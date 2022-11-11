Херсон повертається під контроль України, до міста заходять ЗСУ, - ГУР МО

ЗСУ тримають під вогневим контролем шляхи відступу російських окупантів.

Про це повідомляє ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений". - йдеться в повідомленні.

В ГУР звернулися до російських окупантів, які залишилися у Херсоні.

"Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон. У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує вам збереження життя та безпеку. Ми дотримуємося Женевських конвенцій, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість вашого обміну на військовослужбовців українських Збройних Сил, які перебувають у полоні в Російській Федерації", - наголосили в Головному управлінні розвідки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканці визволених міст на Херсонщині замальовують російську символіку та відновлюють українську. ВIДЕО

Загарбникам радять звертатися на гарячу лінію проєкту "Хочу жить".

"Якщо ви не маєте змоги зв'язатися з проектом "Хочу жити", виконуйте такі дії:



- відстебніть магазин і повісьте зброю на ліве плече стволом вниз, підніміть руки з білим прапором (підійде будь-яка біла тканина), кричіть "Здаюся!", підходьте до українських військових за командою та виконуйте всі їхні вимоги.

Як здатися в полон у складі групи чи підрозділу:



- Складіть всю зброю і відійдіть, станьте перед своєю військовою технікою (перед цим заглушіть її – вона не повинна бути в бойовому положенні), відправте переговорника (офіцера або найстаршого за званням) – він повинен бути беззбройним і мати білий прапор", - пояснили в ГУР МО.

Водночас громадянам Україн, яких насильно "призвали" та змусили воювати на боці окупантів радять повідомити про це ЗСУ.

Читайте: Більша частина окупантів ще перебуває на правому березі Херсонщини, - ГУР МО