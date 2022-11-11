ЗСУ заходять у Херсон. ВIДЕО

Українські підрозділи зайшли в Херсон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані фрагменти відео, на якому херсонці зустрічають передові підрозділи сил оборони.

Херсонське видання "Мост" теж повідомляє, що "за наявною інформацією, українські військові знаходяться на території Херсона".

"Локація легко впізнавана – це перехрестя вулиць Лавреньова та Івана Богуна в Шуменському мікрорайоні", - пише видання і публікує фото.

У мережі також опубліковане відео, на якому українські воїни встановлюють жовто-блакитний прапор на головному управління Національної поліції в Херсонській області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителі Херсону вийшли на вулиці міста з прапорами України. ФОТОрепортаж