Уся Миколаївська область, окрім Кінбурну, визволена, - Кім
Віталій Кім повідомив, що українські воїни визволили всю Миколаївську область, окрім Кінбурну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім написав у телеграмі.
"Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурну) визволена", - зазначив він.
