"ЗСУ! ЗСУ!" - херсонці зустрічають визволителів у центрі міста. ВIДЕО
Жителі Херсона, що перебував під окупацією з 1 березня, зі сльозами на очах вітають визволителів.
Відео радісної події опубліковане в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Люди скандують "Слава ЗСУ!", розмахують прапорами, обіймають захисників України. Дехто плаче.
Херсон був в окупації 256 днів. 11 листопада його визволили Збройні Сили України.
