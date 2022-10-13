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"Укрпошта" запускає у продаж перші марки в новій серії "Збройні сили України", - Смілянський. ФОТО

Завтра, 14 жовтня, на честь Дня захисників і захисниць України, "Укрпошта" випускає перші марки в новій серії "Збройні Сили України": Сухопутні війська, ВМС, ТРО, ССО, Десантно-Штурмові та Повітряним Силам ЗСУ.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ

"В наступних випусках будуть й ГУР, Зв’язківці, Медики та інші. А в цьому, першому, випуску автор марок Антон Хрупін та наша команда Н. Мухіна та С. Гречко доклали максимум зусиль, щоб гідно відзначити наших героїв", - написав Смілянський. 

Тираж маркового аркуша – 1 мільйон примірників. Частина зібраних коштів від продажу буде спрямована на допомогу Збройним Силам України.

Всі марки, листівки та конверти можна буде придбати онлайн та у відділеннях Укрпошти. Спецпогашення марок серії "Слава ЗСУ!" відбуватиметься 14-15 жовтня у всіх філіях Укрпошти. Штемпелі тимчасово окупованих територій АР Крим, м. Севастополя та Херсонської області працюватимуть на столичному Головпоштамті.

Укрпошта запускає у продаж перші марки в новій серії Збройні сили України, - Смілянський 01

Автор: 

Укрпошта (1081) Смілянський Ігор (187) марка (70)


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Топ коментарі
+2
Точно и ещё напомню, Смелянский это тот самый персонаж, который публично обосрался показав своё не знание зарплаты простых почтальонов, при этом сам имеет рекордные доходы. Теперь вот на марочках вылез попиарится
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13.10.2022 13:57
+2
Мені ідея з воєннимі марками подобается. це популяризація України в світі і ще раз нагадування НАТО, ЩО УКРАЇНА ІДЕ ПОПЕРЕДУ ВСІХ
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13.10.2022 14:07
+1
Смілянський, ти нормальний сервіс роби на пошті, зарплати плати на пошті нормальні, а не грай на почуттях українців. Заробляють гроші не використовуючи патріотизм!
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13.10.2022 13:53
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Смілянський, ти нормальний сервіс роби на пошті, зарплати плати на пошті нормальні, а не грай на почуттях українців. Заробляють гроші не використовуючи патріотизм!
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13.10.2022 13:53 Відповісти
Точно и ещё напомню, Смелянский это тот самый персонаж, который публично обосрался показав своё не знание зарплаты простых почтальонов, при этом сам имеет рекордные доходы. Теперь вот на марочках вылез попиарится
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13.10.2022 13:57 Відповісти
Ну была зарплата до войны 2 милллиона,сейчас оно открыло для себя золотую жилу и походу уже до 5 лямов поднялась. Но если б вы знали сколько отбитых его защищает - это же топ менеджер, он поднял укрпошту.... Как вообще такое может быть в стране (((. Оператор укрпошты ,судя по отзывам на внутри орг , получает 7300 гривен... И структура же не частная, а государственная... А если по цепочке руководства пройтись - замы, начальники.... премии (как там у них есть формулировки прикольные ,а -Надбавка за работу в условиях режимных ограничений составила 104 284 гривны, а оплата отпусков, индексация - 531 759 гривен.)... То сколько они на себя лярдов тратят?
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13.10.2022 14:22 Відповісти
Ці марки полетять по світу і про героїв - українців будуть знати в різних країнах
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13.10.2022 14:00 Відповісти
Дописувачі зверху так не думають. У них навкруги - суцільна зрада. Мабуть з окопів постять...
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13.10.2022 14:02 Відповісти
Мені ідея з воєннимі марками подобается. це популяризація України в світі і ще раз нагадування НАТО, ЩО УКРАЇНА ІДЕ ПОПЕРЕДУ ВСІХ
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13.10.2022 14:07 Відповісти
Само ты зрада. Первые марки можно было купить и 69 гривен блок , а из последних https://postmark.ukrposhta.ua/index.php?route=product/product&path=83&product_id=503&limit=100 Доброго вечора, ми з України!" W - уже за 300 гривен перевалило.....Конечно зрада ...
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13.10.2022 14:27 Відповісти
Хай на пошті краще марки по 300 грн продають, а ніж ікру кабачкову у банках чи дитячу присипку.
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13.10.2022 14:41 Відповісти
то же правильно.
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13.10.2022 14:43 Відповісти
А проста листоноша, як мала 7 000 грн зарплати, так і матиме.............. Ану скажіть які зарплати собі Смілянський і його всі зами отримали за останній місяць ?!

п.с. йди в дупу зі своїми марками, Смілянський! Ти аферист, який знущається з листонош і простих працівників пошти !
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13.10.2022 19:50 Відповісти
 
 