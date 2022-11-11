ЗСУ заходять у Херсон. ВIДЕО
Українські підрозділи зайшли в Херсон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані фрагменти відео, на якому херсонці зустрічають передові підрозділи сил оборони.
Херсонське видання "Мост" теж повідомляє, що "за наявною інформацією, українські військові знаходяться на території Херсона".
"Локація легко впізнавана – це перехрестя вулиць Лавреньова та Івана Богуна в Шуменському мікрорайоні", - пише видання і публікує фото.
У мережі також опубліковане відео, на якому українські воїни встановлюють жовто-блакитний прапор на головному управління Національної поліції в Херсонській області.
дівчині зі скрипкою респект
То шо? Арештувати?
Не перебільшуйте. Сказано же, можуть бути перевдягнутими.
навіть сама скабєєва підтвердила
Але десь поруч якісь характерники ріжуть цибулю
Слава ЗСУ! Україна не росія - вона у Херсоні дійсно НАЗАВЖДИ!
P.S.: і не можу без класики:
Русня, шо с ******?
- войска выведены из-за проблем с логистикой
- выведено 30 тыс военных и 5 тыс единиц техники за пару дней, в том числе под ремонт
што? ))
ЦЕ ВСЕ ЗАВДЯКИ СУПУТНИКУ СЄРЙОЖИ ПРИТУЛИ ЯКОГО НІХТО НЕ БАЧИВ І ПРО ЯКИЙ
НІХТО НЕ ЧУВ 🤣
Сєрьожу в прєзідєнти
Камеді Клаб Юкрейн.