Більша частина окупантів ще перебуває на правому березі Херсонщини, - ГУР МО
Більше половини російських сил, які були дислоковані на правому березі, все ще там. Це сила, яка раніше оцінювалася у 20 000 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив представник ГУР МО Вадим Скібіцький.
"Остання інформація, яку ми маємо, що четверту тактичну військову базу перекинули на лівий берег. Решта військ досі там, воюють та ведуть бойові дії з метою прикриття виходу інших", – зазначив він.
За словами представника воєнної розвідки України, окупанти відступають з другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські сили на початку жовтня. Але вони вибудували лінію оборони навколо Херсона – і "час покаже", чи вирішать вони захищати місто.
Хочуть завалити Херсон трупами мобіків
Росіяни можуть спробувати створити картинку "героїчного опору" українським силам оборони.
За даним нашого підпілля у різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Також, по смітниках та в окремих підходах захована російська уніформа, шоломи та бронежилети. Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ. Насправді ці солдати - це просто смертники, яким командування пообіцяло "шляхи відходу". Напевно, підірваний Антонівський міст, був одним з цих шляхів.
Місцевий спротив знає про місця перебування таких "цивільних", отже про це і знають наші підрозділи, які проводять спецоперацію зі звільнення Херсона.
Так що, тікай, окупанте, поки маєш шанс.
https://sprotyv.mod.gov.ua/2022/11/11/v-hersoni-zalyshayutsya-rosijski-soldaty-pereodyagneni-v-czyvilne/?fbclid=*************************************************************