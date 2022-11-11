Уся Миколаївська область, окрім Кінбурну, визволена, - Кім

Віталій Кім повідомив, що українські воїни визволили всю Миколаївську область, окрім Кінбурну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім написав у телеграмі.

"Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурну) визволена", - зазначив він.

