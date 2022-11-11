"Укрпошта" анонсувала вихід марок "Херсон - це Україна!"

Укрпошта не має жодних сумнівів щодо деокупації міста Збройними Силами України і тому заздалегідь підготувала таку довгоочікувану та символічну поштову марку - "Херсон – це Україна!".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Укрпошти.

Тираж поштових марок – 900 000 прим., або 150 тис. аркушів. Номінальна вартість марки – U (12 грн.). Вартість маркового аркушу - 72 грн. До марки буде випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт та картку.

Центральним об’єктом на поштовій марці зображено скибку кавуна – символ Херсона і Херсонщини. Насіння кавуна представлено у вигляді ракет, якими російські загарбники обстрілювали місто. На скибці кавуна художник зобразив сюжети, які супроводжували тимчасову окупацію міста: протести мирних городян, палаючі будівлі, тортури, які вчиняли російські солдати проти місцевого населення і особливо активістів.

На полях маркового аркуша представлена карта України із позначенням звільненого Збройними Силами України міста-героя Херсона. Крім того, на конверті "Перший день" зображено українського військового, який за аналогії зі скибкою кавуна повертає на місце тимчасово окуповану частину України. На немаркованому художньому конверті та картці проілюстрована хроніка періоду тимчасової анексії міста – протести мешканців Херсону проти окупаційних військ.

Автор випуску – Андрій Сагач, відомий українцям як переможець національного етапу конкурсу ескізів до поштової марки "Мир – найвища цінність людства!", а також автора конверта з оригінальною маркою "Весна настане знову!".

