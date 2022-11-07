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Украина получила первую партию генераторов из Литвы, – посольство. ФОТО

Посольство Украины в Литве сообщило, что в Украину из Литвы уже прибыла первая партия из 13 генераторов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении дипмиссии в Facebook .

"Первая партия из 13 генераторов уже в Украине! Спасибо, Литва!" - заявили в посольстве.

Отмечается, что приобретение этих генераторов стало возможным благодаря поддержке инициативы сбора средств Посольства Украины в Литве "AŠ ESU UKRAINA".

"Благодаря невероятной помощи литовских друзей, мы уже готовим к отправке второй груз для восстановления энергосистемы, чтобы в домах украинцев были свет, тепло и вода. Каждый вклад – это действительно теплые объятия для украинцев", - добавили в дипмиссии.

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Посольство также выразило искреннюю благодарность литовскому народу и партнерам, отозвавшимся на их срочный запрос.

"Украина всегда будет помнить тех, кто был и остается с нами в трудный час испытаний. Вместе мы обеспечим поражение государства-террориста и его наказание за террор. Вместе мы выдержим все испытания и станем еще сильнее", - отметили в посольстве.

Украина получила первую партию генераторов из Литвы, – посольство 01
Украина получила первую партию генераторов из Литвы, – посольство 02

Автор: 

Литва (2475) энергетика (2565) энергосбережение (154)


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Топ комментарии
+23
На Дерьмака с Боневтиком наденут шерстяные трусы, а Лещенке с Арестовичем привяжут эбонитовые палочки к языкам.
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07.11.2022 20:54
+22
А можно на генераторы пустить средства с "единого канала ОПы"? Будет не мало - около 80 тыс. штук по 6.5 киловатта.
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07.11.2022 20:44
+15
Низький уклін і щира вдячність нашим шановним литовським друзям.
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07.11.2022 21:03
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А можно на генераторы пустить средства с "единого канала ОПы"? Будет не мало - около 80 тыс. штук по 6.5 киловатта.
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07.11.2022 20:44 Ответить
НіЗЗя. А як 73 відсотки будуть тоді жити без анала?
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07.11.2022 20:47 Ответить
А как они будут его смотреть без липестричества? Ручную динаму крутить?
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07.11.2022 20:50 Ответить
На Дерьмака с Боневтиком наденут шерстяные трусы, а Лещенке с Арестовичем привяжут эбонитовые палочки к языкам.
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07.11.2022 20:54 Ответить
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07.11.2022 20:57 Ответить
Тут треба підключити якийсь научний інститут... Бо через надлишок енергії може трапитись непередбачувана ситуація...
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07.11.2022 21:06 Ответить
Лещенко по кулачкам вроде?
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07.11.2022 21:14 Ответить
Їм не дісталось двох рускаязичних рабів від Кривавого Пастора щоб крутили динаму.
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07.11.2022 20:59 Ответить
А Россия получила 300 тысяч дегенераторов, которых уже некуда девать,
не говоря о том, чтобы кормить.
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07.11.2022 20:51 Ответить
Поки весь ОПус забезпечать(Тимошенко собі вже 99% пригледів один чи два) а там ВР на черзі то до людей дійде можливо через рік..... якщо дійде.
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07.11.2022 20:58 Ответить
дякуємо... від щирого серця, за кожну допомогу дякуємо...
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07.11.2022 21:01 Ответить
В першу чергу генератори потрібні Водоканалам і котельним.
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07.11.2022 21:02 Ответить
Низький уклін і щира вдячність нашим шановним литовським друзям.
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07.11.2022 21:03 Ответить
а зэ-иуда в это время бабло на асфальте пилит...зэбилы73% в темноте освещайтесь асфальтом
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07.11.2022 21:32 Ответить
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07.11.2022 21:36 Ответить
Модель генераторов не написали, вижу Könner & Söhnen
https://*******-soehnen.com/

Самые мощные на 10кВт. По 2шт на поддоне, видимо меньшей мощностью и габаритам.

Подсчитайте сколько потребителей можно запитать.
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07.11.2022 22:01 Ответить
 
 