ГУР - російським військовим у Херсоні: "Маєте єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України закликає російських військових, які залишилися в Херсоні, здаватися в полон.

звернення ГУР Міноборони російською мовою в Telegram

"Російські військовослужбовці! Як і очікувалося, після відступу основного угруповання військ армії РФ з українського Херсона ваше командування кинуло вас напризволяще. Ваші командири закликають вас переодягатися у цивільний одяг та намагатися самостійно тікати з Херсона. Очевидно, це вам не вдасться.

Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений.

Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон. У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує вам збереження життя та безпеку", - йдеться у звернені.

У ГУР запевнили, що українці дотримуються Женевських конвенцій та гарантують військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість їх обміну на військовослужбовців українських Збройних Сил, взятих у полон Росією.

"Безпечно здатися в полон, попередньо обговоривши умови здачі з уповноваженими представниками українського командування, можна, зателефонувавши на гарячу лінію державного проєкту України "Хочу жити": +38 066 580 34 98 і +38 093 119 29 84 (цілодобово) або скористайтесь чат-ботом "Хочу жити", – радить військова розвідка.

Росіянам, які не мають можливості зв'язатися з проєктом "Хочу жити", пропонують алгоритм дій: "Відстебніть магазин і повісьте зброю на ліве плече стволом униз, підніміть руки з білим прапором (підійде будь-яка біла тканина), кричіть "Здаюсь!", підходьте до українських військових за командою та виконуйте всі їхні вимоги".

Також є інструкція, як здатися в полон у складі групи чи підрозділу: "Складіть усю зброю і відійдіть, станьте перед своєю військовою технікою (перед цим заглушіть її – вона не повинна бути в бойовому стані), відправте переговорника (офіцера чи старшого за званням) – він має бути беззбройним і мати білий прапор".

Громадянам України з окупованих територій, яких насильно "призвали" й змушували воювати на боці РФ, слід повідомити про це українським військовим. На допиті таким людям потрібно буде повідомити свої дані: прізвище, ім'я, по-батькові, звання, дату народження, особистий номер та іншу релевантну інформацію.

"Зберігайте свої життя – здавайтеся в полон!" – закликає ГУР.

+22
Коли це закінчиться, згадайте, які країни та люди стояли на боці свободи, а які - на боці зґвалтування дітей. Нехай ганьба буде вічна.
показати весь коментар
11.11.2022 17:30 Відповісти
+20
это просто начало праздника
показати весь коментар
11.11.2022 17:29 Відповісти
+17
Дагестан не спал этой ночью.
показати весь коментар
11.11.2022 17:55 Відповісти
это просто начало праздника
показати весь коментар
11.11.2022 17:29 Відповісти
Рус!Сдавайся,сапративление беспалезна-ну где-то так.Мы же фашисты)))
показати весь коментар
11.11.2022 17:55 Відповісти
Коли це закінчиться, згадайте, які країни та люди стояли на боці свободи, а які - на боці зґвалтування дітей. Нехай ганьба буде вічна.
показати весь коментар
11.11.2022 17:30 Відповісти
Есть явные прихлебатели Московии - федеральный округ Белоруссия, Армения, Иран, Венгрия. А как считать Грузию или Таджикистан?
показати весь коментар
11.11.2022 17:38 Відповісти
Може сафарі влаштувати?
показати весь коментар
11.11.2022 17:30 Відповісти
Да наши хлопцы такое "рашари" устроили, что даже письков очередной раз вымазав свои рыжие усы в фекалиях путлера ничего внятного сказать не смог. СЛАВА ЗСУ!!!. Спасибо, парни, за ваш ратный подвиг!!!
показати весь коментар
11.11.2022 17:36 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 17:31 Відповісти
здавайтеся в полон або на корм дніпровським рибам
.. ух ..після війни там рибалка буде, ні на шо не захоче клювати,тільки на куски москаля..
показати весь коментар
11.11.2022 17:34 Відповісти
Правильне рішення нашоі розвідки - це здатися москальні , так як нам
вкрай , потрібно швидко обміняти іх на своіх хлопців , які в полоні у орків !!😕
показати весь коментар
11.11.2022 17:35 Відповісти
Надо установить крайний час. После этого, кто не сдался, считать диверсантами и террористами.
показати весь коментар
11.11.2022 17:35 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 17:43 Відповісти
В Херсоне у военных РФ паника: в «огневой мешок» попали 20 тысяч оккупантов
Большая часть российской группировки не смогла переправиться не левый берег Днепра.
https://charter97.org/ru/news/2022/11/11/523714/

показати весь коментар
11.11.2022 17:51 Відповісти
Ну и куда девать такое кол-во пленных?
показати весь коментар
11.11.2022 19:01 Відповісти
Руссіше зольдатен унд офіцірен швайне унд швайнгунде! 😀
показати весь коментар
11.11.2022 17:52 Відповісти
Дагестан не спал этой ночью.
показати весь коментар
11.11.2022 17:55 Відповісти
По делу комент от дагестанцев!
показати весь коментар
11.11.2022 18:37 Відповісти
Армию генерала Власова бросили без харчування и боезапаса что лошадь Севернее Мацковии...половина сдохла от голода... остальні разбежались по лесам болотам...
Непобедимая и легендарная обосралась по полному тарифу к 1 октября 1941 года...а плен сдалось 4 миллиона красных армейцев
Такого позора не было за 20 столетий от Рождества Христового...
Этот позор не смыть..от слова Никогда...
показати весь коментар
11.11.2022 18:06 Відповісти
Символично, сегодня в Латвии день "Мишкодранца" - Lāčplēša diena
показати весь коментар
11.11.2022 18:09 Відповісти
Спасибо! Это наш день вооружённых сил.
показати весь коментар
11.11.2022 19:29 Відповісти
nav par ko, lai tautas izglītojas
показати весь коментар
11.11.2022 22:44 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 18:11 Відповісти
Пафосна, але мало потрібна річ, так як там з росіян мало хто залишився - майже всі встигли переправитись. Навіть Арестович про це сказав.
показати весь коментар
11.11.2022 19:24 Відповісти
 
 