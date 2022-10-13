"Укрпошта" запускає у продаж перші марки в новій серії "Збройні сили України", - Смілянський. ФОТО

Завтра, 14 жовтня, на честь Дня захисників і захисниць України, "Укрпошта" випускає перші марки в новій серії "Збройні Сили України": Сухопутні війська, ВМС, ТРО, ССО, Десантно-Штурмові та Повітряним Силам ЗСУ.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

"В наступних випусках будуть й ГУР, Зв’язківці, Медики та інші. А в цьому, першому, випуску автор марок Антон Хрупін та наша команда Н. Мухіна та С. Гречко доклали максимум зусиль, щоб гідно відзначити наших героїв", - написав Смілянський.

Тираж маркового аркуша – 1 мільйон примірників. Частина зібраних коштів від продажу буде спрямована на допомогу Збройним Силам України.

Всі марки, листівки та конверти можна буде придбати онлайн та у відділеннях Укрпошти. Спецпогашення марок серії "Слава ЗСУ!" відбуватиметься 14-15 жовтня у всіх філіях Укрпошти. Штемпелі тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя та Херсонської області працюватимуть на столичному Головпоштамті.