Україна отримала першу партію генераторів з Литви, - посольство. ФОТО

Посольство України в Литві повідомило, що до України з Литви вже прибула перша партія з 13 генераторів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі дипмісії у Фейсбуці.

"Перша партія з 13 генераторів вже в Україні! Дякуємо, Литва!", - заявили у посольстві.

Зазначається, що придбання цих генераторів стало можливим завдяки підтримці ініціативи зі збору коштів Посольства України у Литві "AŠ ESU UKRAINA".

"Завдяки неймовірній допомозі литовських друзів, ми вже готуємо до відправки другий вантаж для відновлення енергосистеми, щоб в оселях українців були світло, тепло і вода. Кожен внесок – це справді теплі обійми для українців", - додали у дипмісії.

Посольство також висловило щиру вдячність литовському народу та партнерам, які відгукнулася на їх терміновий запит.

"Україна завжди пам'ятатиме тих, хто був і залишається із нами у важку годину випробувань. Разом ми забезпечимо поразку держави-терориста та її покарання за терор. Разом ми витримаємо всі випробування й станемо ще сильнішими", - зазначили у посольстві.

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