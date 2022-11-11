УКР
Новини Війна
10 008 24

Більша частина окупантів ще перебуває на правому березі Херсонщини, - ГУР МО

херсон,херсонщина

Більше половини російських сил, які були дислоковані на правому березі, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив представник ГУР МО Вадим Скібіцький.

"Остання інформація, яку ми маємо, що четверту тактичну військову базу перекинули на лівий берег. Решта військ досі там, воюють та ведуть бойові дії з метою прикриття виходу інших", – зазначив він.

За словами представника воєнної розвідки України, окупанти відступають з другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські сили на початку жовтня. Але вони вибудували лінію оборони навколо Херсона – і "час покаже", чи вирішать вони захищати місто.

Також читайте: Російські військові, які залишилися у Херсоні, перевдягаються в цивільне та ховають зброю, - Центр національного спротиву

Автор: 

розвідка (3917) Херсон (3570) Скібіцький Вадим (297) Херсонська область (6129)
в полон їх всіх!
показати весь коментар
11.11.2022 14:12 Відповісти
На куя в полон?
показати весь коментар
11.11.2022 16:14 Відповісти
Половини рівні)
показати весь коментар
11.11.2022 14:13 Відповісти
Орки мабудь загнали туда м'ясо мобиків , а професійних віськових вивезли
Хочуть завалити Херсон трупами мобіків
показати весь коментар
11.11.2022 14:13 Відповісти
так десантників почали виводити раніше і вони вже під вугледаром
показати весь коментар
11.11.2022 14:15 Відповісти
А росийские пропагандоны стоя на взорванном антоновском мосту уже заявили что на правом берегу ихтамнет. Как всегда рашисты бросили своих на убой и взорвали мосты чтобы не убежали
показати весь коментар
11.11.2022 14:15 Відповісти
взагалі то це наша артилерія кошмарила міст і кацапів
показати весь коментар
11.11.2022 14:23 Відповісти
Там пів-моста не стало, яка там арта?
показати весь коментар
11.11.2022 14:28 Відповісти
Обменный фонд.
показати весь коментар
11.11.2022 14:15 Відповісти
да ладно вже, здриснули вони всі. ЗСУ в порожнє місто заходять. досить робити з русні героїв які сражаютса за Херсон
показати весь коментар
11.11.2022 14:17 Відповісти
віримо у ЗСУ...............
показати весь коментар
11.11.2022 14:18 Відповісти
Всех на бутылках рассадить.
показати весь коментар
11.11.2022 14:18 Відповісти
"Більша половина окупантів" - интересно цензор половины себе представляет У нормальных людей обычно одна половина = другой половине
показати весь коментар
11.11.2022 14:18 Відповісти
Ну что вы за люди такие! Как вам не стыдно! Вам по сорок лет, бОльшая половина жизни уже прожита!
показати весь коментар
11.11.2022 14:41 Відповісти
🤔🙄
показати весь коментар
11.11.2022 14:48 Відповісти
а тим часом кацапські самки вже в черзі за новимі бєлимі жігулямі
показати весь коментар
11.11.2022 14:21 Відповісти
Росія всіх орків з правого берега звісно не забере для того щоб показати ( МИ БУДЕМО БИТИСЯ ДО ОСТАННЬОЇ КРАПЛІ КРОВІ) і на них чекає або смерть або полон
показати весь коментар
11.11.2022 14:22 Відповісти
Собирают манатки...
показати весь коментар
11.11.2022 14:25 Відповісти
Кинуті російські військові в Херсоні перевдягаються у цивільних і ховають зброю - ЦНС

Росіяни можуть спробувати створити картинку "героїчного опору" українським силам оборони.
За даним нашого підпілля у різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Також, по смітниках та в окремих підходах захована російська уніформа, шоломи та бронежилети. Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ. Насправді ці солдати - це просто смертники, яким командування пообіцяло "шляхи відходу". Напевно, підірваний Антонівський міст, був одним з цих шляхів.
Місцевий спротив знає про місця перебування таких "цивільних", отже про це і знають наші підрозділи, які проводять спецоперацію зі звільнення Херсона.
Так що, тікай, окупанте, поки маєш шанс.
https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/11/11/v-hersoni-zalyshayutsya-rosijski-soldaty-pereodyagneni-v-czyvilne/?fbclid=*************************************************************
показати весь коментар
11.11.2022 14:26 Відповісти
Констатація констатації? Чому не довбанути по них артилерією???
показати весь коментар
11.11.2022 14:28 Відповісти
придурку, ти читати навчилось? Автора статті побачив?
показати весь коментар
12.11.2022 09:41 Відповісти
Щось мені здається, що цій "новині" десь доби зо дві.
показати весь коментар
11.11.2022 14:46 Відповісти
 
 