УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9110 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
11 246 11

Мешканці села Борозенське на Херсонщині зустрічають визволителів. ВIДЕО

Бійці 17-ї танкової бригади визволили село Борозенське на Херсонщині та встановили там український прапор.

Відеозапис, на якому зафіксовано зустріч мешканців села та бійців, опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ці величні кадри, зняті сьогодні на мобільний телефон, вражають сильніше будь-якого голлівудського кіно - мешканці села Борозенське Херсонської області зустрічають визволителів - бійців стрілецького батальйону 17-ї танкової бригади. Зі сльозами у голосі та на очах… Ось чому захисники України перемагають та сміливо йдуть у бій. Ось за кого йде війна. Ось чому Херсон це Україна. Ось чому ми звільнимо усі захоплені Росією землі", - написав у коментарі Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 59-ї ОМБр імені Якова Гандзюка підняли синьо-жовтий стяг у визволеному Благодатному на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: 

визволення (569) 17 окрема танкова бригада (38) Херсонська область (6129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Слава ЗСУ та генералам Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому 🔱❤️🖤🔱👌👍💪✊💙💛🇬🇧🇱🇷🇨🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
11.11.2022 13:37 Відповісти
+20
Слава Україні! Слава Українцям!
показати весь коментар
11.11.2022 13:35 Відповісти
+20
Смерть кацапам! Смерть путлеру!
показати весь коментар
11.11.2022 13:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Херсон!
показати весь коментар
11.11.2022 13:33 Відповісти
Це зараз!
показати весь коментар
11.11.2022 13:34 Відповісти
Слава Україні! Слава Українцям!
показати весь коментар
11.11.2022 13:35 Відповісти
Слава ЗСУ та генералам Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому 🔱❤️🖤🔱👌👍💪✊💙💛🇬🇧🇱🇷🇨🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
показати весь коментар
11.11.2022 13:37 Відповісти
Смерть кацапам! Смерть путлеру!
показати весь коментар
11.11.2022 13:40 Відповісти
До слез
показати весь коментар
11.11.2022 13:52 Відповісти
Ну що ж таке.
Оно тіти-тіки пан Пєсков, який речник путіна, казав, що Херсонська область залишається у складі росії, а громадяни не у курсах, вже українські прапори підіймають.
показати весь коментар
11.11.2022 14:00 Відповісти
Ось це вітаю -- а то вже багато хто навчився вітатися "Слава Україні" й навіть "Слава Нації" , але від "політкоректності забуває дуже суттєву кінцівку -- "смерть ворогам" . За 8 місяців окупації , знущання , вбивств й мародерства -- виключно

смерть ворогам
смерть ворогам
смерть ворогам
!!!

спермоусов -вже пійшов
чекаємо на сальдо , що він у скорій домовині зробив сальто з підворотом !
показати весь коментар
11.11.2022 14:12 Відповісти
Гарно співають наші херсонці 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
11.11.2022 14:50 Відповісти
Скільки люди натерпілися під окупацією це жах звісно... Слава ЗСУ та партизанам.
показати весь коментар
11.11.2022 15:46 Відповісти
І якому довбню могла прийти така дурна думка про перемогу над українським народом?! Слава Україні!
показати весь коментар
11.11.2022 18:44 Відповісти
 
 