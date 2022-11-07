Украина получила первую партию генераторов из Литвы, – посольство. ФОТО
Посольство Украины в Литве сообщило, что в Украину из Литвы уже прибыла первая партия из 13 генераторов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook .
"Первая партия из 13 генераторов уже в Украине! Спасибо, Литва!" - заявили в посольстве.
Отмечается, что приобретение этих генераторов стало возможным благодаря поддержке инициативы сбора средств Посольства Украины в Литве "AŠ ESU UKRAINA".
"Благодаря невероятной помощи литовских друзей, мы уже готовим к отправке второй груз для восстановления энергосистемы, чтобы в домах украинцев были свет, тепло и вода. Каждый вклад – это действительно теплые объятия для украинцев", - добавили в дипмиссии.
Посольство также выразило искреннюю благодарность литовскому народу и партнерам, отозвавшимся на их срочный запрос.
"Украина всегда будет помнить тех, кто был и остается с нами в трудный час испытаний. Вместе мы обеспечим поражение государства-террориста и его наказание за террор. Вместе мы выдержим все испытания и станем еще сильнее", - отметили в посольстве.
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Самые мощные на 10кВт. По 2шт на поддоне, видимо меньшей мощностью и габаритам.
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