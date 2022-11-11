ГУР - російським військовим у Херсоні: "Маєте єдиний шанс уникнути загибелі - негайно здатися в полон"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України закликає російських військових, які залишилися в Херсоні, здаватися в полон.

звернення ГУР Міноборони російською мовою в Telegram

"Російські військовослужбовці! Як і очікувалося, після відступу основного угруповання військ армії РФ з українського Херсона ваше командування кинуло вас напризволяще. Ваші командири закликають вас переодягатися у цивільний одяг та намагатися самостійно тікати з Херсона. Очевидно, це вам не вдасться.

Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів – під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти Збройним силам України буде припинено. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений.

Ви маєте єдиний шанс уникнути загибелі – негайно здатися в полон. У разі добровільної здачі в полон Україна гарантує вам збереження життя та безпеку", - йдеться у звернені.

У ГУР запевнили, що українці дотримуються Женевських конвенцій та гарантують військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість їх обміну на військовослужбовців українських Збройних Сил, взятих у полон Росією.

"Безпечно здатися в полон, попередньо обговоривши умови здачі з уповноваженими представниками українського командування, можна, зателефонувавши на гарячу лінію державного проєкту України "Хочу жити": +38 066 580 34 98 і +38 093 119 29 84 (цілодобово) або скористайтесь чат-ботом "Хочу жити", – радить військова розвідка.

Росіянам, які не мають можливості зв'язатися з проєктом "Хочу жити", пропонують алгоритм дій: "Відстебніть магазин і повісьте зброю на ліве плече стволом униз, підніміть руки з білим прапором (підійде будь-яка біла тканина), кричіть "Здаюсь!", підходьте до українських військових за командою та виконуйте всі їхні вимоги".

Також є інструкція, як здатися в полон у складі групи чи підрозділу: "Складіть усю зброю і відійдіть, станьте перед своєю військовою технікою (перед цим заглушіть її – вона не повинна бути в бойовому стані), відправте переговорника (офіцера чи старшого за званням) – він має бути беззбройним і мати білий прапор".

Громадянам України з окупованих територій, яких насильно "призвали" й змушували воювати на боці РФ, слід повідомити про це українським військовим. На допиті таким людям потрібно буде повідомити свої дані: прізвище, ім'я, по-батькові, звання, дату народження, особистий номер та іншу релевантну інформацію.

"Зберігайте свої життя – здавайтеся в полон!" – закликає ГУР.