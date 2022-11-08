В Киеве во вторник от электроснабжения отключали 904 тыс. потребителей

Отключения электроэнергии в Киеве во вторник, охватившие более 900 тысяч потребителей, происходили по графику стабилизационных отключений, аварийных применять не пришлось.

Об этом сообщил СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня мы обошлись без аварийных отключений, стабилизационных ограничений хватило, чтобы система работала. По графику за день было отключено 903 963 пользователя", - сообщил Коваленко.

В среду Киев также остается в стабилизационных графиках.

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В то же время Коваленко обратил внимание, что основная проблема с отключениями сейчас не из-за дефицита генерации, а из-за несостоятельности сетей в определенных регионах обеспечить доставку необходимого объема электроэнергии.

"И Киев, и область в этом случае пострадали больше всего от обстрелов террористов", - объяснил энергетик.