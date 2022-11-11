УКР
Росія цілковито знищила всю енергосистему Херсону, – ДТЕК

Росія знищила всю енергосистему Херсону. Однак Україна має намір відновити її за 1 місяць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільного" розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Він наголосив: компанія готова надати "Херсонобленерго" необхідне обладнання для "першого відновлення" енергосистеми регіону.

"Потрібно подивитися на ті регіони, де взагалі немає світла. Це сьогодні визволений Херсон. Там рашисти зруйнували всю енергосистему. Там не те що графіків, там узагалі немає електроенергії", – розповів Сахарук.

При цьому він зазначив: після деокупації Київської області відновлення її енергосистеми зайняло 30 днів. Очікується, що стільки ж часу триватимуть і роботи на визволеній частині Херсонщини.

Топ коментарі
+26
Запорєбрікові отходи вміють тільки руйнувати, памятники члєніну ставити, петушків з гімна ліпити, ну ще щі лаптями хльобати-тут вміння козломордих закінчуються
11.11.2022 21:53 Відповісти
+25
Які ж ви кацапи все- таки мстиві ган@ ндони 😡
11.11.2022 21:53 Відповісти
+23
"Пришёл, увидел, победил" Ю. Цезарь; "Пришёл, насрал, убежал" ... ну ви самі зрозуміли!
11.11.2022 21:55 Відповісти
11.11.2022 21:53 Відповісти
І за що може "мстити" навала орківської орди?
12.11.2022 04:21 Відповісти
11.11.2022 21:53 Відповісти
це було очікувано...завтра ще скажуть що насоси в Антонівці для миколаївського водогону взірвали кацапи..теж очікувано
11.11.2022 21:54 Відповісти
Вже давно сказали експерти CNN
11.11.2022 22:35 Відповісти
вони прогнозують, а завтра цей прогноз підтвердиться...
11.11.2022 22:42 Відповісти
11.11.2022 21:55 Відповісти
забув про "макнуло в лайно пальця - написало на стіні "вялікая раіся", між насрав і утік
11.11.2022 21:58 Відповісти
не забувайте про міни-пасстки !!!!!
бережіть своїх спеціалістів...т
11.11.2022 21:57 Відповісти
в продовж кордону, на території параші десятки ТЕС, котелень, мостів та ТВ-РАДІО- ТЕЛЕФОННИХ трансляторів, на відстані вистрілу наявниї у нас ракет а то і пушок з градами від 20 до 80 км
ЧОМУ ВОНИ, МЛЯТЬ, ЦІЛІ ТА ПРАЦЮЮТЬ, ВАШУ МАТЬ??????????????????
11.11.2022 21:59 Відповісти
Зе не дозволяє. Інакше як?
11.11.2022 22:19 Відповісти
А поп - сатанист Гудяев(Кирил) знает, что его послушники вытворяют в Украине ?
11.11.2022 22:26 Відповісти
а ви як думаєте?
він ще й благословляє, хоча це не вірний вислів, бо секта сатани не може благословляти!
11.11.2022 23:53 Відповісти
"після деокупації Київської області відновлення її енергосистеми зайняло 30 днів." Какой же бред! Ахметконтора уже ******* лапшу вешать. Да во время оккупации киевской области энергетическая инфраструктура была в гораздо лучшем состоянии чем сейчас. У меня над головой снаряды летали но свет и интернет почти не выключали. А сейчас по 12-16 часов в сутки без света сидят вся область и город. **** вы там возобновляете? Евробабки пилите. Херсону тяжко будет. Не слушайте этих ахметовских **********. У кого есть возможность лучше выехать из города и подальше от левого берега. Лапти ********, остановятся, отхаркаются и начнут ******* по всему правому берегу и в первую очередь по Херсону и в первую очередь по критической инфраструктуре. Тяжко будет( Вам сами эти ********* это скажут но через месяц.. как обычно.
11.11.2022 22:29 Відповісти
Де вона була краща в Київській області? Трансформатори горіли,дроти/стовпи валялись. І дійсно відновили за 30 приблизно днів. Де це ви на Київщині сиділи зі світлом?! На росії ,мабуть,а не Київщині.
показати весь коментар
дтек - ты кацапоахметов
11.11.2022 22:32 Відповісти
Типа РабZeя пришла навсегда...
Подонки конченые Обезьяны...🦍🦍
11.11.2022 23:12 Відповісти
На часі почати згортати енергомонополію ДТЕК. Її володар - чи не найголовніший винуватець всіх цих подій з 2014р. Не можна це забути!
11.11.2022 23:33 Відповісти
терміново відкрити збір на un24 відновлення енергопостачання херсонщини. терміново треба закупити 10 підстанцій, це 400 мильон гривень. По 40 гр. з носа.
11.11.2022 23:42 Відповісти
Нічого,кацапські тварюки,Україна з вас останні штани стягне. Відбудуєте ВСЕ!!!
11.11.2022 23:43 Відповісти
 
 