Росія цілковито знищила всю енергосистему Херсону, – ДТЕК

Росія знищила всю енергосистему Херсону. Однак Україна має намір відновити її за 1 місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільного" розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Він наголосив: компанія готова надати "Херсонобленерго" необхідне обладнання для "першого відновлення" енергосистеми регіону.

"Потрібно подивитися на ті регіони, де взагалі немає світла. Це сьогодні визволений Херсон. Там рашисти зруйнували всю енергосистему. Там не те що графіків, там узагалі немає електроенергії", – розповів Сахарук.

При цьому він зазначив: після деокупації Київської області відновлення її енергосистеми зайняло 30 днів. Очікується, що стільки ж часу триватимуть і роботи на визволеній частині Херсонщини.

