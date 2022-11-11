УКР
Колона українських воїнів у Херсоні. ВIДЕО

У мережі опубліковане відео, на якому зафіксований момент, як один з українських підрозділів іде херсонською вулицею.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як херсонці зустрічають бійців квітами та українськими прапорами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Посол ЄС Маасікас: З Україною в Херсон повертається Європа. ФОТО

Автор: 

я під кожною новиною з Херсону
ЛОВИТЕ ******* НА ,, ПАЛЯНЫЦЯ,, там пидаров переодетых еще тысячи прячутся.
Какое прекрасное видео! Супер! Слава Украине!
я під кожною новиною з Херсону
11.11.2022 15:44 Відповісти
Какое прекрасное видео! Супер! Слава Украине!
11.11.2022 16:27 Відповісти
Интересно, на Донбассе будет такая встреча?
11.11.2022 17:06 Відповісти
Обов'язково! В Криму теж!
11.11.2022 17:14 Відповісти
Хотів би помилятися, але думаю на жаль - ні . Бачимо скільки вояк в ЛДНР, які воюють за расєю .
11.11.2022 18:58 Відповісти
Я з Маріуполя. За кілька днів до нашої еваукцйії звідти, я мав бесіду із сусідом ватником. Так він казав, що він любив рашку, але навіть не уявляв, що вона може витварити таке!

Будуть зустрічати квітами!!!!! Навіть колишні ватники!!!)
12.11.2022 15:52 Відповісти
Текст песни понравился. Героям Слава! Представляю какие ощущения у херсонцев сейчас...
11.11.2022 17:36 Відповісти
ЛОВИТЕ ******* НА ,, ПАЛЯНЫЦЯ,, там пидаров переодетых еще тысячи прячутся.
11.11.2022 15:44 Відповісти
Паляниця, укр-залізниця і нісенітниця..
11.11.2022 16:09 Відповісти
Добре ловляться на "ДРАБИНА З ПОВИЛАМУВАНИМИ *******"
Жоден не втече.
11.11.2022 16:27 Відповісти
шибениця, в'язниця, цвинтар, домовина...
11.11.2022 16:31 Відповісти
Правильний порядок слів: в'язниця, шибениця, домовина , цвинтар..
- схоже, це шлях зрадника України.
11.11.2022 16:39 Відповісти
нє, "домовина" тут зайве слово. цілком достатньо буде "пакет для сміття"
11.11.2022 22:58 Відповісти
ще може бути - підіпригора
11.11.2022 20:10 Відповісти
+ рябеньке телятко.
12.11.2022 08:13 Відповісти
криниця, рушниця...
11.11.2022 17:08 Відповісти
Укразалiзниця
11.11.2022 17:34 Відповісти
Цікаво як тебе відрізнити від усруса?
11.11.2022 17:13 Відповісти
Поводять... якщо про все вже домовлено.

А зелені дерева -- ну так, південь.
11.11.2022 15:49 Відповісти
Це відео від 18.10) і це не Херсон... Добавлять не розібравшись що це і звідки)
12.11.2022 08:58 Відповісти
Більше схоже на зйомку повернення нашого підрозділу в ППД. Військовий якийсь з натовпу обніматися поліз. Явно корєш. Чийсь. Цензор,ви на приколі?
11.11.2022 15:50 Відповісти
Вони забули сказати, що відео розміщене на лицекнизі користувачки alesia.batsman.

