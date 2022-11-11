Огромная территория Херсонской области заминирована россиянами, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов предостерег, что огромная территория Херсонской области заминирована россиянами и призвал не спешить возвращаться украинцев на освободившиеся территории, пока не разрешат Вооруженные силы Украины.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.

"То, что касается инфраструктуры, они уничтожают все, что можно уничтожать. И к большому сожалению, мы на сегодняшний день можем подтвердить - огромная территория заминирована. Более того, мы не исключаем, что заложены большие "фугасы". Для этого очень осторожно нужно населению относиться к этому вопросу. И до тех пор, пока наши Вооруженные силы, наши военные не дадут добро на возвращение в те населенные пункты, которые каждый день они освобождают, к сожалению, пока туда возвращаться населению мы не советуем. Потому что должна быть чистая территория от мин, от взрывчатых вещей. Это большая работа для наших ребят, занимающихся этой работой", - подчеркнул Данилов.

Он также подтвердил, что Антоновский мост действительно находится в "совершенно нетрудоспособном состоянии".

"То, что касается ухода оккупантов, - это под влиянием наших Вооруженных сил происходит. Никакого "акта доброй воли" или еще что-то они там себе придумывают и показывают по телевидению, что кто-то кому-то дает команды... Они четко имеют представление, если бы они там оставались еще определенный период времени, то их бы там физически уже не было ", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что на сегодняшний день переправы через Днепр усложнены, однако отметил, что "при необходимости наши Вооруженные силы понимают, каким образом преодолевать эти преграды".

Как сообщалось, сегодня после обеда Главное управление разведки сообщило, что Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части Вооруженных сил Украины, и для российских военнослужащих единственным шансом избежать гибели является немедленная сдача в плен.