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Новости Война в Украине
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"Укрпочта" анонсировала выход марки с Крымским мостом. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

марка

Почтовый оператор объявил о выпуске почтовой марки "Крымский мост на бес!".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте "Укрпочты".

"Тираж марок – 7 млн ​​экземпляров. Номинальная стоимость марки М (потому что мост), равная стоимости 18 грн за марку или 126 грн за лист из 7 марок. К марке будет выпущен конверт "Первый день", немаркированный художественный конверт и карточка. Кроме основного сюжета, марка содержит несколько интересных деталей и намеков: окурок в руках у героини, как свидетельство того, что в последнее время оккупанты очень страдают от курения в запрещенных местах, двигавшийся в пропасть легковой автомобиль оккупантов, теряя награбленные стиральные машины и другое добро, Байрактар, "случайно" пролетавший над мостом, разбитый вражеский танк, который в составе колонны переправлялся оккупантами на фронт", - говорится в сообщении.

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Детали относительно даты выхода марки и условий продаж будут опубликованы дополнительно.

Автор выпуска Юрий Шаповал – украинский художник-живописец, работает в технике живописи, графики и инсталляции.

Укрпочта анонсировала выход марки с Крымским мостом 01

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.

По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.
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Топ комментарии
+14
мабудь ще вчора надрукували
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08.10.2022 11:39
+9
То на мосту не Укрпошти машинка з вибухівкою була?
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08.10.2022 11:55
+5
щось знали це точно
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08.10.2022 11:42
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мабудь ще вчора надрукували
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08.10.2022 11:39 Ответить
щось знали це точно
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08.10.2022 11:42 Ответить
То на мосту не Укрпошти машинка з вибухівкою була?
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08.10.2022 11:55 Ответить
цілком може бути, але вони ж не скажуть, бо скромні...
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08.10.2022 12:02 Ответить
А кто не знал?) Вся Украина знала) Был только вопрос во времени, поэтому логично что эскизы были подготовлены заранее)
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08.10.2022 12:49 Ответить
Так, ще у квітні всі писали,
мовляв 'Кримський - то на свята'.

Ось ***** на Хуйлоween і сталося.
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08.10.2022 20:06 Ответить
Укрпошта: -ЗСУ, тут таке діло... Ми вже марки надрукували...
ЗСУ: -Ідіть у дупу, нам Херсон треба брати!
Укрпошта: -А ми вам дронів купимо...
ЗСУ: - Завтра о шостій норм буде?
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08.10.2022 14:53 Ответить
окупанти запустять похоронну переправу
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08.10.2022 11:40 Ответить
Покоцаным?
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08.10.2022 11:41 Ответить
"Укрпошта" прагне увесь прогресивний світ зробити філателістами?
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08.10.2022 11:43 Ответить
УкрПошта прислушалась к моему утреннему совету - дуже приємно
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08.10.2022 11:51 Ответить
Укрпошта -"жжьот"!
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08.10.2022 11:57 Ответить
Вчора відправляв на Укрпошті посилку людині - простояв в черзі 2 години!!
А мав взагалі позавчора відправити, але в них зранку до вечора база не працювала.
Так от, краще б вони згадали що вони в першу чергу пошта, а не продавці марок, футболок та мівіни, і вдосконалили той напрямок, для якого їх створювали.
Кожен похід на Укрпошту - гірше пекла
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08.10.2022 12:00 Ответить
У Нас нормально
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08.10.2022 12:17 Ответить
Ну можливо Ви не бували на НП і не знаєте як повинна працювати пошта. То ж думаєте що вистояти чергу це нормально.
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08.10.2022 12:24 Ответить
Одного разу було 20 замовлень укрпоштою, прийшов в 15:00, стояв в черзі, до 15:50 черга нарешті дійшла до мене. Працівниці треба було просто внести в базу готові створені номера. За 10 хвилин встигла внести аж цілих 3 номера, потім сказала що вже 16:00, вони закриваються, до побачення.
І половина доставок по олх доставці згоріли.
Класний сервіс))
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08.10.2022 12:27 Ответить
Крымский мост - ВСЕ !
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08.10.2022 12:16 Ответить
Точно! набросок был наверное уже давно))) Укрпочта хорошо подтянулась и работать стала отлично и есть экспресс доставка не дольше чем на Новой почте, а мгновенная реакция с маркой на разрушение моста это подтверждает!
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08.10.2022 12:18 Ответить
Експрес доставка як в НП?
Це та сама експрес доставка, коли в усіх користувачів в ЦОП Дніпра на 3 тижні зависли посилки в вересні?
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08.10.2022 12:23 Ответить
Моя посилка в Дніпро вже 10 днів їде Укрпоштою. Це піпец.
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08.10.2022 12:30 Ответить
Не бреши про зміни в Укрпошті. Ніяких в сторону поліпшення, на жаль. Хоч Главпочтмейстер має зарплатню більшу ніж у керівника Пошти США.
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08.10.2022 12:33 Ответить
Погодные условия не позволяют запустить паромную переправу из Крыма 8 октября, сообщили власти Крыма.
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08.10.2022 12:27 Ответить
Душевный и достойный подарок кремлевскому опарышу на минувший день рождения!
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08.10.2022 12:36 Ответить
А щоб розробити марку та її надрукувати, багато часу потрібно)))))))))))))))))))))))))))))
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08.10.2022 12:38 Ответить
Замість налаштування поштової служби, воно купує банк, торгує (єдина в світі поштова служба) на амазон та знімає себе гарного на фото та відосики.
Це творіння ще гройсмана, але як вписЯлося до зграї зе?!
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08.10.2022 12:45 Ответить
Чесно кажучи поки що такий варіант невиразний. Крім того, можуть бути претензії віз авторів Титаніка.
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08.10.2022 13:19 Ответить
Нарешті!Марка з дохлим ****** також буде в тренді..
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08.10.2022 14:31 Ответить
ВСУ відроджують філателію і створюють нови робочи місця в Укрпошті, ато карателі, карателі. Ми кацапи, мистецтвовіди та працедавці
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08.10.2022 15:46 Ответить
 
 