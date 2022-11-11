Мешканці села Борозенське на Херсонщині зустрічають визволителів. ВIДЕО
Бійці 17-ї танкової бригади визволили село Борозенське на Херсонщині та встановили там український прапор.
Відеозапис, на якому зафіксовано зустріч мешканців села та бійців, опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Ці величні кадри, зняті сьогодні на мобільний телефон, вражають сильніше будь-якого голлівудського кіно - мешканці села Борозенське Херсонської області зустрічають визволителів - бійців стрілецького батальйону 17-ї танкової бригади. Зі сльозами у голосі та на очах… Ось чому захисники України перемагають та сміливо йдуть у бій. Ось за кого йде війна. Ось чому Херсон це Україна. Ось чому ми звільнимо усі захоплені Росією землі", - написав у коментарі Бутусов.
Оно тіти-тіки пан Пєсков, який речник путіна, казав, що Херсонська область залишається у складі росії, а громадяни не у курсах, вже українські прапори підіймають.
смерть ворогам
смерть ворогам
смерть ворогам
!!!
спермоусов -вже пійшов
чекаємо на сальдо , що він у скорій домовині зробив сальто з підворотом !