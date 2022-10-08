"Укрпошта" анонсувала вихід марки з Кримським мостом. ФОТО
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Поштовий оператор оголосив про випуск поштової марки "Кримський міст на біс!".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті "Укрпошти".
"Тираж марок – 7 млн екземплярів. Номінальна вартість марки М (бо міст), що дорівнює вартості 18 грн за марку або 126 грн за аркуш з 7 марок. До марки буде випущено конверт "Перший день", немаркований художній конверт та картку. Окрім основного сюжету, марка містить кілька цікавих деталей і натяків: недопалок в руках у героїні, як свідчення того, що останнім часом окупанти дуже потерпають від куріння в заборонених місцях, легковий автомобіль окупантів, що рушив у прірву, гублячи награбовані пральні машини та інше добро, Байрактар, що "випадково" пролітав над мостом, розбитий ворожий танк, який у складі колони переправлявся окупантами на фронт", - ідеться в повідомленні.
Деталі щодо дати виходу марки та умов продажу будуть оприлюднені додатково.
Автор випуску Юрій Шаповал - український художник-живописець, працює у техніці живопису, графіки та інсталяції.
Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
Будь ласка, зачекайте...
мовляв 'Кримський - то на свята'.
Ось ***** на Хуйлоween і сталося.
ЗСУ: -Ідіть у дупу, нам Херсон треба брати!
Укрпошта: -А ми вам дронів купимо...
ЗСУ: - Завтра о шостій норм буде?
А мав взагалі позавчора відправити, але в них зранку до вечора база не працювала.
Так от, краще б вони згадали що вони в першу чергу пошта, а не продавці марок, футболок та мівіни, і вдосконалили той напрямок, для якого їх створювали.
Кожен похід на Укрпошту - гірше пекла
І половина доставок по олх доставці згоріли.
Класний сервіс))
Це та сама експрес доставка, коли в усіх користувачів в ЦОП Дніпра на 3 тижні зависли посилки в вересні?
Це творіння ще гройсмана, але як вписЯлося до зграї зе?!