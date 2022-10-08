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"Укрпошта" анонсувала вихід марки з Кримським мостом. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

марка

Поштовий оператор оголосив про випуск поштової марки "Кримський міст на біс!".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті "Укрпошти".

"Тираж марок – 7 млн екземплярів. Номінальна вартість марки М (бо міст), що дорівнює вартості 18 грн за марку або 126 грн за аркуш з 7 марок. До марки буде випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт та картку. Окрім основного сюжету, марка містить кілька цікавих деталей і натяків: недопалок в руках у героїні, як свідчення того, що останнім часом окупанти дуже потерпають від куріння в заборонених місцях, легковий автомобіль окупантів, що рушив у прірву, гублячи награбовані пральні машини та інше добро, Байрактар, що "випадково" пролітав над мостом, розбитий ворожий танк, який у складі колони переправлявся окупантами на фронт", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У СБУ відреагували на вибух на Кримському мосту: "Світає, міст гарно палає; соловейко у Криму СБУ зустрічає"

Деталі щодо дати виходу марки та умов продажу будуть оприлюднені додатково.

Автор випуску Юрій Шаповал - український художник-живописець, працює у техніці живопису, графіки та інсталяції. 

Укрпошта анонсувала вихід марки з Кримським мостом 01

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
мабудь ще вчора надрукували
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08.10.2022 11:39
+9
То на мосту не Укрпошти машинка з вибухівкою була?
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08.10.2022 11:55
+5
щось знали це точно
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08.10.2022 11:42
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мабудь ще вчора надрукували
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08.10.2022 11:39 Відповісти
щось знали це точно
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08.10.2022 11:42 Відповісти
То на мосту не Укрпошти машинка з вибухівкою була?
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08.10.2022 11:55 Відповісти
цілком може бути, але вони ж не скажуть, бо скромні...
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08.10.2022 12:02 Відповісти
А кто не знал?) Вся Украина знала) Был только вопрос во времени, поэтому логично что эскизы были подготовлены заранее)
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08.10.2022 12:49 Відповісти
Так, ще у квітні всі писали,
мовляв 'Кримський - то на свята'.

Ось ***** на Хуйлоween і сталося.
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08.10.2022 20:06 Відповісти
Укрпошта: -ЗСУ, тут таке діло... Ми вже марки надрукували...
ЗСУ: -Ідіть у дупу, нам Херсон треба брати!
Укрпошта: -А ми вам дронів купимо...
ЗСУ: - Завтра о шостій норм буде?
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08.10.2022 14:53 Відповісти
окупанти запустять похоронну переправу
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08.10.2022 11:40 Відповісти
Покоцаным?
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08.10.2022 11:41 Відповісти
"Укрпошта" прагне увесь прогресивний світ зробити філателістами?
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08.10.2022 11:43 Відповісти
УкрПошта прислушалась к моему утреннему совету - дуже приємно
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08.10.2022 11:51 Відповісти
Укрпошта -"жжьот"!
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08.10.2022 11:57 Відповісти
Вчора відправляв на Укрпошті посилку людині - простояв в черзі 2 години!!
А мав взагалі позавчора відправити, але в них зранку до вечора база не працювала.
Так от, краще б вони згадали що вони в першу чергу пошта, а не продавці марок, футболок та мівіни, і вдосконалили той напрямок, для якого їх створювали.
Кожен похід на Укрпошту - гірше пекла
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08.10.2022 12:00 Відповісти
У Нас нормально
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08.10.2022 12:17 Відповісти
Ну можливо Ви не бували на НП і не знаєте як повинна працювати пошта. То ж думаєте що вистояти чергу це нормально.
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08.10.2022 12:24 Відповісти
Одного разу було 20 замовлень укрпоштою, прийшов в 15:00, стояв в черзі, до 15:50 черга нарешті дійшла до мене. Працівниці треба було просто внести в базу готові створені номера. За 10 хвилин встигла внести аж цілих 3 номера, потім сказала що вже 16:00, вони закриваються, до побачення.
І половина доставок по олх доставці згоріли.
Класний сервіс))
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08.10.2022 12:27 Відповісти
Крымский мост - ВСЕ !
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08.10.2022 12:16 Відповісти
Точно! набросок был наверное уже давно))) Укрпочта хорошо подтянулась и работать стала отлично и есть экспресс доставка не дольше чем на Новой почте, а мгновенная реакция с маркой на разрушение моста это подтверждает!
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08.10.2022 12:18 Відповісти
Експрес доставка як в НП?
Це та сама експрес доставка, коли в усіх користувачів в ЦОП Дніпра на 3 тижні зависли посилки в вересні?
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08.10.2022 12:23 Відповісти
Моя посилка в Дніпро вже 10 днів їде Укрпоштою. Це піпец.
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08.10.2022 12:30 Відповісти
Не бреши про зміни в Укрпошті. Ніяких в сторону поліпшення, на жаль. Хоч Главпочтмейстер має зарплатню більшу ніж у керівника Пошти США.
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08.10.2022 12:33 Відповісти
Погодные условия не позволяют запустить паромную переправу из Крыма 8 октября, сообщили власти Крыма.
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08.10.2022 12:27 Відповісти
Душевный и достойный подарок кремлевскому опарышу на минувший день рождения!
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08.10.2022 12:36 Відповісти
А щоб розробити марку та її надрукувати, багато часу потрібно)))))))))))))))))))))))))))))
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08.10.2022 12:38 Відповісти
Замість налаштування поштової служби, воно купує банк, торгує (єдина в світі поштова служба) на амазон та знімає себе гарного на фото та відосики.
Це творіння ще гройсмана, але як вписЯлося до зграї зе?!
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08.10.2022 12:45 Відповісти
Чесно кажучи поки що такий варіант невиразний. Крім того, можуть бути претензії віз авторів Титаніка.
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08.10.2022 13:19 Відповісти
Нарешті!Марка з дохлим ****** також буде в тренді..
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08.10.2022 14:31 Відповісти
ВСУ відроджують філателію і створюють нови робочи місця в Укрпошті, ато карателі, карателі. Ми кацапи, мистецтвовіди та працедавці
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08.10.2022 15:46 Відповісти
 
 