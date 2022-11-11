УКР
ЗСУ заходять у Херсон. ВIДЕО

Українські підрозділи зайшли в Херсон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковані фрагменти відео, на якому херсонці зустрічають передові підрозділи сил оборони. 

Херсонське видання "Мост" теж повідомляє, що "за наявною інформацією, українські військові знаходяться на території Херсона".

"Локація легко впізнавана – це перехрестя вулиць Лавреньова та Івана Богуна в Шуменському мікрорайоні", - пише видання і публікує фото.

ЗСУ заходять у Херсон 01

У мережі також опубліковане відео, на якому українські воїни встановлюють жовто-блакитний прапор на головному управління Національної поліції в Херсонській області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жителі Херсону вийшли на вулиці міста з прапорами України. ФОТОрепортаж

визволення (569) Херсон (3570)
+152
хто біля мене ріже цибулю...
дівчині зі скрипкою респект
11.11.2022 14:11 Відповісти
+64
Героям-херсонцям Слава!!!
11.11.2022 14:11 Відповісти
+59
Благослови, Господи, наших воїнів і допоможи їм перемогти ворога!
11.11.2022 14:12 Відповісти
хто біля мене ріже цибулю...
дівчині зі скрипкою респект
11.11.2022 14:11 Відповісти
безумовно
11.11.2022 14:16 Відповісти
Це точно.На це неможливо дивитись без емоцій.Я вчора ввечері включив брифінг Подоляка І арестовича за 25 лютого.А сьогодні таке.ЗСУ герої
11.11.2022 14:20 Відповісти
І в мене те саме. Я ж навіть в Херсоні ніколи не бував.
11.11.2022 14:29 Відповісти
отакої, цибуля додалася до бавовни
11.11.2022 14:30 Відповісти
Там треба "Горлицю" грать! Або "чардаш" з "арканом"!
11.11.2022 14:33 Відповісти
Це сльози щастя....😊🤗
11.11.2022 16:28 Відповісти
Як зранку почали різати ту цибулю так досі і ріжуть… хай ріжуть, я тільки рада, більше цибулі!
11.11.2022 20:41 Відповісти
Героям-херсонцям Слава!!!
11.11.2022 14:11 Відповісти
Тепер уважно перевірити всіх чоловіків на наявність Українського громадянства, бо замаскованих орків там залишилось, з різних причин, дуже багато.
11.11.2022 14:29 Відповісти
спочатку відфільтрувати на знання української, у кого трабли - перевіряти конкретно..бо потім виявиться, що вони ще собі паспортів намалювати встигли
11.11.2022 14:52 Відповісти
В Азові також є руськомовні, тай у більшості частин вони також присутні.
То шо? Арештувати?
11.11.2022 14:59 Відповісти
Дмитро Хлопченко
Не перебільшуйте. Сказано же, можуть бути перевдягнутими.
11.11.2022 15:47 Відповісти
Вони то російськомовні, бо шкідлива звичка нав'язлива, від неї нелегко позбавитись, але ж українську мову, все одно, знають і "Заповіт" Шевченка напам'ять - теж.
11.11.2022 16:19 Відповісти
якщо москаль рота роззявить, відразу можна різницю відчути..і Азов тут нідочого..акцент просто жах..ніяким знанням не перебити
11.11.2022 23:08 Відповісти
им как бы проще сдаться и пойти на полное государственное украинское обеспечение питание\медобслуживание и т.п. с перспективой обмена. хотя отсутствие мозгов и наличие военных преступлений наверное сказывается.
11.11.2022 15:45 Відповісти
у нас полон цивілізованіший, ніж в них "вільне" життя..медобслуговування - вони й слів таких не знають
11.11.2022 23:10 Відповісти
11.11.2022 16:30 Відповісти
Благослови, Господи, наших воїнів і допоможи їм перемогти ворога!
11.11.2022 14:12 Відповісти
🙏🙏🙏
11.11.2022 16:52 Відповісти
Это не отход. Это разгром кацапов. Будут тонны трофейного бк и техники.
11.11.2022 14:13 Відповісти
гаварящая галава канашенки утверджаєт что патєрь нєт
11.11.2022 14:15 Відповісти
А полонених рашистів брати і обміняти на тисячі Азовців хіба ТАБУ? Пріказ от вярховнага другой?
11.11.2022 15:11 Відповісти
супер! Так тримати!
11.11.2022 14:13 Відповісти
слава українським воїнам ,воїнам-визволителям
11.11.2022 14:13 Відповісти
11.11.2022 14:14 Відповісти
Ось справжні визволителі!
11.11.2022 14:16 Відповісти
на кацапському тб верещать що український Херсон належить московії
навіть сама скабєєва підтвердила
11.11.2022 14:19 Відповісти
Нє, ну єслі скабєєва, то воно, безумовно, так і є. Це ж неабиякий авторитет
11.11.2022 14:22 Відповісти
11.11.2022 14:30 Відповісти
Они всю жизнь визжат что и Киев и вся Украина принадлежит московии. Ну что поделаешь если их некому вылечить. Придется просто огородить умалишенных высоким забором
11.11.2022 14:26 Відповісти
Это как некому вылечить? А ВСУ?
11.11.2022 14:30 Відповісти
"Спрячь за високім забором дзєвчьонку, - викраду вмєстє с забором..."

