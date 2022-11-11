РУС
Огромная территория Херсонской области заминирована россиянами, - Данилов

данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов предостерег, что огромная территория Херсонской области заминирована россиянами и призвал не спешить возвращаться украинцев на освободившиеся территории, пока не разрешат Вооруженные силы Украины.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что касается инфраструктуры, они уничтожают все, что можно уничтожать. И к большому сожалению, мы на сегодняшний день можем подтвердить - огромная территория заминирована. Более того, мы не исключаем, что заложены большие "фугасы". Для этого очень осторожно нужно населению относиться к этому вопросу. И до тех пор, пока наши Вооруженные силы, наши военные не дадут добро на возвращение в те населенные пункты, которые каждый день они освобождают, к сожалению, пока туда возвращаться населению мы не советуем. Потому что должна быть чистая территория от мин, от взрывчатых вещей. Это большая работа для наших ребят, занимающихся этой работой", - подчеркнул Данилов.

Он также подтвердил, что Антоновский мост действительно находится в "совершенно нетрудоспособном состоянии".

"То, что касается ухода оккупантов, - это под влиянием наших Вооруженных сил происходит. Никакого "акта доброй воли" или еще что-то они там себе придумывают и показывают по телевидению, что кто-то кому-то дает команды... Они четко имеют представление, если бы они там оставались еще определенный период времени, то их бы там физически уже не было ", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что на сегодняшний день переправы через Днепр усложнены, однако отметил, что "при необходимости наши Вооруженные силы понимают, каким образом преодолевать эти преграды".

Как сообщалось, сегодня после обеда Главное управление разведки сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части Вооруженных сил Украины, и для российских военнослужащих единственным шансом избежать гибели является немедленная сдача в плен.

А до повідомлення данілова про це ніхто й не знав! Як же хочеться примазатись до успіхів ЗСУ!
Сподіваюсь, що ніхто не забуде слова данілова про відсутність достатніх сил у рашистів для вторгнення!
11.11.2022 21:29 Ответить
ЗЕлупоиды разминировали заминированное, пустили кацапов, а те заминировали когда драпали. Так Данилов?
11.11.2022 21:45 Ответить
Данилов и разминирует. Тем более, начал разминирование он давно, еще с начала года и места знает.
11.11.2022 21:52 Ответить
так зэ-Иуды быстро разминируют -они в этом руку набили
11.11.2022 21:58 Ответить
Офис президента включил свой главный ***********

Отсутствие подбитой техники, пленных и убитых говорит о том, что по отходящим русским ВСУ не стреляли.

Поэтому Зеленский боится, что порохоботы после спада эйфории от ВСУ в Херсоне, начнут разгонять зраду по поводу безболезненно выпущенных с правого берега Днепра войск РФ.

После видео с подрывом Антоновского моста только самый отмороженный вроде Арестовича способен заявлять, что это был не подрыв при отходе, а попадание HIMARS.

Лёха отчаянно пытается доказать детонацию колонны на мосту и понтонов под ним. Но версия очевидно слабая. Вчера уходила последняя легкобронированная техника РФ с личным составом, а не грузовики со снарядами. Попадание по ней не вызвало бы такой детонации. Это был подрыв, чтобы не допустить преследования.

Не подрыв, а удар HIMARS по российской технике. Арестович назвал причину обрушения Антоновского моста
11.11.2022 22:00 Ответить
ЗеКодломойские пришли навсегда типа...,но ЗСУ обломали...🔱❤️🖤🔱
11.11.2022 23:15 Ответить
 
 