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У Києві у вівторок від електропостачання відключали 904 тис. споживачів

світло,світла,відключення,віялові

Відключення електроенергії в Києві у вівторок, що охопили понад 900 тисяч споживачів, відбувалися за графіком стабілізаційних відключень, аварійних застосовувати не довелося.

Про це повідомив СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми обійшлися без аварійних відключень, стабілізаційних обмежень вистачило, щоб система працювала. За графіком за день було відключено 903 963 користувачі", - повідомив Коваленко..

Зазначається, що на середу Київ також залишається у стабілізаційних графіках.

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Водночас Коваленко звернув увагу, що основна проблема з відключеннями зараз не через дефіцит генерації, а через неспроможність мереж у певних регіонах забезпечити доставку необхідного обсягу електроенергії.

"І Київ, і область у цьому випадку постраждали найбільше від обстрілів терористів", - пояснив енергетик.

Автор: 

Київ (19542) енергетика (2602) електроенергія (6224)


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Топ коментарі
+9
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08.11.2022 23:33
+6
"...Де важливо як названа вулиця,
бо вона не освітлена та зруйнована
через постійні ракетні обстріли"
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08.11.2022 23:55
+2
Графік не відповідає заявленому на сайті ДТЕК , тому люди по декілька годин перебувають в темноті в ліфтах , і на треба казати , що би вони ними не користувались , бо для самотніх людей похилого віку треба виходити з дому , щоб купити їжі , а можливості підніматись на верхні поверхи немає з-за відсутності здоров'я . Так , сьогодні загальна кількість годин відключення була менше попередніх днів , але взагалі не за графіком , що унеможливлює строїти плани.
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08.11.2022 23:32
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Графік не відповідає заявленому на сайті ДТЕК , тому люди по декілька годин перебувають в темноті в ліфтах , і на треба казати , що би вони ними не користувались , бо для самотніх людей похилого віку треба виходити з дому , щоб купити їжі , а можливості підніматись на верхні поверхи немає з-за відсутності здоров'я . Так , сьогодні загальна кількість годин відключення була менше попередніх днів , але взагалі не за графіком , що унеможливлює строїти плани.
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08.11.2022 23:32 Відповісти
Щоб було здоровья, треба на верхні поверхи підніматися пішки. Бо якщо підніматися на ліфті, то потім не буде здоров'я, щоб підніматися пішки )
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08.11.2022 23:36 Відповісти
Один казав, що займається спортом для того, щоб бути здоровим, а здоров'я йому потрібне для того, щоб випити більше горілки.
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08.11.2022 23:45 Відповісти
Так то воно так , але трішечки не так , бо піднятись на ,,надцяті,, поверхи не кожен умовно здоровий , зможе , да й ще якщо щось нести, наприклад баклажку з водою , не кажу вже про інвалідів.
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09.11.2022 01:28 Відповісти
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08.11.2022 23:33 Відповісти
это воспринимать праздник или трагедия...
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08.11.2022 23:44 Відповісти
ну а самі як думаєте?
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08.11.2022 23:49 Відповісти
спросите у сереги коваленко
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08.11.2022 23:51 Відповісти
"...Де важливо як названа вулиця,
бо вона не освітлена та зруйнована
через постійні ракетні обстріли"
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08.11.2022 23:55 Відповісти
Да ты что. Что-то я не заметил разницу между аварийными отключениями и стабилизационными. Как не было света по 10 часов в сутки так его и нет. Видать мы в те 900 тысяч не попадаем, ведь они собрались эвакуировать три миллиона
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08.11.2022 23:59 Відповісти
Вчора: треба евакуювати 3 млн киян
Сьогодні: треба починати встановлення новорічної йолки
Звучить логично
Але якщо всіх евакуювати, то хто прийде на йолку?
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09.11.2022 00:02 Відповісти
пидалик- дебил
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09.11.2022 06:34 Відповісти
касапы - ..иторасы..
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09.11.2022 00:18 Відповісти
 
 