Посол ЄС Маасікас: З Україною в Херсон повертається Європа. ФОТО
Посол Євросоюзу Матті Маасікас прокоментував прихід Збройних сил України у Херсон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Маасікас опублікував у своєму Twitter фото з центральної площі Свободи, де люди почали збиратися із символікою України, а також вивісили прапор Євросоюзу.
"З Україною повертається і Європа. Херсон прямо зараз", - написав Маасікас.
