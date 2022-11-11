УКР
Стабілізаційні заходи на визволеній Херсонщині можуть тривати щонайменше кілька тижнів, - голова Нацполіції Клименко

поліція

Голова Національної поліції України Ігор Клименко не виключає, що стабілізаційні заходи на деокупованій території Херсонської області можуть тривати щонайменше кілька тижнів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами очільника Нацполіції, терміни проведення стабілізаційних заходів залежатимуть "від кількості громадян, які залишалися на деокупованих територіях, і масиву тієї інформації, яку ми будемо отримувати з різних джерел".

Клименко додав, що відсьогодні 500 поліцейських розпочали роботу на деокупованій території Херсонщини. За два-три дні цей контингент планується збільшити до двох тисяч.

"На сьогоднішній день поліцейську присутність ми поновили у 57 населених пунктах, в яких проживає близько 11 тисяч наших громадян", - сказав глава Нацполіції.

Він також зазначив, що на території Херсонщини поліцією зафіксовано вже 400 воєнних злочинів російських окупантів.

Також читайте: ГУР - російським військовим у Херсоні: "Маєте єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон"

Автор: 

визволення (569) Нацполіція (15437) деокупація (951) Клименко Ігор (518) Херсонська область (6129)
11.11.2022 18:17 Відповісти
Везде куда приходит Украина наступает восстановление, появляется электричество, вода, тепло.
Возвращается жизнь.
Украина и украинцы всегда строили и работали.
В отличии от грязных немытых свинособак которые всю свою жизнь живут только на продаже ресурсов которые они добывают из земли временно оккупированной Сибири.
11.11.2022 17:56 Відповісти
Це як? Арештуєте показово з десяток колаборантів, а потім тихо повипускаєте? А потім ми їхні морди побачимо на бігбордах під час чергових виборів?
11.11.2022 17:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Стабілізаційні заходи це ж не тільки арешти. Не без того, звісно, але не так кардинально. Все налагодять, місцеві будуть допомагати, поліція потрібна - без них теж не обійдешся.
11.11.2022 17:53 Відповісти
11.11.2022 17:56 Відповісти
Ти не згадав головну відмінність українців від свинособак - українську мову.
11.11.2022 18:07 Відповісти
это свинорус пытается стёбатся...\вчитайся в этот внимательно в этот стёб...\
11.11.2022 18:17 Відповісти
вчитайся уважно у мій коментар, тунгусе
11.11.2022 18:33 Відповісти
ну якщо твій тато тунгус - тоді я тобі не нічим не можу допомогти...(((\ты и правда туп - видно по регистрации...\
11.11.2022 18:41 Відповісти
Лише тупий москворотий бурят здатен міряти свій дрібний IQ датою реєстрації. )))
11.11.2022 18:45 Відповісти
це твої вологі мрії сина тунгуса...!\и закрой свой вонючий рот - попробуй это сказать ребятам воюющим на передовой, новые челюсти вставлять будешь тунгус...!\
11.11.2022 18:52 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
11.11.2022 19:09 Відповісти
ты гнидосик правда бы хотел это бы сказать ребятам из ЗСУ...?\ты тупое создание ответь...\
11.11.2022 19:24 Відповісти
щось белькоче собі бурят притрушений своєю мокшанською говіркою болгарського суржику - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти ))
11.11.2022 23:13 Відповісти
ты дерьмо можешь это сказать ребятам из ЗСУ...?
только закажи себе заранее челюсти новые в зубопротезном кабинете...
11.11.2022 23:17 Відповісти
Яка смішна мордовська мавпа - квакає і пердить одночасно. )))
11.11.2022 23:24 Відповісти
ссыкло ты подзаборное - пойди скажи это нашим ребятам...\тебе твою тюбетейку найдут куда натянуть...\
11.11.2022 23:27 Відповісти
кретинізм москворотих мордовських даунів робить невідворотним розпад мордово-московії ))
11.11.2022 23:33 Відповісти
ты простое ссыкло - что с тобой говорить...\иди мамке пожалуйся...\
11.11.2022 23:35 Відповісти
не плач, тупорога бурятська дівчинко - ***** тебе врятує )))
11.11.2022 23:37 Відповісти
ты путина вынь со своего рта...\ты ссыко попробуй поучить ЗСУ как им говорить...\
11.11.2022 23:40 Відповісти
Чомусь кожен другий москворотий бурят вважає, що українці зобов'язані розуміти його свино-собачу говірку. Така дивна і недоречна впевненість є ознакою розумової недостатності - і це чудово! ))
11.11.2022 23:48 Відповісти
ты просто ссыкун подзаборый - продолжай ныть...
11.11.2022 23:54 Відповісти
11.11.2022 18:05 Відповісти
11.11.2022 18:17 Відповісти
 
 