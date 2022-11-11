УКР
Уся Миколаївська область, окрім Кінбурну, визволена, - Кім

кім

Віталій Кім повідомив, що українські воїни визволили всю Миколаївську область, окрім Кінбурну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім написав у телеграмі.

"Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурну) визволена", - зазначив він.

Херсонці святкують визволення міста від російських загарбників.

Миколаївська область (2354) визволення (569) Кім Віталій (473)
Топ коментарі
+29
Альо! Эта радио "Звизда", Сивастополь? Паставьте песню ТАТУ "Нас не дагонят!"для херсонской групировке орков.
показати весь коментар
11.11.2022 20:36 Відповісти
+6
показати весь коментар
11.11.2022 20:41 Відповісти
+5
Пропоную передати косу херсонській області і звітувати шо вся миколаївська визволена!
показати весь коментар
11.11.2022 20:36 Відповісти
Там на косі лише 3 села.
показати весь коментар
11.11.2022 20:41 Відповісти
але то нащі, миколаївські села)))
показати весь коментар
11.11.2022 21:09 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 20:41 Відповісти
щоб довго не пояснювати дію рашки...

показати весь коментар
11.11.2022 20:43 Відповісти
Кіндерсюрпризе від зеленського Кім, визволять наші ЗСУ і Кінсбург! І буде у вас нагода пропіаритись ще й на цьому!
показати весь коментар
11.11.2022 20:52 Відповісти
от ти кажеш попіаритись..я в Миколаєві весь час...знаю внесок Кіма. А хто ти? Де ти? Що зробив? Ну, давай, скажи що я кацап чи зебот)))
показати весь коментар
11.11.2022 21:11 Відповісти
Мабуть, не кацап і не ЗЕбот, але роль Кіма не співмірна з ролями Марченка і Костенка!
показати весь коментар
11.11.2022 21:17 Відповісти
чувачєло, ти мене вибач, але ти настільки далекий....що навіть смішно. І дякую що відповів на три питання
показати весь коментар
11.11.2022 21:53 Відповісти
Kaждый из них на своем месте делает то, что должен делать. Роль помошника повара в подразделении 28 бригады, например, несравнима даже и близко с Марченко, но и без него нельзя.
показати весь коментар
12.11.2022 01:09 Відповісти
ну я з Миколаєва. Який внесок в перемогу зробив Кім? Ви мабуть переплутали з Марченко, Костенко і навіть Юрія Луценко? Коли Кім вивчить державну мову? Бо немає в Україні російськомовних українців, як в Польщі російськомовних поляків, бо ті скоти за український кошт поширюють російський контент. Вони читаюить все російське і перекладають нам, поширюють брехню. Їх діти лазять в російський контент, російську музику, наративи... Ось це і всі досягнення Кіма.
показати весь коментар
12.11.2022 11:23 Відповісти
Символічно,що кацапи на тій косі вигребли піз..й під час кримської війни,від наших теперішніх союзників.причом ,,всуху",здались після обстрілу.потрібно продовження ,,банкету",зброя та сама,англійська,французька.та й ,,ганси" там теж поставили раком вмс чф срср.
показати весь коментар
11.11.2022 22:25 Відповісти
так еще не вечер
показати весь коментар
12.11.2022 01:10 Відповісти
Кім думає, що перебив інформацію пана депутата Романа Костенко? Ні, Костенко нам все розповів попри заборону комусь озвучували все добре окрім бункерних. Що ти, Кім зробив? Та нічого, краще вивчи державну мову, а ми віримо нашим визволителям і захисникам Костенко, Луценко, Турчинову, Порошенко та іншим, а Вам краще ближче до Ори дле розмістилися антимайданівці татаров, єлдак, смірнов та інші.
показати весь коментар
12.11.2022 11:18 Відповісти
 
 