11.11.2022 14:55 Відповісти
класно Джона Вейна загримірували
11.11.2022 16:40 Відповісти
Ну от і все. Феніта ля комедія.
11.11.2022 14:17 Відповісти
Херсонцям-патріотам респект! Дочекались визволення і не підкорились орді! СЛАВА ЗСУ!
11.11.2022 14:19 Відповісти
Наші хлопці Героі - честь їм та хвала 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
11.11.2022 14:20 Відповісти
СЛАВА БОГУ І ШАНА ВСУ.
11.11.2022 14:22 Відповісти
Навiки Слава Господу! 🙏🙏🙏 Шана ЗСУ! 😍
11.11.2022 16:56 Відповісти
Йой би зараз йще до Токмаку пійти -- ось тут би в орків була б панічна атака !
11.11.2022 14:25 Відповісти
Добре що встигли до морозів...Так тримати!
11.11.2022 14:26 Відповісти
Расєюшка так за ніх жёппу рвала, скрєп нє щадя, а оні... Тьфу, протівньіе, не будем вас больше от фашистов асвабаждать!
11.11.2022 14:26 Відповісти
Цікаво скільки усрусов перевдяглись в цивільне та поховали зброю? Це ж купа роботи по їхньому виявленню. Думаю ті хто в Херсоні й два слова українською не звяжуть й є перевдягнені цапи.
11.11.2022 14:37 Відповісти
11.11.2022 14:57 Відповісти
Спокойно и буднично,без шума и пыли.Вот так же ВСУ зайдет в Крым.Мы у себя дома.
11.11.2022 15:04 Відповісти
11.11.2022 16:58 Відповісти
Трохи до настрою, додауть нам ворожі пабліки такою інфою: "Именем погибшего 9 ноября вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова будет названа одна из улиц Херсона, сообщил представитель администрации области Сергей Мороз в эфире "Соловьев Live""
11.11.2022 15:14 Відповісти
Буде названо один зі сміттєбаків на вулиці на околиці Херсона.
11.11.2022 15:26 Відповісти
Ций бак втопиться в слюнi плюющих на нього.
11.11.2022 15:50 Відповісти
Вічна слава полеглим героям! Шана та подяка живим!
11.11.2022 15:32 Відповісти
Где те люди сейчас, которые выходили в марте-апреле в Херсоне за Украину. Живы ли после ФСБ-шных подвалов? Представляю, как херсонцы ждали этого дня!
11.11.2022 15:34 Відповісти
11.11.2022 15:36 Відповісти
Слава Україні!
11.11.2022 15:41 Відповісти
Божечки....я плачу...
11.11.2022 15:42 Відповісти
До сліз!!! Слава Україні!!! Але пильнувати треба ой як моцно! Думаю, що рашики козачків лишили немало. Тримайся, український Херсон!!! Чекаємо на такі ж події в Запорізькій області.
11.11.2022 15:46 Відповісти
Слава Богу!
11.11.2022 15:47 Відповісти
Навiки Слава! 🙏🙏🙏
11.11.2022 17:00 Відповісти
Буде вам кацапи не ХЕРСОН, а вічний ХЕРовийСОН!
11.11.2022 15:51 Відповісти
Нашим Героям - Слава! Слава! Слава! Херсонцям - слава! Сльози радості...
11.11.2022 16:03 Відповісти
Слава Україні! Слава ЗСУ!
11.11.2022 16:24 Відповісти
Трясця, та що коїться? Сиджу один у кімнаті...
Але десь поруч якісь характерники ріжуть цибулю
Слава ЗСУ! Україна не росія - вона у Херсоні дійсно НАЗАВЖДИ!

P.S.: і не можу без класики:
Русня, шо с ******?
11.11.2022 16:58 Відповісти
Слава ЗСУ! Слава нашим героям!
11.11.2022 17:03 Відповісти
владімір хло 11.11.2022 підписав указ про вихід правобережної Херсонщини разом з містом Херсон зі складу уzкай *********.
11.11.2022 17:40 Відповісти
Дівчинка, зі скрипкою , на перехресті, під час дій- за це тре москалів та всілякіх малоросів гатити без останку, щоб смердючого сліду не лишалось!
11.11.2022 17:41 Відповісти
Слава Богу и ЗСУ
11.11.2022 18:32 Відповісти
Кое-что в копилку версии договорняка в Херсоне, следите за руками)
- войска выведены из-за проблем с логистикой
- выведено 30 тыс военных и 5 тыс единиц техники за пару дней, в том числе под ремонт

што? ))
11.11.2022 18:47 Відповісти
Ждем видео "ВСУ заходят в Донецк", "ВСУ заходят в Луганск" и "ВСУ заходят в Симферополь".
11.11.2022 19:16 Відповісти
ЗСУ заходять у Херсон. ВIДЕО

ЦЕ ВСЕ ЗАВДЯКИ СУПУТНИКУ СЄРЙОЖИ ПРИТУЛИ ЯКОГО НІХТО НЕ БАЧИВ І ПРО ЯКИЙ
НІХТО НЕ ЧУВ 🤣
11.11.2022 19:18 Відповісти
Дивно, що тобі Притула особисто фотки з нього не присилає - тут стопудово якась зрада!
11.11.2022 20:01 Відповісти
Та нє, завдяки супутнику Сєрйожи ЗСУ визволили Херсон і провели Харківську операцію 😁
Сєрьожу в прєзідєнти
Камеді Клаб Юкрейн.
11.11.2022 20:16 Відповісти
от всей души поздравляю жителей Херсона и всей Украины с долгожданным освобождением от рашистской мрази!
11.11.2022 20:18 Відповісти
Так это уже на Крым идут???
11.11.2022 20:21 Відповісти
11.11.2022 21:34 Відповісти
uže treba ispravliati - naraZZija ušla za karabljom...
12.11.2022 00:04 Відповісти
теперь руського мира я думаю что не хочет никто.
12.11.2022 08:01 Відповісти
 
 