Більша частина окупантів ще перебуває на правому березі Херсонщини, - ГУР МО

Більше половини російських сил, які були дислоковані на правому березі, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив представник ГУР МО Вадим Скібіцький.

"Остання інформація, яку ми маємо, що четверту тактичну військову базу перекинули на лівий берег. Решта військ досі там, воюють та ведуть бойові дії з метою прикриття виходу інших", – зазначив він.

За словами представника воєнної розвідки України, окупанти відступають з другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські сили на початку жовтня. Але вони вибудували лінію оборони навколо Херсона – і "час покаже", чи вирішать вони захищати місто.

