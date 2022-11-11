Величезна територія Херсонщини замінована росіянами, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов застеріг, що велика територія Херсонської області замінована росіянами, та закликав не поспішати повертатися українців на звільнені території, поки не дозволять Збройні сили України.
Про це він сказав у ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Те, що стосується інфраструктури, вони нищать все, що можна нищити. І на превеликий жаль, ми на сьогоднішній день можемо підтвердити - величезна територія є замінована. Більш того, ми не виключаємо, що є закладені великі "фугаси". І тому дуже обережно треба населенню ставитися до цього питання. І до того часу, поки наші Збройні сили, наші військові не дадуть добро на повернення в ті населені пункти, які кожного дня вони звільняють, на жаль, поки що туди повертатися населенню ми не радимо. Тому що має бути чиста територія від мін, від вибухових речей. Це велика робота для наших хлопців і дівчат, які займаються цією роботою", - підкреслив Данілов.
Він також підтвердив, що Антонівський міст дійсно в "абсолютно непрацездатному стані".
"Те, що стосується відходу окупантів, - це під впливом наших Збройних сил відбувається. Ніякого "акту доброї волі" або ще щось вони там собі вигадують і показують по телебаченню, що хтось комусь дає команди... Вони чітке мають уявлення, якщо б вони там залишалися ще певний період часу, то їх би там би фізично вже не було", - підкреслив секретар РНБО.
Він додав, що на сьогодні переправи через Дніпро ускладнені, проте зауважив, що "наші Збройні сили розуміють, в який спосіб долати ці перепони".
Як повідомлялося, сьогодні по обіді Головне управління розвідки повідомило, що Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини Збройних сил України,
Сподіваюсь, що ніхто не забуде слова данілова про відсутність достатніх сил у рашистів для вторгнення!
Отсутствие подбитой техники, пленных и убитых говорит о том, что по отходящим русским ВСУ не стреляли.
Поэтому Зеленский боится, что порохоботы после спада эйфории от ВСУ в Херсоне, начнут разгонять зраду по поводу безболезненно выпущенных с правого берега Днепра войск РФ.
После видео с подрывом Антоновского моста только самый отмороженный вроде Арестовича способен заявлять, что это был не подрыв при отходе, а попадание HIMARS.
Лёха отчаянно пытается доказать детонацию колонны на мосту и понтонов под ним. Но версия очевидно слабая. Вчера уходила последняя легкобронированная техника РФ с личным составом, а не грузовики со снарядами. Попадание по ней не вызвало бы такой детонации. Это был подрыв, чтобы не допустить преследования.
Не подрыв, а удар HIMARS по российской технике. Арестович назвал причину обрушения Антоновского моста