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Україна отримала першу партію генераторів з Литви, - посольство. ФОТО

Посольство України в Литві повідомило, що до України з Литви вже прибула перша партія з 13 генераторів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі дипмісії у Фейсбуці.

"Перша партія з 13 генераторів вже в Україні! Дякуємо, Литва!", - заявили у посольстві.

Зазначається, що придбання цих генераторів стало можливим завдяки підтримці ініціативи зі збору коштів Посольства України у Литві "AŠ ESU UKRAINA".

"Завдяки неймовірній допомозі литовських друзів, ми вже готуємо до відправки другий вантаж для відновлення енергосистеми, щоб в оселях українців були світло, тепло і вода. Кожен внесок – це справді теплі обійми для українців", - додали у дипмісії.

Посольство також висловило щиру вдячність литовському народу та партнерам, які відгукнулася на їх терміновий запит.

"Україна завжди пам'ятатиме тих, хто був і залишається із нами у важку годину випробувань. Разом ми забезпечимо поразку держави-терориста та її покарання за терор. Разом ми витримаємо всі випробування й станемо ще сильнішими", - зазначили у посольстві.

Також читайте: Україна може щороку економити 1,5 млрд дол. у комунальній сфері за рахунок заходів з енергозбереження, - Шмигаль

Україна отримала першу партію генераторів з Литви, - посольство 01
Україна отримала першу партію генераторів з Литви, - посольство 02

Автор: 

Литва (2414) енергетика (2601) енергозбереження (115)


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Топ коментарі
+23
На Дерьмака с Боневтиком наденут шерстяные трусы, а Лещенке с Арестовичем привяжут эбонитовые палочки к языкам.
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07.11.2022 20:54
+22
А можно на генераторы пустить средства с "единого канала ОПы"? Будет не мало - около 80 тыс. штук по 6.5 киловатта.
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07.11.2022 20:44
+15
Низький уклін і щира вдячність нашим шановним литовським друзям.
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07.11.2022 21:03
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А можно на генераторы пустить средства с "единого канала ОПы"? Будет не мало - около 80 тыс. штук по 6.5 киловатта.
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07.11.2022 20:44 Відповісти
НіЗЗя. А як 73 відсотки будуть тоді жити без анала?
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07.11.2022 20:47 Відповісти
А как они будут его смотреть без липестричества? Ручную динаму крутить?
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07.11.2022 20:50 Відповісти
На Дерьмака с Боневтиком наденут шерстяные трусы, а Лещенке с Арестовичем привяжут эбонитовые палочки к языкам.
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07.11.2022 20:54 Відповісти
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07.11.2022 20:57 Відповісти
Тут треба підключити якийсь научний інститут... Бо через надлишок енергії може трапитись непередбачувана ситуація...
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07.11.2022 21:06 Відповісти
Лещенко по кулачкам вроде?
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07.11.2022 21:14 Відповісти
Їм не дісталось двох рускаязичних рабів від Кривавого Пастора щоб крутили динаму.
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07.11.2022 20:59 Відповісти
А Россия получила 300 тысяч дегенераторов, которых уже некуда девать,
не говоря о том, чтобы кормить.
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07.11.2022 20:51 Відповісти
Поки весь ОПус забезпечать(Тимошенко собі вже 99% пригледів один чи два) а там ВР на черзі то до людей дійде можливо через рік..... якщо дійде.
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07.11.2022 20:58 Відповісти
дякуємо... від щирого серця, за кожну допомогу дякуємо...
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07.11.2022 21:01 Відповісти
В першу чергу генератори потрібні Водоканалам і котельним.
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07.11.2022 21:02 Відповісти
Низький уклін і щира вдячність нашим шановним литовським друзям.
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07.11.2022 21:03 Відповісти
а зэ-иуда в это время бабло на асфальте пилит...зэбилы73% в темноте освещайтесь асфальтом
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07.11.2022 21:32 Відповісти
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07.11.2022 21:36 Відповісти
Модель генераторов не написали, вижу Könner & Söhnen
https://*******-soehnen.com/

Самые мощные на 10кВт. По 2шт на поддоне, видимо меньшей мощностью и габаритам.

Подсчитайте сколько потребителей можно запитать.
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07.11.2022 22:01 Відповісти
 
 