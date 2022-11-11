УКР
У Херсоні ховаються багато переодягнених військових РФ, можливі провокації, - Хлань

хлань

Гуманітарна ситуація у Херсоні важка, зокрема, з пальним, хлібом, електропостачанням та зв’язком. Багато росіян не змогла перебратися через Дніпро, вони переодягаються і ховаються в місті.

Про це на брифінгу повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ситуація з хлібом важка, ситуація з пальним важка, електроенергії немає, скоро вже тиждень, як немає електроенергії, відповідно, хліба так само, тому що для роботи хлібзаводу необхідна електрика… Ситуація складна гуманітарна, окупант штучно довів цю ситуацію до критичної межі", - підкреслив Хлань.

Щодо зв’язку, то наразі з цим також проблема – подекуди з’являється мобільний інтернет, але слабкий, проходять лише короткі повідомлення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Укрпошта" анонсувала вихід марок "Херсон - це Україна!"

Він зазначив, що напередодні ворог підривав в обласному центрі інфраструктурні об’єкти, зокрема, Херсонську ТЕЦ, розподільчу станцію обленерго.

Зараз якраз на фінальній стадії – деокупація правого узбережжя Херсонщини, міста Херсон, зазначив Хлань. Проте він додав, що попереду багато роботи із зачистки, розмінування. Хлань підкреслив, що на період зачистки краще знаходитися по домівках, треба бути дуже обережними.

За словами Хланя, велика частина загарбників не змогла перебратися через Дніпро, вони перевдягаються у цивільний одяг та ховаються, є ті, хто потонув, намагаючись перебратися через річку. Депутат облради не виключає, що ворог може вдатися до провокацій в обласному центрі.

Ті військові РФ, які перейшли на лівий берег Дніпра, закріпилися на фортифікаційних спорудах, які вони набудували раніше, зазначив депутат облради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Херсоні складна гуманітарна ситуація, - Хлань

Як розповів Хлань, до ранку було чути потужні вибухи в районі Антонівського моста. За його словами, коли загарбники відвели свої основні сили, то вони підірвали прольоти моста з баржами, що знаходяться під ними, унеможлививши і пішохідний прохід по мосту. Депутат облради нагадав, що ворог нищив усі мости, коли покидав правобережну Херсонщину під тиском ЗСУ. Також є повідомлення, але поки що немає достовірної інформації, що ворог підірвав дорогу на греблі Каховської ГЕС, зазначив Хлань.

Автор: 

армія рф (18528) Херсон (3570) деокупація (951) Хлань Сергій (119)
Топ коментарі
+24
Оооо.Сьогодні вночі в Херсоні буде ніч довгих ножиків.Нікого з колаборантів не забудуть херсонці.Чекаємо.
показати весь коментар
11.11.2022 16:19 Відповісти
+15
думаю херсонцы всех своих приблизительно знают в лицо...и военного тем более кацапсину реально можно отличить даже от руцкогаварящего херсонца...
показати весь коментар
11.11.2022 16:29 Відповісти
+14
Встановлять комендантську годину і будуть виявляти рашистів.
А скільки часу рашисти зможуть ховатися в Херсоні? Щоб ховатися треба мати багато грошей щоб за щось жити мати житло і мати документи які посвідчують особу звісно не громадянина РФ
А орки це мають ? Їм зарплати не виплачують тому нехай ховаються голодними у підвали .........
показати весь коментар
11.11.2022 16:22 Відповісти
Коментувати
Как тут один комментатор сказал:
"ЛОВИТЕ ******* НА ,,ПАЛЯНЫЦЯ,, там пидаров переодетых еще тысячи прячутся."
показати весь коментар
11.11.2022 16:51 Відповісти
прямо сорвал с моего языка ( клавы). Паляныця, зализныця, есть еще слова с этого ряда, которые кацапская челюсть при всем желании на сможет прокукарекать. Да и разговор кацапа на ихнем телячьем наречии сразу можно вычислить. Так что для лапотного быдла наступила ночь длинных ножей.
показати весь коментар
11.11.2022 16:59 Відповісти
местные коллаборанты их прикрывают
показати весь коментар
11.11.2022 16:47 Відповісти
Для цього є коди. Паляниця, полуниця, дрібниця.
показати весь коментар
11.11.2022 16:25 Відповісти
Ти дивись, це базікало Хлань вже вилізло на брифінг. І промовляє так, ніби він сам там був і бачив цих переодягнених...
показати весь коментар
11.11.2022 16:27 Відповісти
раки поодїдаются на зиму до по 10!
показати весь коментар
11.11.2022 16:28 Відповісти
не тре врадати в ейфорію, там кацапья приникалось - безліч!!!!
показати весь коментар
11.11.2022 16:28 Відповісти
не так кацапня страшна, как ее падлячие взрывоопасные "сюрпризы"
показати весь коментар
11.11.2022 16:31 Відповісти
Причому відрізнити можна без жодних зусиль
показати весь коментар
11.11.2022 16:33 Відповісти
Спеціально зареєструвався щоб кацапські наративи про «договорняк» просувати?
показати весь коментар
11.11.2022 16:35 Відповісти
Просто нарешті згадати, що в Україні мова спілкування українська і свиноруси легко будуть виявлені.
показати весь коментар
11.11.2022 17:25 Відповісти
Приказ министра обороны РФ Шойгу.
В связи с последними событиями, исправить на картах Генштаба название города Херсон на Херсним.
показати весь коментар
11.11.2022 17:37 Відповісти
 
 