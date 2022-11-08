У Києві у вівторок від електропостачання відключали 904 тис. споживачів
Відключення електроенергії в Києві у вівторок, що охопили понад 900 тисяч споживачів, відбувалися за графіком стабілізаційних відключень, аварійних застосовувати не довелося.
Про це повідомив СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ми обійшлися без аварійних відключень, стабілізаційних обмежень вистачило, щоб система працювала. За графіком за день було відключено 903 963 користувачі", - повідомив Коваленко..
Зазначається, що на середу Київ також залишається у стабілізаційних графіках.
Водночас Коваленко звернув увагу, що основна проблема з відключеннями зараз не через дефіцит генерації, а через неспроможність мереж у певних регіонах забезпечити доставку необхідного обсягу електроенергії.
"І Київ, і область у цьому випадку постраждали найбільше від обстрілів терористів", - пояснив енергетик.
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бо вона не освітлена та зруйнована
через постійні ракетні обстріли"
Сьогодні: треба починати встановлення новорічної йолки
Звучить логично
Але якщо всіх евакуювати, то хто прийде на йолку?