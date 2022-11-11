Стабілізаційні заходи на визволеній Херсонщині можуть тривати щонайменше кілька тижнів, - голова Нацполіції Клименко

Голова Національної поліції України Ігор Клименко не виключає, що стабілізаційні заходи на деокупованій території Херсонської області можуть тривати щонайменше кілька тижнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами очільника Нацполіції, терміни проведення стабілізаційних заходів залежатимуть "від кількості громадян, які залишалися на деокупованих територіях, і масиву тієї інформації, яку ми будемо отримувати з різних джерел".

Клименко додав, що відсьогодні 500 поліцейських розпочали роботу на деокупованій території Херсонщини. За два-три дні цей контингент планується збільшити до двох тисяч.

"На сьогоднішній день поліцейську присутність ми поновили у 57 населених пунктах, в яких проживає близько 11 тисяч наших громадян", - сказав глава Нацполіції.

Він також зазначив, що на території Херсонщини поліцією зафіксовано вже 400 воєнних злочинів російських окупантів.

