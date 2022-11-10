Колишньому працівнику Донецького університету внутрішніх справ повідомлено про підозру у держзраді, - ДНР
Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому працівнику центру первинної професійної підготовки Донецького державного університету внутрішніх справ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Після повномасштабного вторгнення РФ до України та захоплення Маріуполя чоловік добровільно почав працювати на окупантів.
"Педагог урочисто присягнув на вірність агресору, але окупаційна адміністрація Маріуполя замість університету відправила його забезпечувати безпеку дорожнього руху до так званого ГАІ МВД "ДНР", - йдеться у повідомленні.
Чоловікові повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.
Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.
