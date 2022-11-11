Вся Николаевская область, кроме Кинбурна, освобождена, - Ким

Виталий Ким сообщил, что украинские воины освободили всю Николаевскую область, кроме Кинбурна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким написал в телеграме.

"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", - отметил он.

