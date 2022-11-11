Мешканці визволених міст на Херсонщині замальовують російську символіку та відновлюють українську. ВIДЕО
Дорослі та діти разом прибирають свою села після навали окупантів.
Ці кадри зняли на визволеній землі воїни ССО "Азов", повідомляє Цензор.НЕТ.
Малеча радо вітає визволителів, а наші захисники пригощають дітей цукерками.
Діти кажуть, що дуже чекали українських воїнів.
Топ коментарі
+36 Ольга Мартынюк #458587
показати весь коментар11.11.2022 14:27 Відповісти Посилання
+20 Panda Freeav
показати весь коментар11.11.2022 14:30 Відповісти Посилання
+13 stavr
показати весь коментар11.11.2022 14:28 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
УКРАЇНА
УКРАЇНА
і це херсонщина, де через одного родичі в криму, але сільський, господарський край. Український господар - не москальска дуринда
Запад давит выискивая слабое место чтобы усадить Украину с помойкой за стол переговоров, Украина не должна становится этим слабым местом. Держать хватку до полной победы - чтобы захлопнуть ящик Пандоры и закрыть вопрос присоединения чужих территорий не только в Украине, а и во всем мире. Если Украина это сделает, то и Китай свой оскал спрячет от Тайваня и другие конфликты не начнутся где есть вопросы территориальных претензий.