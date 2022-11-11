У деокупованому Невському СБУ виявила двох колаборантів, - Гайдай
В ході стабілізаційних заходів у визволеному селищі Невському працівники Служби безпеки України виявили двох місцевих мешканців, які співпрацювали з окупантами.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Двоє місцевих мешканців допомагали з організацією псевдореферендуму. Затримано. Далі все за Законом. Ми не повторимо 2014-го, кожен відповість за зраду", - йдеться в повідомлені.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар11.11.2022 17:15 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Зэлэный_Змий
показати весь коментар11.11.2022 17:18 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Deodar Revolution
показати весь коментар11.11.2022 17:19 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Яна Чорновола
показати весь коментар11.11.2022 17:19 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Viktor Lisenko
показати весь коментар11.11.2022 17:24 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Oresta Bartka
показати весь коментар11.11.2022 18:16 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Павел Иващенко
показати весь коментар11.11.2022 18:40 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль