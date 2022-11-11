УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7147 відвідувачів онлайн
Новини Війна
16 355 33

Херсон повертається під контроль України, до міста заходять ЗСУ, - ГУР МО

херсон

ЗСУ тримають під вогневим контролем шляхи відступу російських окупантів.

Про це повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений". - йдеться в повідомленні.

В ГУР звернулися до російських окупантів, які залишилися у Херсоні.

"Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон. У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує вам збереження життя та безпеку. Ми дотримуємося Женевських конвенцій, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість вашого обміну на військовослужбовців українських Збройних Сил, які перебувають у полоні в Російській Федерації", - наголосили в Головному управлінні розвідки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці визволених міст на Херсонщині замальовують російську символіку та відновлюють українську. ВIДЕО

Загарбникам радять звертатися на гарячу лінію проєкту "Хочу жить". 

"Якщо ви не маєте змоги зв'язатися з проектом "Хочу жити", виконуйте такі дії:

- відстебніть магазин і повісьте зброю на ліве плече стволом вниз, підніміть руки з білим прапором (підійде будь-яка біла тканина), кричіть "Здаюся!", підходьте до українських військових за командою та виконуйте всі їхні вимоги.

Як здатися в полон у складі групи чи підрозділу:

- Складіть всю зброю і відійдіть, станьте перед своєю військовою технікою (перед цим заглушіть її – вона не повинна бути в бойовому положенні), відправте переговорника (офіцера або найстаршого за званням) – він повинен бути беззбройним і мати білий прапор", - пояснили в ГУР МО.

Водночас громадянам Україн, яких насильно "призвали" та змусили воювати на боці окупантів радять повідомити про це ЗСУ.

Читайте: Більша частина окупантів ще перебуває на правому березі Херсонщини, - ГУР МО

Автор: 

визволення (569) розвідка (3917) Херсон (3570) деокупація (951)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Трохи до настрою, додауть нам ворожі пабліки такою інфою: "Именем погибшего 9 ноября вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова будет названа одна из улиц Херсона, сообщил представитель администрации области Сергей Мороз в эфире "Соловьев Live""
показати весь коментар
11.11.2022 15:30 Відповісти
+18
показати весь коментар
11.11.2022 15:38 Відповісти
+14
В пеклі хай назвуть, якщо там є вулиці.
показати весь коментар
11.11.2022 15:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трохи до настрою, додауть нам ворожі пабліки такою інфою: "Именем погибшего 9 ноября вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова будет названа одна из улиц Херсона, сообщил представитель администрации области Сергей Мороз в эфире "Соловьев Live""
показати весь коментар
11.11.2022 15:30 Відповісти
В пеклі хай назвуть, якщо там є вулиці.
показати весь коментар
11.11.2022 15:34 Відповісти
Ну это только если они построят свой отдельный херсон у себя в Заду.Только из ордынцев строители как из путинского чемодана пуля, дерзайте...
показати весь коментар
11.11.2022 23:14 Відповісти
"... який чинитиме опір, буде знищений."

А який не чинитиме?
показати весь коментар
11.11.2022 15:34 Відповісти
не буде
показати весь коментар
11.11.2022 15:36 Відповісти
Якщо під вогневим контролем, то треба бити.
показати весь коментар
11.11.2022 15:36 Відповісти
ВСУ могут в оборону, ВСУ могут в маневры, ВСУ могут в атаку, ВСУ могут штурмовать большие города. В общем, у Украины есть все шансы серьезно перерисовать контурные карты Евразии.
показати весь коментар
11.11.2022 15:37 Відповісти
А воно нам треба?
Хібащо коли росія розпадеться на шматки, і після тривалого "Сомалі" рештки Бєлгородскої і Ростовскьої народних республік самі попросяться до складу України.
показати весь коментар
11.11.2022 15:40 Відповісти
В переводе с русского на человеческий, фраза - россия здесь навсегда- обозначает временной интервал от 2 до 8 месяцев.
показати весь коментар
11.11.2022 15:37 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 15:38 Відповісти
Скажіть це відверто у письмовій формі та відправте в прокуратуру.👍
показати весь коментар
11.11.2022 15:40 Відповісти
что неужели опять киеффф за 3 дня???))))))даже не смешно_)))наши норм им в след артой поливали,все видео есть,или тут только абы позрадойобить?)
показати весь коментар
11.11.2022 15:43 Відповісти
Вони готувались до відходу кілька місяців. Там рішення давно було прийняте. Чекали завершення виборів в Америці.
показати весь коментар
11.11.2022 15:48 Відповісти
Точно-точно, о найвеличніший свідок секти зради.
показати весь коментар
11.11.2022 16:45 Відповісти
Рюс ифан-стафайся.)
показати весь коментар
11.11.2022 15:38 Відповісти
Там уже все дрыснули давно. Говорят политологи американские, что договорились с лаптеногими о спокойном отходе и за это с атомной станции будет идти электричество в Украину. Ну во всяком случае сейчас такая версия на каналах.
показати весь коментар
11.11.2022 15:39 Відповісти
Мне вот интересно-а что бы вы сделали в этой ситуации?
показати весь коментар
11.11.2022 15:41 Відповісти
Наверно также, чтобы сохранить жизни нашим солдатам и уберечь мирных
показати весь коментар
11.11.2022 15:45 Відповісти
Це для зернової угоди, ніхто нам ЗАЕС так просто як зе свого часу не віддасть. Це до слова про те що не можна з кацапами вести переговори - це все слова для лохів, більше того я впевнений що ведуть переговори про електрику для Києва з білорашки. Як в тій пісні - люди гинули, а лохів розвели за спинами.
показати весь коментар
11.11.2022 15:44 Відповісти
Там речь не про отдать, а про то чтобы шло электричество только
показати весь коментар
11.11.2022 15:46 Відповісти
все ******,все беда,всех кинули,...страно как такие персонажи 25 февраля не повесились или тогда кайф получали потомучто все рельно было херово для Украины
показати весь коментар
11.11.2022 15:50 Відповісти
Скорее всего обещали не стрелять когда лаптеногие переправляли технику и солдат через Днепр, потому что там все пристрелено нашими.
показати весь коментар
11.11.2022 16:10 Відповісти
Свидетели этого отхода утверждают, что стреляли, много по переправам и плавсредствам россиян, их много погибло.
показати весь коментар
11.11.2022 18:11 Відповісти
Слава ЗСУ! Бережи вас Бог, наші рідненькі.
показати весь коментар
11.11.2022 15:41 Відповісти
я під кожною новиною з Херсону
показати весь коментар
11.11.2022 15:43 Відповісти
Родной Херсон!!!
Хлопцы, огромная благодарность и низкий поклон!🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
11.11.2022 15:43 Відповісти
Как я ждала 🙏🙏🙏❤️💙💛‼️✌🏼✌🏼✌🏼Слава ЗСУ❤️❤️❤️❤️💋💋💋💋💋🙏
показати весь коментар
11.11.2022 16:33 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 17:17 Відповісти
 
 