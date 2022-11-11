РУС
Вся Николаевская область, кроме Кинбурна, освобождена, - Ким

кім

Виталий Ким сообщил, что украинские воины освободили всю Николаевскую область, кроме Кинбурна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким написал в телеграме.

"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", - отметил он.

Альо! Эта радио "Звизда", Сивастополь? Паставьте песню ТАТУ "Нас не дагонят!"для херсонской групировке орков.
11.11.2022 20:36 Ответить
11.11.2022 20:41 Ответить
Пропоную передати косу херсонській області і звітувати шо вся миколаївська визволена!
11.11.2022 20:36 Ответить
Альо! Эта радио "Звизда", Сивастополь? Паставьте песню ТАТУ "Нас не дагонят!"для херсонской групировке орков.
11.11.2022 20:36 Ответить
Пропоную передати косу херсонській області і звітувати шо вся миколаївська визволена!
11.11.2022 20:36 Ответить
Там на косі лише 3 села.
11.11.2022 20:41 Ответить
але то нащі, миколаївські села)))
11.11.2022 21:09 Ответить
11.11.2022 20:41 Ответить
щоб довго не пояснювати дію рашки...

11.11.2022 20:43 Ответить
Кіндерсюрпризе від зеленського Кім, визволять наші ЗСУ і Кінсбург! І буде у вас нагода пропіаритись ще й на цьому!
11.11.2022 20:52 Ответить
от ти кажеш попіаритись..я в Миколаєві весь час...знаю внесок Кіма. А хто ти? Де ти? Що зробив? Ну, давай, скажи що я кацап чи зебот)))
11.11.2022 21:11 Ответить
Мабуть, не кацап і не ЗЕбот, але роль Кіма не співмірна з ролями Марченка і Костенка!
11.11.2022 21:17 Ответить
чувачєло, ти мене вибач, але ти настільки далекий....що навіть смішно. І дякую що відповів на три питання
11.11.2022 21:53 Ответить
Kaждый из них на своем месте делает то, что должен делать. Роль помошника повара в подразделении 28 бригады, например, несравнима даже и близко с Марченко, но и без него нельзя.
12.11.2022 01:09 Ответить
ну я з Миколаєва. Який внесок в перемогу зробив Кім? Ви мабуть переплутали з Марченко, Костенко і навіть Юрія Луценко? Коли Кім вивчить державну мову? Бо немає в Україні російськомовних українців, як в Польщі російськомовних поляків, бо ті скоти за український кошт поширюють російський контент. Вони читаюить все російське і перекладають нам, поширюють брехню. Їх діти лазять в російський контент, російську музику, наративи... Ось це і всі досягнення Кіма.
12.11.2022 11:23 Ответить
Символічно,що кацапи на тій косі вигребли піз..й під час кримської війни,від наших теперішніх союзників.причом ,,всуху",здались після обстрілу.потрібно продовження ,,банкету",зброя та сама,англійська,французька.та й ,,ганси" там теж поставили раком вмс чф срср.
11.11.2022 22:25 Ответить
так еще не вечер
12.11.2022 01:10 Ответить
Кім думає, що перебив інформацію пана депутата Романа Костенко? Ні, Костенко нам все розповів попри заборону комусь озвучували все добре окрім бункерних. Що ти, Кім зробив? Та нічого, краще вивчи державну мову, а ми віримо нашим визволителям і захисникам Костенко, Луценко, Турчинову, Порошенко та іншим, а Вам краще ближче до Ори дле розмістилися антимайданівці татаров, єлдак, смірнов та інші.
12.11.2022 11:18 Ответить
 
 