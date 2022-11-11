Вся Николаевская область, кроме Кинбурна, освобождена, - Ким
Виталий Ким сообщил, что украинские воины освободили всю Николаевскую область, кроме Кинбурна.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким написал в телеграме.
"Теперь официально: вся Николаевская область (кроме Кинбурна) освобождена", - отметил он.
4 Повістки
YU ST
Зэлэный_Змий
4 Повістки
Зэлэный_Змий
Богдан Гримак
MrStepanovM
YU ST
4 Повістки
Oleksandr Pohribnyi
MrStepanovM
Oleksandr Pohribnyi
MrStepanovM
Oleg K #525841
Анатолий К #427424
Хитрий Будулай
Oleg K #525841
Анатолий К #427424
