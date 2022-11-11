Колона українських воїнів у Херсоні. ВIДЕО

У мережі опубліковане відео, на якому зафіксований момент, як один з українських підрозділів іде херсонською вулицею.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як херсонці зустрічають бійців квітами та українськими прапорами.

