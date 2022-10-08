"Укрпочта" анонсировала выход марки с Крымским мостом. ФОТО
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Почтовый оператор объявил о выпуске почтовой марки "Крымский мост на бес!".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "Укрпочты".
"Тираж марок – 7 млн экземпляров. Номинальная стоимость марки М (потому что мост), равная стоимости 18 грн за марку или 126 грн за лист из 7 марок. К марке будет выпущен конверт "Первый день", немаркированный художественный конверт и карточка. Кроме основного сюжета, марка содержит несколько интересных деталей и намеков: окурок в руках у героини, как свидетельство того, что в последнее время оккупанты очень страдают от курения в запрещенных местах, двигавшийся в пропасть легковой автомобиль оккупантов, теряя награбленные стиральные машины и другое добро, Байрактар, "случайно" пролетавший над мостом, разбитый вражеский танк, который в составе колонны переправлялся оккупантами на фронт", - говорится в сообщении.
Детали относительно даты выхода марки и условий продаж будут опубликованы дополнительно.
Автор выпуска Юрий Шаповал – украинский художник-живописец, работает в технике живописи, графики и инсталляции.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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мовляв 'Кримський - то на свята'.
Ось ***** на Хуйлоween і сталося.
ЗСУ: -Ідіть у дупу, нам Херсон треба брати!
Укрпошта: -А ми вам дронів купимо...
ЗСУ: - Завтра о шостій норм буде?
А мав взагалі позавчора відправити, але в них зранку до вечора база не працювала.
Так от, краще б вони згадали що вони в першу чергу пошта, а не продавці марок, футболок та мівіни, і вдосконалили той напрямок, для якого їх створювали.
Кожен похід на Укрпошту - гірше пекла
І половина доставок по олх доставці згоріли.
Класний сервіс))
Це та сама експрес доставка, коли в усіх користувачів в ЦОП Дніпра на 3 тижні зависли посилки в вересні?
Це творіння ще гройсмана, але як вписЯлося до зграї зе?!