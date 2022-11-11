"ЗСУ! ЗСУ!" - херсонці зустрічають визволителів у центрі міста. ВIДЕО

Жителі Херсона, що перебував під окупацією з 1 березня, зі сльозами на очах вітають визволителів.

Відео радісної події опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Люди скандують "Слава ЗСУ!", розмахують прапорами, обіймають захисників України. Дехто плаче.

Херсон був в окупації 256 днів. 11 листопада його визволили Збройні Сили України.

Дивіться: Колона українських воїнів у Херсоні. ВIДЕО