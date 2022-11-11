Херсонці святкують визволення міста від російських загарбників. ВIДЕО
Жителі визволеного Херсона святкують деокупацію міста від російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Жителі скандують "ЗСУ!" та радіють визволенню.
Топ коментарі
+93 Snart
показати весь коментар11.11.2022 18:28 Відповісти Посилання
+81 Кириллос Чапни
показати весь коментар11.11.2022 18:25 Відповісти Посилання
+73 Yakov Yakov
показати весь коментар11.11.2022 18:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
, але будьте обережними , бо
кацапи не люди , а підступні тварюки і будуть мститися за свій провал ‼️‼️
https://t.me/insiderUKR/45430 https://t.me/insiderUKR/45430