Хто це? Де підтвердження автентичности відео?
11.11.2022 16:27 Відповісти
Это жена Гордона.
11.11.2022 16:50 Відповісти
Так, це відео повернення) і, це не Херсон) і по формі видно, що не ЗСУ
12.11.2022 09:01 Відповісти
А хто? Техаські рейнджери?
12.11.2022 10:40 Відповісти
Це прикордонники
12.11.2022 15:28 Відповісти
Все вертається на круги своя .
11.11.2022 15:46 Відповісти
Колона українських воїнів після успішно проведеної колонотерапії рашистів.
11.11.2022 15:47 Відповісти
Хлопці як дуби...
11.11.2022 15:50 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Бережи вас всіх Господь та Матінка Богородиця
11.11.2022 15:51 Відповісти
Парни осторожнее. Рашисты очень коварные. Могут и накрыть артой и ракетами всю херсонскую площадь
11.11.2022 15:51 Відповісти
Слава Богу!
11.11.2022 15:53 Відповісти
Вот кого на самом деле украинцы встречают с цветами!
11.11.2022 16:02 Відповісти
Зміїний,Київщина , Харківщина , Херсон і частина області уже очищені від саранчі! Як приємно ! А далі побачим!
11.11.2022 16:11 Відповісти
Від сарани)))
11.11.2022 16:52 Відповісти
Красавцы!!!
11.11.2022 16:11 Відповісти
Это памятная дата 11.11.22 Теперь зачистка города от дрг русни и разминирование. Следующая остановка -Крым
11.11.2022 16:14 Відповісти
Слава ЗСУ та Генералам Марченко Залужному Наєву Забродському та іншим Воінам України💪💪💪❤️🖤
11.11.2022 16:16 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА.
11.11.2022 16:48 Відповісти
И песня такая актуальная. Как говорится - из песни слов не выкинешь.
11.11.2022 16:17 Відповісти
Є й інші деталі, але мій коментар вище видалили модератори.
Схоже, це відео з іншого місця та іншої події.
11.11.2022 16:21 Відповісти
Та да.в Красноярске минус 4😛 дерева давно лисиє😛
11.11.2022 16:26 Відповісти
В Киеве +11. В Херсоне тем более теплее
11.11.2022 17:01 Відповісти
Есть другое сегодняшнее видео с центра Херсона. Там тоже деревья зеленые.
11.11.2022 16:56 Відповісти
аня,це зрада,це все неправда ,кацапоиды неубиваемая 2я армия 3го мира,ани до сих пор в Херсоне бд(з)дят
11.11.2022 17:06 Відповісти
По-перше, саме це не Херсон, це здається пригород - або Чернобаївка або Степанівка. По-друге, Херсон розташований на півдні, у минулому році до кінця грудня там була майже така погода. По-трете, на інших фото та відео показано центральну площу Херсона. Центр Херсона добре знаю. Якщо Ви чогось не знаєте, не треба зраду розганяти.
11.11.2022 17:41 Відповісти
Це взагалі далеко від Херсону) і, навіть не область)
12.11.2022 08:59 Відповісти
Резников зранку казав що ще тиждень будуть війска виходити та наші заходити,а тут вже в Херсоні
11.11.2022 16:20 Відповісти
"...як повідомляє цензор.НЄТ..."

Хто повідомляє, цензор чи alesia.batsman???

Наповнювачі контенту, ви коли навчитеся правильно подавати інформацію?
11.11.2022 16:25 Відповісти
Слава Украини ‼️Низький уклин Героям ❤️💙💛🙏🙏🙏ЗСУ‼️Слава Херсону 💙💛❤️Партизанам 🙏‼️
11.11.2022 16:27 Відповісти
Радісний день!!! Ще й у братів поляків сьогодні День Незалежності
11.11.2022 16:33 Відповісти
Ще у Канаді - День пам'яті Remembrance Day
11.11.2022 17:35 Відповісти
Спасибо Генералу Залужному и кожному українському воїну
11.11.2022 16:35 Відповісти
11.11.2022 16:43 Відповісти
ДО СЛЁЗ...
11.11.2022 17:11 Відповісти
Низький уклін нашим героям ЗСУ!
11.11.2022 17:27 Відповісти
В Херсон зайшла спецура.Не все так швидко.А це відео не з Херсону це відео ще вчорашнього чи позавчорашнього дня.
11.11.2022 17:37 Відповісти
По дорозі до Херсону, в Херсоні...Факт той що це зробили ЗСУ і вони ще не раз будуть йти переможним строєм по наших звільнених від орди містах.
11.11.2022 17:58 Відповісти
Так а я про що.Но це не Херсон.Біля Херсона.Все таки правда важлива.
11.11.2022 19:46 Відповісти
Pozdravlyayu rebyata s osvobojdeniem, Azerbaycan s vami, SLAVA UKRAINE!
11.11.2022 17:43 Відповісти
Це відео - на всі кацапські канали, нехай порадють, суки.... і поміркують - у що ЇМ стаои забави плюгавого недофюрера. Шматок лайна. Слава Україні, слава й шана нашим воякам. Ледь не прослезився...
11.11.2022 17:48 Відповісти
Багато українських прапорів. Значить, вони весь час окупації ховались херсонцями, а вони чекали свого звільнення.
Ось вам і "Россия здесь навсегда".
11.11.2022 18:04 Відповісти
Слава Україні!
11.11.2022 18:29 Відповісти
Слава Украине! Я DEDALiu . Поздравляю всех украинцев с большой победой! PS Как там амфаш?
11.11.2022 18:39 Відповісти
Ловіть кацапську погань, що там ще залишилася паролем: "Лисиця везе паляниці Укрзалізницею і верзе нісенітниці". Не дякуйте
11.11.2022 21:15 Відповісти
 
 