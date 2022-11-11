УКР
Мешканці визволених міст на Херсонщині замальовують російську символіку та відновлюють українську. ВIДЕО

Дорослі та діти разом прибирають свою села після навали окупантів.

Ці кадри зняли на визволеній землі воїни ССО "Азов", повідомляє Цензор.НЕТ.

Малеча радо вітає визволителів, а наші захисники пригощають дітей цукерками.

Діти кажуть, що дуже чекали українських воїнів.

Також дивіться: Мешканці села Борозенське на Херсонщині зустрічають визволителів. ВIДЕО

визволення (569) Херсонська область (6129)
+36
Ну це взагалі не можна дивитись без сліз, це явно не донбас, дітки - патріоти.
11.11.2022 14:27 Відповісти
+20
7 місяців, 7 місяців під окупацією, тортури, безправя, пропаганда. і все ж вони чекали, зберегли вогник в душі. НАШІ.
і це херсонщина, де через одного родичі в криму, але сільський, господарський край. Український господар - не москальска дуринда
11.11.2022 14:30 Відповісти
+13
УКРАЇНА
УКРАЇНА
УКРАЇНА
11.11.2022 14:28 Відповісти
💙💛 Так, не висловити словами!💙💛Слава Нації! Смерть ворогам! Вчімо Українську мову! Треба виховувати Українців, знати свою історію, свої Героїв - теперешніх і наших предків, дивіться "Велич Особистості" "Ген Українців" хто боровся і стверджував нашу державу. Історична правда нашої країни, Українська Мова, культура - це наша сила і знаючи наше героїчне минуле, ми стверджуємо і боронимо наше майбутнє! Пишаймося! Єднаймося! Слава Україні! 💙💛Героям Слава!
11.11.2022 15:33 Відповісти
УКРАЇНА
УКРАЇНА
УКРАЇНА
11.11.2022 14:28 Відповісти
Роман Дашкевич - засновник української артилерії | Ген українців https://www.youtube.com/watch?v=QuFiHL6TzZ8&list=PLSnlkbZxSf-sDLMosRlHrSalaH4n00rbt
11.11.2022 15:42 Відповісти
🇺🇦
11.11.2022 14:30 Відповісти
7 місяців, 7 місяців під окупацією, тортури, безправя, пропаганда. і все ж вони чекали, зберегли вогник в душі. НАШІ.
і це херсонщина, де через одного родичі в криму, але сільський, господарський край. Український господар - не москальска дуринда
11.11.2022 14:30 Відповісти
Хотела бы я посмотреть на сегодняшние рожи донбасян!
11.11.2022 14:32 Відповісти
Это хорошо. Но если бы ещё рисовали и символику НАТО - вечером в прямом эфире у Скабеевой и Маньки бы инсульт случился...
11.11.2022 14:34 Відповісти
11.11.2022 14:34 Відповісти
Ни в коем случае не садится за стол переговоров с рашистами до тех пор - пока не будут деоккупированны захваченные территории и не переданы украинской стороне все преступники которые убивали украинцев будь то физически, или отдавали такие приказы.

Запад давит выискивая слабое место чтобы усадить Украину с помойкой за стол переговоров, Украина не должна становится этим слабым местом. Держать хватку до полной победы - чтобы захлопнуть ящик Пандоры и закрыть вопрос присоединения чужих территорий не только в Украине, а и во всем мире. Если Украина это сделает, то и Китай свой оскал спрячет от Тайваня и другие конфликты не начнутся где есть вопросы территориальных претензий.
11.11.2022 14:36 Відповісти
Стисла історія московії:
11.11.2022 14:39 Відповісти
цікаво що вони хочуть запитати у найвеличнішого лідора?
11.11.2022 14:57 Відповісти
Красатунчики наши🙏🙏🙏✊👍Герои❤️💙💛‼️Слава ЗСУ‼️Слава Генштабу ‼️Благодарность всем друзьям -партнёрам Украины‼️Слава смелым и бесстрашным Партизанам ❤️🙏
11.11.2022 14:59 Відповісти
11.11.2022 15:03 Відповісти
💙💛 Як символічно - чобіт окупанта. Слава Україі!💙💛Слава Нації! Смерть ворогам!
11.11.2022 15:23 Відповісти
 
 