сейчас не из-за дефицита генерации, а из-за несостоятельности сетей в определенных регионах обеспечить доставку необходимого объема электроэнергии.

"И Киев, и область в этом случае пострадали больше всего от обстрелов террористов", - объяснил энергетик.

Автор: 

Киев (25593) энергетика (2565) Тарифы на электроэнергию (2171)


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Топ комментарии
+9
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08.11.2022 23:33
+6
"...Де важливо як названа вулиця,
бо вона не освітлена та зруйнована
через постійні ракетні обстріли"
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08.11.2022 23:55
+2
Графік не відповідає заявленому на сайті ДТЕК , тому люди по декілька годин перебувають в темноті в ліфтах , і на треба казати , що би вони ними не користувались , бо для самотніх людей похилого віку треба виходити з дому , щоб купити їжі , а можливості підніматись на верхні поверхи немає з-за відсутності здоров'я . Так , сьогодні загальна кількість годин відключення була менше попередніх днів , але взагалі не за графіком , що унеможливлює строїти плани.
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08.11.2022 23:32
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Графік не відповідає заявленому на сайті ДТЕК , тому люди по декілька годин перебувають в темноті в ліфтах , і на треба казати , що би вони ними не користувались , бо для самотніх людей похилого віку треба виходити з дому , щоб купити їжі , а можливості підніматись на верхні поверхи немає з-за відсутності здоров'я . Так , сьогодні загальна кількість годин відключення була менше попередніх днів , але взагалі не за графіком , що унеможливлює строїти плани.
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08.11.2022 23:32 Ответить
Щоб було здоровья, треба на верхні поверхи підніматися пішки. Бо якщо підніматися на ліфті, то потім не буде здоров'я, щоб підніматися пішки )
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08.11.2022 23:36 Ответить
Один казав, що займається спортом для того, щоб бути здоровим, а здоров'я йому потрібне для того, щоб випити більше горілки.
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08.11.2022 23:45 Ответить
Так то воно так , але трішечки не так , бо піднятись на ,,надцяті,, поверхи не кожен умовно здоровий , зможе , да й ще якщо щось нести, наприклад баклажку з водою , не кажу вже про інвалідів.
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09.11.2022 01:28 Ответить
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08.11.2022 23:33 Ответить
это воспринимать праздник или трагедия...
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08.11.2022 23:44 Ответить
ну а самі як думаєте?
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08.11.2022 23:49 Ответить
спросите у сереги коваленко
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08.11.2022 23:51 Ответить
"...Де важливо як названа вулиця,
бо вона не освітлена та зруйнована
через постійні ракетні обстріли"
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08.11.2022 23:55 Ответить
Да ты что. Что-то я не заметил разницу между аварийными отключениями и стабилизационными. Как не было света по 10 часов в сутки так его и нет. Видать мы в те 900 тысяч не попадаем, ведь они собрались эвакуировать три миллиона
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08.11.2022 23:59 Ответить
Вчора: треба евакуювати 3 млн киян
Сьогодні: треба починати встановлення новорічної йолки
Звучить логично
Але якщо всіх евакуювати, то хто прийде на йолку?
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09.11.2022 00:02 Ответить
пидалик- дебил
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09.11.2022 06:34 Ответить
касапы - ..иторасы..
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09.11.2022 00:18 Ответить
 
 