У деокупованому Невському СБУ виявила двох колаборантів, - Гайдай

В ході стабілізаційних заходів у визволеному селищі Невському працівники Служби безпеки України виявили двох місцевих мешканців, які співпрацювали з окупантами.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє місцевих мешканців допомагали з організацією псевдореферендуму. Затримано. Далі все за Законом. Ми не повторимо 2014-го, кожен відповість за зраду", - йдеться в повідомлені.

