3 293 7

У деокупованому Невському СБУ виявила двох колаборантів, - Гайдай

невське

В ході стабілізаційних заходів у визволеному селищі Невському працівники Служби безпеки України виявили двох місцевих мешканців, які співпрацювали з окупантами.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє місцевих мешканців допомагали з організацією псевдореферендуму. Затримано. Далі все за Законом. Ми не повторимо 2014-го, кожен відповість за зраду", - йдеться в повідомлені. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колишньому працівнику Донецького університету внутрішніх справ повідомлено про підозру у держзраді, - ДНР

Автор: 

державна зрада (1760) Гайдай ЛОГА (929) Луганська область (4927)
Украина отгораживается стеной от Беларуси Работы ведутся в Волынской, Ровенской и Житомирской областях. Фортификационные сооружения появляются также в регионах, которые граничат с Россией.
показати весь коментар
11.11.2022 17:15 Відповісти
СБУ там роботи - непочатий край...
показати весь коментар
11.11.2022 17:18 Відповісти
новость должна выглядеть так : У деокупованому Невському СБУ виявила тіла двох колаборантів
показати весь коментар
11.11.2022 17:19 Відповісти
Мало щось
показати весь коментар
11.11.2022 17:19 Відповісти
затаятся предатели
показати весь коментар
11.11.2022 17:24 Відповісти
Ну зробіть українцям подарунок, ну хоч одного https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo&t=3s показово на гілляку.
показати весь коментар
11.11.2022 18:16 Відповісти
Термiново вiдправити на розмiнування звiльненоi територii
показати весь коментар
11.11.2022 18:40 Відповісти
 
 