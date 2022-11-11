УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8946 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
38 964 116

Херсонці святкують визволення міста від російських загарбників. ВIДЕО

Жителі визволеного Херсона святкують деокупацію міста від російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Жителі скандують "ЗСУ!" та радіють визволенню.

Також читайте: Стабілізаційні заходи на визволеній Херсонщині можуть тривати щонайменше кілька тижнів, - голова Нацполіції Клименко

Автор: 

визволення (569) Херсон (3570) деокупація (951)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+93
Рідний Херсон!!!! Воля!!!
Слава ЗСУ!!! Слава Героям!!!
Шана всім, хто поклав життя задля визволення України.
показати весь коментар
11.11.2022 18:28 Відповісти
+81
Ну а чому не святкувати? Вернулись домой из абсолютно чужой страны. Все буде Україна від Сяну до Дону
показати весь коментар
11.11.2022 18:25 Відповісти
+73
ну що тут скажеш, слава ЗСУ!
показати весь коментар
11.11.2022 18:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Як писав один українець, жінко не можу терти цибулю але мушу для радості.
показати весь коментар
11.11.2022 19:26 Відповісти
Доки Ахмєтов не відключив електрику з 20-00 до 00-00,дивлюся по супутнику .....арабські телеканали (Зе-телемарафон біологічно не можу дивитися)-Скай Ньс Арабія,Аль-Арабія,Аль -Джаріра тощо,всі вони дають репортажі про звільнення Херсону,їх кореспонденти в Києві беруть інтерв"ю у радісних українців,можливо біженці з Херсону. А от ізраїльські телеканали....в якості репортажів про війну в Україні дають картинки з мордами Лаврова і Піськова...Їм байдуже,що в Україні вибрали презом "найвпливовішого єврея світу-2022.....
показати весь коментар
11.11.2022 19:31 Відповісти
Так Ізраїль і РФ мають багато спільного, обидві країни оточені ворогами, постійно ведуть "визвільні" війни на чужій території, ******** цивільні квартали де "засіли бойовики прикриваючись мирними", мають потужні прпагандистські ресурси для викривлення фактів і просування картинки їх "боротьби за мир"
показати весь коментар
11.11.2022 19:47 Відповісти
Так, це не приємно, але аісля війни треба будувати країну по типу Ізраіля. З потужною економікою, армією, оборонкою,рівнем життя і з ядерною зброєю якої немає.
показати весь коментар
12.11.2022 04:53 Відповісти
Херсонці , вітаємо Вас з перемогою 👍🏼🙏🏼❤️

, але будьте обережними , бо
кацапи не люди , а підступні тварюки і будуть мститися за свій провал ‼️‼️
показати весь коментар
11.11.2022 19:35 Відповісти
Тем временем на росТВ своя атмосфера. Там ноют по поводу Херсона и слушают песню "Путин - ху*ло".

https://t.me/insiderUKR/45430 https://t.me/insiderUKR/45430

показати весь коментар
11.11.2022 19:37 Відповісти
Скоро " Червону калину" заспівають в кремлі
показати весь коментар
11.11.2022 21:50 Відповісти
от всей души поздравляю жителей Херсона и всей Украины с долгожданным освобождением от рашистской мрази!
показати весь коментар
11.11.2022 19:48 Відповісти
Трудно представить эмоции этих людей, думаю это что-то непередаваемое. Поздравляю херсонцев!❤️❤️❤️
показати весь коментар
11.11.2022 20:06 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Смотрите свинособаки как УКРАИНСКИЙ НАРОД РАД ОСВОБОДИТЕЛЯМ И ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
11.11.2022 20:24 Відповісти
Как я рад за вас , что вы рады и одержали победу против дикарей с востока.
показати весь коментар
11.11.2022 21:39 Відповісти
І ця пииздота рф, надумала зламати Україну? Якеж воно тупе і *********... Це просто тупі обосрані дупи і мізки.. Коли будемо брати мацкву це гівно потече у каналізацію... разом з усім рф бидломсом. Слава Україні і її Великим Воїнам!
показати весь коментар
11.11.2022 23:36 Відповісти
😂😂😂
показати весь коментар
12.11.2022 01:34 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 05:29 Відповісти
показати весь коментар
12.11.2022 05:30 Відповісти
Херсон, я бы дал ему статус как самый непримиримый с окупацией. Браво! Этом жителям
показати весь коментар
12.11.2022 07:59 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 