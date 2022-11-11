Колона українських воїнів у Херсоні. ВIДЕО
У мережі опубліковане відео, на якому зафіксований момент, як один з українських підрозділів іде херсонською вулицею.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як херсонці зустрічають бійців квітами та українськими прапорами.
Будуть зустрічати квітами!!!!! Навіть колишні ватники!!!)
Жоден не втече.
- схоже, це шлях зрадника України.
А зелені дерева -- ну так, південь.
Хто це? Де підтвердження автентичности відео?
Бережи вас всіх Господь та Матінка Богородиця
Схоже, це відео з іншого місця та іншої події.
Хто повідомляє, цензор чи alesia.batsman???
Наповнювачі контенту, ви коли навчитеся правильно подавати інформацію?
Ось вам і "Россия здесь навсегда".