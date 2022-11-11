УКР
Посол ЄС Маасікас: З Україною в Херсон повертається Європа. ФОТО

Посол Євросоюзу Матті Маасікас прокоментував прихід Збройних сил України у Херсон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Маасікас опублікував у своєму Twitter фото з центральної площі Свободи, де люди почали збиратися із символікою України, а також вивісили прапор Євросоюзу.

"З Україною повертається і Європа. Херсон прямо зараз", - написав Маасікас.

Посол ЄС Маасікас: З Україною в Херсон повертається Європа 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ заходять у Херсон. ВIДЕО

теперь нужно больше следаков и криминалистов в Херсон, чтобы все преступления зафиксировать для трибунала!
11.11.2022 15:18 Відповісти
І європейських журналістів щоб показати, що приніс рузьге мір у всій красі.
11.11.2022 15:26 Відповісти
Только с коллаборационистами не нужно спешить. Пусть с ними сначала сами херсонцы побеседуют. Глядишь и следакам меньше работы будет.
11.11.2022 15:31 Відповісти
Другими словами возвращается цивилизация.
11.11.2022 15:25 Відповісти
11.11.2022 15:26 Відповісти
Как же они гордятся своей Европой. На грани апломба.
11.11.2022 15:31 Відповісти
З Україною - Європа стає повноцінною
11.11.2022 15:45 Відповісти
ЗСУ забеспечують те, що Європа залишається Європою.
11.11.2022 16:26 Відповісти
 
 