Посол ЄС Маасікас: З Україною в Херсон повертається Європа. ФОТО

Посол Євросоюзу Матті Маасікас прокоментував прихід Збройних сил України у Херсон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Маасікас опублікував у своєму Twitter фото з центральної площі Свободи, де люди почали збиратися із символікою України, а також вивісили прапор Євросоюзу.

"З Україною повертається і Європа. Херсон прямо зараз", - написав Маасікас.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ заходять у Херсон. ВIДЕО